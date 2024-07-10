Что может требовать ИФНС вне рамок проверки

Разбираемся какие документы или сведения может требовать ИФНС вне рамок камеральной или выездной проверок.

На каком основании ИФНС может требовать сведения или документы вне проверок

Вне рамок камеральной или выездной проверок налоговики могут требовать документы или сведения, когда есть основания по статье 93.1 НК.

При этом запрос может охватывать любой период, а срок его выставления лимитирован только в случае встречной проверки — в рамках камералки или выездной у контрагента.

Что могут требовать в каждом случае, давайте разбираться.

Что могут запросить в случае встречной проверки

Могут попросить любые документы по прямому контрагенту или контрагенту из «цепочки» по НДС, если по ним идет проверка.

Тут убедитесь, что бумаги запрашивает ваша налоговая, а не чужая, и приложено поручение об истребовании документов из той инспекции, где числится проверяемый контрагент. В противном случае вы не обязаны исполнять запрос.

Что могут запросить в случае проверки сделок

Документы могут запросить любые, по любой сделке, в которой вы участвовали или о которой у вас есть сведения (письмо ФНС от 27.06.2017 № ЕД-4-2/12216@). Также вправе требовать дополнительную информацию по сделке, например, пояснить в каких условиях был подписан договор.

Какие документы запросят при задолженности перед бюджетом

Документы по имуществу и обязательствам, когда есть задолженность перед бюджетом более 1 млн рублей.

Могут запросить только документы из закрытого перечня, утвержденного в Приложении к приказу ФНС. Например, договоры купли-продажи имущества, карточки учета ОС.