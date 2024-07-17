УСН в 2024 году: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера

Реквизиты письма Суть разъяснений

Письмо Минфина от 13.02.2024 № 03-11-06/2/12536 Стоимость выполненных подрядчиком работ не идет в расходы у заказчика на УСН, потому что они хоть и выполнены, но не оплачены.

Письмо Минфина от 01.03.2024 № 03-11-06/2/18586 Экспортные пошлины не идут в расходы при УСН.

Письмо Минфина от 04.12.2023 № 03-11-06/2/116599 Пока за изъятую недвижимость бизнес на УСН должен платить налог.

Письмо Минфина от 29.03.2024 № 03-07-11/28382 При аренде госимущества компания на УСН будет налоговым агентом по НДС.

Письмо Минфина от 19.03.2024 № 03-07-11/24203 Упрощенцы не платят НДС, даже если покупатель выделил его в платежке.