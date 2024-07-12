Какие документы нужны для устройства на работу

Что такое электронная трудовая книжка? Это набор сведений о трудовой деятельности в электронном виде. И эти сведения будут в таком виде обо всех работниках, вне зависимости от того, отказались они от ведения бумажной трудовой или нет. Вся разница в том, что бумажная трудовая книжка у тех, кто отказался от её ведения, будет находиться на руках, а не у работодателя.

Однако возможен вариант, что работник добровольно внес данные из своей книжки за прошлые годы в сведения о трудовой деятельности и тогда он может вместо бумажной предоставить форму СТД-СФР, ее выдает Социальный фонд.

В каком виде работник должен предоставить сведения о трудовой деятельности? Это либо формы СТД-Р от всех предыдущих работодателей, либо форма СТД-СФР, в которой данные указаны по всем работодателям после 2020 года.

СНИЛС или уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учёта

До 1 апреля 2019 года Пенсионный фонд выдавал гражданам зеленую карточку с названием «Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования». После этой даты выдается только уведомление.

Россиян регистрируют в СФР фактически с рождения и у детей часто есть СНИЛС, поэтому даже если они впервые поступают на работу, они его и предъявляют. Но иногда все-таки приходят молодые люди, у которых номера нет. И тем более его может не быть у иностранных работников, которые еще не работали в России.

В этом случае работнику нужно получить СНИЛС. Помочь ему в этом может работодатель. Он представляет в свой территориальный орган СФР сведения для регистрации такого лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета. Хотя работник может получить СНИЛС и сам через Госуслуги или МФЦ.

Чтобы заказать СНИЛС сотруднику, работодателю нужно представить в территориальный орган СФР анкету застрахованного лица по форме АДВ-1, на бланке, утвержденном постановлением ПФР от 31.10.2022 № 243п. Прикладывать к ней опись документов АДВ-6-1 по новым правилам не нужно.

Анкета заполняется лично работником. Вместе с тем, в случае обращения через работодателя допускается заполнение анкеты кадровой службой работодателя. Правильность указанных сведений тогда заверяется личной подписью работника.