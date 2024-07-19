Какой датой проводить электронные документы, если отгрузка и приемка товара в разных налоговых периодах

Когда поставщик и покупатель находятся в разных регионах, приемка товара может происходить через несколько недель после отгрузки. Какой датой поставщику проводить документы у себя в налоговом учете: датой составления или датой подписания электронного документа?

Ситуация: поставщик начинает работать по ЭДО с контрагентом. Контрагент расположен в другом регионе и товар от поставщика он получит через длительный срок. А значит, к моменту приемки может наступить новый налоговый период. Какой датой поставщику проводить документы у себя в налоговом учете, если по условиям договора поставки:

переход права собственности на товар происходит в момент доставки товара до склада покупателя;

переход права собственности происходит в момент передачи товара первому перевозчику?

Применение ЭДО не меняет порядка отражений хозяйственных операций в отчетности. Поэтому отчетность отображается так же, как и при работе с бумажным документооборотом.

Налог на прибыль

По налогу на прибыль при методе начисления доходы признаются на дату реализации товаров, а под реализацией понимается переход контрагенту права собственности на них в соответствии с п. 3 ст. 271, п. 1 ст. 39 НК.

Право собственности переходит покупателю при передаче ему товара (п. 1 ст. 11 НК, п. 1 ст. 223, п. 1 ст. 224 ГК ) на дату:

вручения (отгрузки) товара непосредственно покупателю;

сдачи товара для доставки организации-перевозчику;

сдачи товара для пересылки в отделение почтовой связи.

Однако договором поставки может быть предусмотрено другое условие. Например, право собственности может переходить в момент осуществления приемки товара или прибытия на склад контрагента.

В учете по налогу на прибыль поставщик должен отразить у себя расход в соответствии с условиями договора. Узнать дату доставки товара до склада можно с помощью транспортных документов.

НДС

А вот с НДС дело обстоит иначе. Вне зависимости от условий перехода права собственности в договоре, налоговая база по НДС при реализации товаров определяется днем отгрузки в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 167 НК.

По НДС при реализации товаров моментом определения налоговой базы считается или день отгрузки (передачи) товаров или день их частичной оплаты — в зависимости от того, что происходит раньше. Поэтому НДС необходимо начислить в день отгрузки независимо от наличия в договоре условия о переходе права собственности в соответствии с Письмом Минфина от 24.01.2019 № 03-07-11/3850.

В соответствии с п. 3 ст. 168 НК нужно выставить счет-фактуру не позднее пяти календарных дней со дня отгрузки товаров.

Подписание контрагентом ТОРГ-12 или УПД не влияет на исчисление налогов. В бухучете признание выручки также происходит на дату перехода права собственности.