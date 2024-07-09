Как ИП на ОСНО уплатить налоги и отчитаться за продажу автомобиля

Чтобы продать автомобиль ИП на ОСНО нужно уплатить НДС, пробить чек и учесть еще несколько нюансов. Рассказываем, как правильно оформить продажу авто.

Как пробивать чек

Если автомобиль продается физическому лицу, то чек нужно пробить в любом случае: и при наличной, и при безналичной оплате. Об этом говорится в законе от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Даже если это разовая операция.

Если ИП не работает с физлицами и кассового аппарата у него нет, то продажу автомобиля можно оформить по-другому.

Например, заключить посреднический договор с ИП или организацией, у которой есть кассовая техника.

По этому договору посредник за вознаграждение обязуется по поручению другой стороны совершить сделку за счет поручающей стороны.

Налогообложение и отчетность сделки

Для законного проведения сделки, ИП на ОСНО необходимо удержать два налога: НДФЛ и НДС и отчитаться за них.

НДФЛ

Если ИП владеет машиной менее трех лет, то он обязан уплатить НДФЛ по ставке 13%, так же как и физические лица. В этом случае налог включается в отчетность: подается декларация по форме 3-НДФЛ.

Однако в соответствии с абзацем 2 п. 17.1 ст. 217 НК, если автомобиль был куплен более чем за три года до момента продажи, то налог за него платить не нужно, как и подавать декларацию 3-НДФЛ.

НДС

В соответствии с п. 1 ст. 143 НК, ИП на общей системе налогообложения признается налогоплательщиком НДС. Ставка НДС определяется п. 3 ст. 164 НК и составляет 20%.

Если автомобиль использовался для осуществления предпринимательской деятельности, то освободиться от уплаты НДС нельзя — это правило определяет п.7 ст. 149 НК. При этом неважно сколько лет автомобиль находился в собственности. Также за этот налог обязательно нужно отчитаться в декларации по НДС.

Как быть с ОКВЭД

Так как для ОСНО нет разделения по видам деятельности как на УСН, заносить продажу транспортного средства в ОКВЭД не требуется. Если это разовая сделка, то проблем с налоговой у бизнеса не возникнет.