₽ Заказать рекламу
Трудовое право

Какие документы нужны для устройства на работу

Показываем перечень документов с пояснениями.
Какие документы нужны для устройства на работу
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Введение

Прием на работу и увольнение на первый взгляд процедуры несложные, однако имеют очень много нюансов, которые могут дорого обойтись работодателям. Итак, вы принимаете сотрудника по трудовому договору. С чего начать?

Начать надо с пакета документов, который будущий сотрудник должен предоставить.

Какие документы попросить у сотрудника

Стандартный набор документов для приема на работу включает:

  • паспорт или иное удостоверение личности;

  • трудовую книжку или сведения о трудовом стаже (формы СТД-Р или СТД-СФР);

  • СНИЛС в виде зеленой карточки или уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учёта;

  • документ воинского учета, в случае если гражданин является военнообязанным;

  • свидетельство о присвоении ИНН (не обязательно);

  • документы об образовании, если они требуются для должности.

Паспорт

Основным удостоверением личности россиянина на территории России является паспорт гражданина РФ.

Иное удостоверение личности может приниматься работодателем только при наличии особых оснований.

Например, при утрате паспорта, пока его заново изготовят и выдадут, человеку выдают временное удостоверение личности (приказ МВД от 16.11.2020 № 773).

Трудовая книжка

Люди, поступающие на работу не впервые в своей жизни, должны предоставить работодателю трудовую книжку. Но если человек пришел и заявил, что он раньше нигде не работал, то ему надо завести новую.

С 1 января 2021 года начинающим свою трудовую деятельность гражданам бумажные книжки уже не оформляются из-за перехода на электронные трудовые книжки (ЭТК).

Что такое электронная трудовая книжка? Это набор сведений о трудовой деятельности в электронном виде. И эти сведения будут в таком виде обо всех работниках, вне зависимости от того, отказались они от ведения бумажной трудовой или нет. Вся разница в том, что бумажная трудовая книжка у тех, кто отказался от её ведения, будет находиться на руках, а не у работодателя.

Однако возможен вариант, что работник добровольно внес данные из своей книжки за прошлые годы в сведения о трудовой деятельности и тогда он может вместо бумажной предоставить форму СТД-СФР, ее выдает Социальный фонд.

В каком виде работник должен предоставить сведения о трудовой деятельности? Это либо формы СТД-Р от всех предыдущих работодателей, либо форма СТД-СФР, в которой данные указаны по всем работодателям после 2020 года.

СНИЛС или уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учёта

До 1 апреля 2019 года Пенсионный фонд выдавал гражданам зеленую карточку с названием «Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования». После этой даты выдается только уведомление.

Россиян регистрируют в СФР фактически с рождения и у детей часто есть СНИЛС, поэтому даже если они впервые поступают на работу, они его и предъявляют. Но иногда все-таки приходят молодые люди, у которых номера нет. И тем более его может не быть у иностранных работников, которые еще не работали в России.

В этом случае работнику нужно получить СНИЛС. Помочь ему в этом может работодатель. Он представляет в свой территориальный орган СФР сведения для регистрации такого лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета. Хотя работник может получить СНИЛС и сам через Госуслуги или МФЦ.

Чтобы заказать СНИЛС сотруднику, работодателю нужно представить в территориальный орган СФР анкету застрахованного лица по форме АДВ-1, на бланке, утвержденном постановлением ПФР от 31.10.2022 № 243п. Прикладывать к ней опись документов АДВ-6-1 по новым правилам не нужно.

Анкета заполняется лично работником. Вместе с тем, в случае обращения через работодателя допускается заполнение анкеты кадровой службой работодателя. Правильность указанных сведений тогда заверяется личной подписью работника.

В течение пяти рабочих дней СФР должен зарегистрировать человека в системе учета, после чего работодателю поступит из СФР уведомление АДИ-РЕГ, которое нужно выдать сотруднику под роспись.

Документы воинского учета

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю документы воинского учета, если оно является военнообязанным или подлежащим призыву на военную службу (ч. 1 ст. 65 ТК).

