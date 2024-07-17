УСН в 2024 году: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера

Январь 2024
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо Минфина от 19.01.2023 № 03-11-11/4203
Цессионарий на УСН включает в доходы всю сумму, поступившую от должника.
Февраль 2024
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо Минфина от 05.12.2022 № 03-11-11/118632
Для УСН лимит основных средств считают по ФСБУ 6/2020.
Письмо Минфина от 26.01.2024 № 03-04-05/6417
Проценты по векселю – это личные, а не предпринимательские доходы ИП на УСН.
Март 2024
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо Минфина от 01.09.2023 № 03-11-11/83988
При торговле через маркетплейсы на УСН агентское вознаграждение тоже идет в доход.
Письмо ФНС от 27.03.2024 № СД-4-3/3478@
ФНС разъяснила, как ювелирам с серебром заполнить уведомление о переходе на УСН
Апрель 2024: УСН и АУСН
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо Минфина от 12.01.2024 № 03-15-07/1865
ИП на АУСН не платит фиксированные взносы, даже если параллельно ведет другую профдеятельность.
Письмо ФНС от 08.04.2024 № СД-4-3/4104@
ФНС разрешила уменьшать налог по УСН за 2024 год на взносы ИП 1% за 2024 год.
Май 2024
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо Минфина от 15.03.2024 № 03-04-05/23598
Если ИП на УСН сдает в аренду свою недвижимость, он должен платить с этого дохода налог по УСН, а не НДФЛ.
Письмо Минфина от 07.03.2024 № 03-03-07/20497
Товары, приобретенные на УСН, можно взять в расходы на ОСНО после их продажи.
Письмо Минфина от 17.01.2024 № 03-11-06/2/2899
При переходе на УСН не все поступления на счет идут в доходы.
Письмо Минфина от 18.04.2024 № 03-11-11/36166
Покупка ИП 100% в уставном капитале ООО не лишает права на УСН.
Июнь 2024
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо Минфина от 13.02.2024 № 03-11-06/2/12536
Стоимость выполненных подрядчиком работ не идет в расходы у заказчика на УСН, потому что они хоть и выполнены, но не оплачены.
Письмо Минфина от 01.03.2024 № 03-11-06/2/18586
Экспортные пошлины не идут в расходы при УСН.
Письмо Минфина от 04.12.2023 № 03-11-06/2/116599
Пока за изъятую недвижимость бизнес на УСН должен платить налог.
Письмо Минфина от 29.03.2024 № 03-07-11/28382
При аренде госимущества компания на УСН будет налоговым агентом по НДС.
Письмо Минфина от 19.03.2024 № 03-07-11/24203
Упрощенцы не платят НДС, даже если покупатель выделил его в платежке.
Письмо Минфина от 31.05.2024 № 03-15-05/50540
Курсовая разница не идет в доходы при УСН.
Письмо Минфина от 16.05.2024 № 03-11-11/45088
Письмо Минфина от 22.05.2024 № 03-11-11/46728
Письмо Минфина от 22.05.2024 № 03-11-11/46650
Письмо Минфина от 22.05.2024 № 03-11-11/46725
Минфин пояснил, какие расходы можно учитывать при УСН.
Начать дискуссию