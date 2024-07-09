Подотчетник потерял документы об оплате

Источник: Бухгалтерия.ру.

Бухгалтерия вправе относить на расходы в налоговой базе по прибыли только те затраты, которые правильно оформлены документами. Это имеет прямое отношения и к расходам за счет подотчетных денег.

На каждый произведенный платеж подотчетник должен представить бухгалтеру документ:

Без подтверждающих документов бухгалтерия не вправе принимать подотчетные суммы в расходах.

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Если работник потерял документы

Организация не обязана возмещать работнику расходы, произведенные им за счет подотчетных сумм без оправдательных документов. Тем более, что без этих документов бухгалтерия не сможет учесть расходы в налоговой базе по прибыли.

Деньги, выданные под отчет, по которым работник не отчитался нужно включить в доход и уплатить с них НДФЛ. Плюс заплатить страховые взносы.

В сегодняшних условиях, когда большинство платежей проходит в электронной форме, многие платежи можно подтвердить выпиской или распечаткой с карты работника, если деньги были выданы не наличкой.

Но, даже в случае с наличной оплатой, если платеж прошел через онлайн кассу, продавец может выдать копию чека из фискального накопителя ККТ или через личный кабинет на сайте оператора фискальных данных.

Работнику, который покупал товары или услуги за счет подотчетных средств нужно обратиться к продавцу с просьбой о восстановлении утраченного им чека.