В паспорте сотрудника на странице № 13 должна стоять отметка об отношении к воинской обязанности и документ воинского учета.

Документами воинского учета являются:

  • Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу (приписное свидетельство).

  • Военный билет.

  • Справка или временное удостоверение, которое выдано вместо военного билета.

В военном билете сотрудника должна стоять отметка о постановке на воинский учет по месту жительства.

Если сотрудник при трудоустройстве предъявляет временное удостоверение, необходимо проверить срок его действия. Обычно он равен одному месяцу, но может быть продлен не более, чем на три месяца.

Если сотрудник предъявляет приписное удостоверение, в нем должны быть прописаны:

  • категория годности;

  • отметка о постановке на учет в военкомате;

  • дата отсрочки.

Отметки о постановке на воинский учет по месту жительства может не быть в следующих случаях:

  • уже не положено по возрасту (работнику нужно сходить в военкомат и проставить отметку о снятии с учета);

  • есть проблемы со здоровьем;

  • человек недавно переехал на новое место жительства (работнику нужно направить в военкомат, чтобы он встал на воинский учет по месту жительства).

Можно ли требовать свидетельство ИНН или хотя бы его номер

Во многих организациях при приеме на работу кадровики в категоричной форме требуют свидетельство ИНН или хотя бы его номер.

Такие требования не являются законными, отказать в оформлении на работу нельзя, если ИНН нет или он неизвестен.

Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний

Для некоторых должностей обязательно образование, причем определенного уровня.

Например, нельзя взять на работу педагога без педагогического образования, а врача — без медицинского.

Списка должностей, по которым обязательно то, или иное образование у работников, не существует. Требования могут быть прописаны в различных отраслевых законах.

Другие справки

Может понадобиться справка о наличии судимости и факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.

Такие справки требуются в случаях, установленных Трудовым кодексом и различными законами. Полного списка нет ни в одном нормативном документе. Назовем самые распространенные случаи:

  • лица, осуществляющие педагогическую деятельность (ст. 331 ТК);

  • лица, осуществляющие деятельность в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних (ст. 351.1 ТК);

  • главный бухгалтер в некоторых акционерных обществах, НПФ, внебюджетных фондах не может иметь неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики.

Заключение

Это основные документы, которые должны быть предоставлены работником. Но есть и другие, которые зависят от разных факторов. Например, в некоторых случаях перед поступлением на работу человек должен пройти медосмотр.

Особый порядок приема на работу есть по иностранным гражданам, здесь же мы рассматриваем только прием на работу россиян.

Начать дискуссию

Банкротство физических лиц

К процедуре внесудебного банкротства стали обращаться в пять раз чаще

За полгода россияне начали больше 25 тысяч процедур внесудебного банкротства, из них 60% заявлений приходится на пенсионеров и получателей пособий.

Обучение для бухгалтеров

❗️Объявляем набор в летнюю школу бухгалтера! Старт обучения 15 июля

Успейте до 12 июля включительно приобрести курсы повышения квалификации по учету на маркетплейсах, ВЭД и ФСБУ, а также курсы профпереподготовки для бухгалтеров на УСН и финансовому менеджменту со скидками до -78%. Выбирайте курс и приступайте к обучению — старт потока 15 июля. Не опаздывайте на занятия!

5
Самозанятые

Самозанятые смогут сдать уведомление об отказе от УСН через «Мой налог»

При переходе с УСН на НПД нужно обязательной сдать уведомление об отказе от УСН. На это у ИП есть 30 дней. Будет больше способов сдать это уведомление.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Самозанятые

👌 При утрате права на НПД можно будет перейти на АУСН и ПСН

Если самозанятый ИП превысил лимит доходов и иные условия применения НПД, он может перейти на УСН или ЕСХН. Эту норму изменят.

Налоговая помощь
Налоговые проверки

История о том, как директор на допрос ходил

В нашей практике было множество ситуаций, которые могут быть интересны нашим уважаемым подписчикам. Об одной из них мы вам сегодня расскажем.

