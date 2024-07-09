Как уволить сотрудника в связи с выходом на пенсию

В статье разбираем, какой порядок увольнения работника по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Как может поступить работник после достижения пенсионного возраста

Стоит отметить, что достижение пенсионного возраста не является основанием для увольнения.

Работник, оформивший пенсию, может либо продолжать работать дальше и уволиться тогда, когда ему захочется, либо пожелать уволиться сразу, в связи с выходом на пенсию. В таком случае действовать нужно следующим образом.

Как уволиться по собственному желанию в связи с выходом на пенсию

1. Составить заявление об увольнении по собственному желанию.

Работник за 2 недели пишет заявление об увольнении по собственному желанию в произвольной форме. В котором основанием увольнения будет «собственное желание», а причина увольнения — «в связи с выходом на пенсию».

Если работник однажды воспользовался формулировкой «в связи с выходом на пенсию», то второй раз уволиться по этой же причине он не имеет права. При этом не важно, работал ли он до увольнения «в связи с выходом на пенсию» у того же работодателя или у другого.

2. Работодатель готовит пакет документов.

В приказе о прекращении трудового договора с работником строке «основание прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения)» нужно указать основание увольнения согласно п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК и причину увольнения.

Далее работник знакомится с приказом под подпись. Если приказ об увольнении невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ставить под ним подпись, то на документе производится соответствующая запись.

3. Работодатель осуществляет необходимые выплаты работнику.

В день увольнения выплачивается зарплата, компенсация за неиспользованный отпуск и иные суммы, которые могут быть предусмотрены коллективным договором или отраслевыми соглашениями.

4. Сдать форму ЕФС-1 с информацией об увольнении.