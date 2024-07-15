Как трудоустроить работника на период адаптации

По сути в работодателя ест два пути — поменять испытательный срок и прописать его в договоре а также ег условия. Но можно попробовать и другой — заключение срочного договора. Такой способ подойдёт не в ПМ, читайте внимательно.
Бессрочный трудовой договор
Общий период испытательного срока по трудовому законодательству может быть не более 3 месяцев — это время нужно, чтобы проверить профпригодность сотрудника и соотнести его навыки с необходимыми для работы.
В случае, если работник не справится с обязанностями, его можно уволить. Сделать это на испытательном сроке проще, чем без него — в том случае, если работник действительно некачественно выполнял свои обязанности.
Срочный трудовой договор
Основания заключения срочного трудового договора регламентируются ст. 59 ТК. Например, заключить такой договор можно в частности со студентами, обучающимися на очном отделении, а также работа с пенсионерами.
По соглашению сторон можно заключить срочный трудовой договор при условии, если работодатель относится к субъектам малого предпринимательства (численность работников не должна превышать 35 человек, а для розничной торговли и бытового обслуживания — 20 человек).
Срочный трудовой договор с субъектом малого предпринимательства
Если организация подходит под установленные характеристики, то этого условия достаточно для заключения срочного трудового договора. Однако важно упомянуть в самом документе основание для заключения срочного договора.
Заключение срочного трудового договора не отличается от заключения бессрочного. Зарплата должна соответствовать указанной в штатном расписании.
Налоги за работника уплачиваются такие же, как и по работникам на бессрочном трудовом договоре. Также необходимо сдать форму ЕФС-1.
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