Трудовое право

Какие документы нужны для устройства на работу

Показываем перечень документов с пояснениями.

Какие документы нужны для устройства на работу

Онлайн-курсы

60
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Экономика России

У 90% россиян хороший уровень цифровой финансовой грамотности

Минфин хочет, чтобы жители страны расширяли горизонт собственного финансового планирования.

Налог на имущество физических лиц

Минимальную сумму налогового уведомления на имущественные налоги увеличили до 300 рублей

Ежегодно до 1 декабря физлица должны платить имущественные налоги по налоговому уведомлению, которое присылает ФНС. Его не пришлют, если сумма налога получится менее 300 рублей.

Наталья Горячая
Отчетность

⚡️Сроки сдачи пустой отчетности изменят

Для того, чтобы снизить административную нагрузку на бизнес, который временно перестал осуществлять деятельность, Правительство предлагает внести изменения в порядок представления в налоговый орган единой (упрощенной) налоговой декларации.

Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: сроки оплаты патента при ПСН изменят, мужчин, ходящих в спортзалы осудили, а совы оказались умнее жаворонков

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
25
Евгений
Налоговые изменения 2025

Обзор. УСН с НДС — главные изменения в НК с 2025 года

Все изменения про НДС для упрощёнцев в 7 абзацах. Кратко и только по делу - как мы любим.

18
НДФЛ

Впервые составили рейтинг крупнейших плательщиков НДФЛ

22 бизнесмена вошли в рейтинг по крупнейшим плательщикам НДФЛ, которые за год перечислили в бюджет больше 1 млрд рублей.

1
Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Обзор: американцы заплатят российские налоги, налоговые миллиардеры, двойной налог за двойное гражданство

Краткий обзор. Расскажу про интересные события из мира финансов и налогов.

Илья Назаров
Судебная практика по налоговым спорам

Суд: Бремя доказывания точной суммы полученного дохода лежит на налогоплательщике

Бремя доказывания точной суммы полученного дохода лежит на налогоплательщике, налоговому органу достаточно вменить «разумно обоснованную оценку доходов».

igotosochi
Инвестиции

Пассивный доход моего портфеля превысил 38 000 рублей в месяц

Мой портфель, который я формирую уже 3 года, перешагнул отметку в 4 млн рублей. Посчитал, какой кэшфлоу он генерирует. Другими словами — какой выходит пассивный доход за год и в среднем за месяц.

Пассивный доход моего портфеля превысил 38 000 рублей в месяц
Государственные ведомства

С 2025 года начнет работать государственная облачная система Гособлако

В едином облачном хранилище будут собрана информация министерств, ведомств, фондов, публично-правовых компаний и социально ориентированных НКО.

Блогеров с аудиторией более тысячи человек обяжут регистрироваться в Роскомнадзоре

Владельцев аккаунтов в социальных сетях, ежедневная аудитория которых превышает 1 тысячу человек, планируют обязать передавать в Роскомнадзор сведения о себе.

США уведомили Россию о приостановке налогового соглашения

США зеркально приостановили действие некоторых частей соглашения об избежании двойного налогообложения (СОИДН) с РФ с 16 августа 2024 г. Кратко как это отразится на разных категориях физ лиц.

1
ТоТ еще разговор

Алексей Иванов: В бизнес я успею еще вернуться

Продолжаем беседовать с предпринимателями в рамках проекта «ТоТ еще разговор». На этот раз к нам пришел Алексей Иванов, директор по продукту в «Клерк.ру»

Интересные материалы

Обзоры для бухгалтера

Требования от ФНС по ТКС больше не надо будет подтверждать квитанцией, ИП отказывают в уменьшении патента на неуплаченные взносы. 💣«Ночной бухгалтер» № 1722

Требование, поступившее в электронном виде, не потребуется больше подтверждать, оно автоматически будет считаться полученным на 6-ой день. Налоговики отказывают в уменьшении патента на взносы в связи с неуплатой, хотя уплата больше не является условием для уменьшения налога. Самозанятые буду подавать статистические данные.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру