Цифра дня. Про контроль за персоналом

Большинство работодателей считают, что присутствие руководства на рабочем месте повышает эффективность труда сотрудников.

Только 6% считают, что присутствие начальства снижает эффективность работы, а четверть респондентов (25%) отметили, что присутствие начальника никак не влияет на работников.

Среди тех, кто считает присутствие руководителя необходимым для улучшения работы, отметили контроль и помощь с его стороны (75%).

55% опрошенных думают, что так сотрудники смогут проконсультироваться по любому рабочему вопросу.

36% отметили преимущество разговоров в неформальной обстановке для решения рабочих моментов, а четверть (25%) считают, что сотрудники могут показать руководителю свои профессиональные навыки и умения (результаты опроса, проведенного сервисом Работа.ру, есть в распоряжении редакции «Клерка»).

А вам помогает присутствие руководства или мешает? Поделитесь в комментариях.