Как трудоустроить работника на период адаптации

Не всегда работодатели готовы трудоустраивать сотрудника с первых дней работы. Поэтому некоторые организации в начале сотрудничества с новым работником заключают срочный трудовой договор.

По сути в работодателя ест два пути — поменять испытательный срок и прописать его в договоре а также ег условия. Но можно попробовать и другой — заключение срочного договора. Такой способ подойдёт не в ПМ, читайте внимательно.

Бессрочный трудовой договор

Общий период испытательного срока по трудовому законодательству может быть не более 3 месяцев — это время нужно, чтобы проверить профпригодность сотрудника и соотнести его навыки с необходимыми для работы.

В случае, если работник не справится с обязанностями, его можно уволить. Сделать это на испытательном сроке проще, чем без него — в том случае, если работник действительно некачественно выполнял свои обязанности.

Срочный трудовой договор

Основания заключения срочного трудового договора регламентируются ст. 59 ТК. Например, заключить такой договор можно в частности со студентами, обучающимися на очном отделении, а также работа с пенсионерами.

По соглашению сторон можно заключить срочный трудовой договор при условии, если работодатель относится к субъектам малого предпринимательства (численность работников не должна превышать 35 человек, а для розничной торговли и бытового обслуживания — 20 человек).

Срочный трудовой договор с субъектом малого предпринимательства

Если организация подходит под установленные характеристики, то этого условия достаточно для заключения срочного трудового договора. Однако важно упомянуть в самом документе основание для заключения срочного договора.

Заключение срочного трудового договора не отличается от заключения бессрочного. Зарплата должна соответствовать указанной в штатном расписании.

Налоги за работника уплачиваются такие же, как и по работникам на бессрочном трудовом договоре. Также необходимо сдать форму ЕФС-1.