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Обзоры для бухгалтера

УСН в 2024 году: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера

Сделали большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по упрощенке. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки
УСН в 2024 году: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Январь 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо Минфина от 19.01.2023 № 03-11-11/4203

Цессионарий на УСН включает в доходы всю сумму, поступившую от должника.

Февраль 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо Минфина от 05.12.2022 № 03-11-11/118632

Для УСН лимит основных средств считают по ФСБУ 6/2020.

Письмо Минфина от 26.01.2024 № 03-04-05/6417

Проценты по векселю – это личные, а не предпринимательские доходы ИП на УСН.

Март 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо Минфина от 01.09.2023 № 03-11-11/83988

При торговле через маркетплейсы на УСН агентское вознаграждение тоже идет в доход.

Письмо ФНС от 27.03.2024 № СД-4-3/3478@

ФНС разъяснила, как ювелирам с серебром заполнить уведомление о переходе на УСН

Апрель 2024: УСН и АУСН

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо Минфина от 12.01.2024 № 03-15-07/1865

ИП на АУСН не платит фиксированные взносы, даже если параллельно ведет другую профдеятельность.

Письмо ФНС от 08.04.2024 № СД-4-3/4104@

ФНС разрешила уменьшать налог по УСН за 2024 год на взносы ИП 1% за 2024 год.

Май 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо Минфина от 15.03.2024 № 03-04-05/23598

Если ИП на УСН сдает в аренду свою недвижимость, он должен платить с этого дохода налог по УСН, а не НДФЛ.

Письмо Минфина от 07.03.2024 № 03-03-07/20497

Товары, приобретенные на УСН, можно взять в расходы на ОСНО после их продажи.

Письмо Минфина от 17.01.2024 № 03-11-06/2/2899

При переходе на УСН не все поступления на счет идут в доходы.

Письмо Минфина от 18.04.2024 № 03-11-11/36166

Покупка ИП 100% в уставном капитале ООО не лишает права на УСН.

Июнь 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо Минфина от 13.02.2024 № 03-11-06/2/12536

Стоимость выполненных подрядчиком работ не идет в расходы у заказчика на УСН, потому что они хоть и выполнены, но не оплачены.

Письмо Минфина от 01.03.2024 № 03-11-06/2/18586

Экспортные пошлины не идут в расходы при УСН.

Письмо Минфина от 04.12.2023 № 03-11-06/2/116599

Пока за изъятую недвижимость бизнес на УСН должен платить налог.

Письмо Минфина от 29.03.2024 № 03-07-11/28382

При аренде госимущества компания на УСН будет налоговым агентом по НДС.

Письмо Минфина от 19.03.2024 № 03-07-11/24203

Упрощенцы не платят НДС, даже если покупатель выделил его в платежке.

Письмо Минфина от 31.05.2024 № 03-15-05/50540

Курсовая разница не идет в доходы при УСН.

Письмо Минфина от 16.05.2024 № 03-11-11/45088

Письмо Минфина от 22.05.2024 № 03-11-11/46728

Письмо Минфина от 22.05.2024 № 03-11-11/46650

Письмо Минфина от 22.05.2024 № 03-11-11/46725

Минфин пояснил, какие расходы можно учитывать при УСН.

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Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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