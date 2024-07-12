Какие документы нужны для устройства на работу

Введение
Прием на работу и увольнение на первый взгляд процедуры несложные, однако имеют очень много нюансов, которые могут дорого обойтись работодателям. Итак, вы принимаете сотрудника по трудовому договору. С чего начать?
Начать надо с пакета документов, который будущий сотрудник должен предоставить.
Какие документы попросить у сотрудника
Стандартный набор документов для приема на работу включает:
паспорт или иное удостоверение личности;
трудовую книжку или сведения о трудовом стаже (формы СТД-Р или СТД-СФР);
СНИЛС в виде зеленой карточки или уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учёта;
документ воинского учета, в случае если гражданин является военнообязанным;
свидетельство о присвоении ИНН (не обязательно);
документы об образовании, если они требуются для должности.
Паспорт
Основным удостоверением личности россиянина на территории России является паспорт гражданина РФ.
Иное удостоверение личности может приниматься работодателем только при наличии особых оснований.
Например, при утрате паспорта, пока его заново изготовят и выдадут, человеку выдают временное удостоверение личности (приказ МВД от 16.11.2020 № 773).
Трудовая книжка
Люди, поступающие на работу не впервые в своей жизни, должны предоставить работодателю трудовую книжку. Но если человек пришел и заявил, что он раньше нигде не работал, то ему надо завести новую.
С 1 января 2021 года начинающим свою трудовую деятельность гражданам бумажные книжки уже не оформляются из-за перехода на электронные трудовые книжки (ЭТК).
Что такое электронная трудовая книжка? Это набор сведений о трудовой деятельности в электронном виде. И эти сведения будут в таком виде обо всех работниках, вне зависимости от того, отказались они от ведения бумажной трудовой или нет. Вся разница в том, что бумажная трудовая книжка у тех, кто отказался от её ведения, будет находиться на руках, а не у работодателя.
Однако возможен вариант, что работник добровольно внес данные из своей книжки за прошлые годы в сведения о трудовой деятельности и тогда он может вместо бумажной предоставить форму СТД-СФР, ее выдает Социальный фонд.
В каком виде работник должен предоставить сведения о трудовой деятельности? Это либо формы СТД-Р от всех предыдущих работодателей, либо форма СТД-СФР, в которой данные указаны по всем работодателям после 2020 года.
СНИЛС или уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учёта
До 1 апреля 2019 года Пенсионный фонд выдавал гражданам зеленую карточку с названием «Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования». После этой даты выдается только уведомление.
Россиян регистрируют в СФР фактически с рождения и у детей часто есть СНИЛС, поэтому даже если они впервые поступают на работу, они его и предъявляют. Но иногда все-таки приходят молодые люди, у которых номера нет. И тем более его может не быть у иностранных работников, которые еще не работали в России.
В этом случае работнику нужно получить СНИЛС. Помочь ему в этом может работодатель. Он представляет в свой территориальный орган СФР сведения для регистрации такого лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета. Хотя работник может получить СНИЛС и сам через Госуслуги или МФЦ.
Чтобы заказать СНИЛС сотруднику, работодателю нужно представить в территориальный орган СФР анкету застрахованного лица по форме АДВ-1, на бланке, утвержденном постановлением ПФР от 31.10.2022 № 243п. Прикладывать к ней опись документов АДВ-6-1 по новым правилам не нужно.
Анкета заполняется лично работником. Вместе с тем, в случае обращения через работодателя допускается заполнение анкеты кадровой службой работодателя. Правильность указанных сведений тогда заверяется личной подписью работника.
В течение пяти рабочих дней СФР должен зарегистрировать человека в системе учета, после чего работодателю поступит из СФР уведомление АДИ-РЕГ, которое нужно выдать сотруднику под роспись.
Документы воинского учета
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю документы воинского учета, если оно является военнообязанным или подлежащим призыву на военную службу (ч. 1 ст. 65 ТК).
В паспорте сотрудника на странице № 13 должна стоять отметка об отношении к воинской обязанности и документ воинского учета.
Документами воинского учета являются:
Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу (приписное свидетельство).
Военный билет.
Справка или временное удостоверение, которое выдано вместо военного билета.
В военном билете сотрудника должна стоять отметка о постановке на воинский учет по месту жительства.
Если сотрудник при трудоустройстве предъявляет временное удостоверение, необходимо проверить срок его действия. Обычно он равен одному месяцу, но может быть продлен не более, чем на три месяца.
Если сотрудник предъявляет приписное удостоверение, в нем должны быть прописаны:
категория годности;
отметка о постановке на учет в военкомате;
дата отсрочки.
Отметки о постановке на воинский учет по месту жительства может не быть в следующих случаях:
уже не положено по возрасту (работнику нужно сходить в военкомат и проставить отметку о снятии с учета);
есть проблемы со здоровьем;
человек недавно переехал на новое место жительства (работнику нужно направить в военкомат, чтобы он встал на воинский учет по месту жительства).
Можно ли требовать свидетельство ИНН или хотя бы его номер
Во многих организациях при приеме на работу кадровики в категоричной форме требуют свидетельство ИНН или хотя бы его номер.
Такие требования не являются законными, отказать в оформлении на работу нельзя, если ИНН нет или он неизвестен.
Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний
Для некоторых должностей обязательно образование, причем определенного уровня.
Например, нельзя взять на работу педагога без педагогического образования, а врача — без медицинского.
Списка должностей, по которым обязательно то, или иное образование у работников, не существует. Требования могут быть прописаны в различных отраслевых законах.
Другие справки
Может понадобиться справка о наличии судимости и факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.
Такие справки требуются в случаях, установленных Трудовым кодексом и различными законами. Полного списка нет ни в одном нормативном документе. Назовем самые распространенные случаи:
лица, осуществляющие педагогическую деятельность (ст. 331 ТК);
лица, осуществляющие деятельность в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних (ст. 351.1 ТК);
главный бухгалтер в некоторых акционерных обществах, НПФ, внебюджетных фондах не может иметь неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики.
Заключение
Это основные документы, которые должны быть предоставлены работником. Но есть и другие, которые зависят от разных факторов. Например, в некоторых случаях перед поступлением на работу человек должен пройти медосмотр.
Особый порядок приема на работу есть по иностранным гражданам, здесь же мы рассматриваем только прием на работу россиян.
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