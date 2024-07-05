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Общество

Праздник дня. День трудоголиков

Сегодня свой праздник отмечают люди, с головой поглощенные работой и готовые жертвовать многим ради своей профессии.
Праздник дня. День трудоголиков

Термин «трудоголик» (workaholic) вошел в обиход после 1971 года, когда была опубликована книга психолога Уэйна Эдварда Оутса «Исповедь трудоголика».

Под трудоголизмом понимают стремление человека чрезмерно трудиться, выходящее за рамки естественного трудолюбия.

День трудоголика отмечают в разных странах мира. Необычное торжество не относится к государственным праздникам, но это прекрасный повод побудить людей, пропадающих на работе, отложить бесконечные дела и хорошенько отдохнуть.

В День трудоголика принято хвалить себя и коллег за профдостижения, но при этом напоминать им, как важен баланс между личной жизнью и работой.

Поздравляем любимых пользователей за высокие достижения на нелегком бухгалтерском поприще и настоятельно рекомендуем больше отдыхать!

Наталия Лукина
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Комментарии

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