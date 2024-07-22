Какие расходы может учесть торговая организация на УСН

Торговая организация на доходно-расходной упрощенке вправе учитывать расходы для уменьшения налоговой базы, но перечень закрытый. Разбираемся, какие расходы организация может учесть при исчислении налога.

Материальные расходы

Расходы на фискальный накопитель можно учесть как материальные расходы. Это можно сделать единовременно после приобретения и оплаты в соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 346.16 и п. 2 ст. 346.17 НК.

Оплату услуг по предоставлению кода маркировки можно учесть в составе материальных расходов и отнести их к затратам на упаковку и перепродажную подготовку товара в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 254 НК. Организации на упрощенке учитывают такие расходы на основании пп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК. Аналогично учитываются расходы на подключение сканера штрихкода товаров.

Расходы на программы для ЭВМ

Расходы на аренду облачной кассы нужно учитывать ежемесячно: в этом случае учитывается 1/12 от годовой суммы. Однако если у вас есть лицензионный договор или договор об отчуждении исключительного права, то учитывать расходы нужно в качестве платежей за пользование правами на интеллектуальной деятельности.

Если компания арендует 1С в облаке, то она вправе учесть это в качестве расходов, которые связаны с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем в соответствии с пп. 19 п. 1 ст. 346.16 НК. Сюда также относятся расходы на обновление программ для ЭВМ и баз данных и расходы на работу программистов 1С по синхронизации программы и интернет-магазина.

Если организация оплачивает услуги СБИС — передает отчетность в электронной форме, то она может включить в состав расходов единовременно и в полном объеме затраты на оплату этих услуг. Учесть можно в момент получения услуги.

Подключение ЭДО тоже можно учесть в налоговом учете на основании пп. 19 п. 1 ст. 346.16 НК. Затраты на обслуживание учитываются в соответствии с пп. 18 п.1 ст. 346.16 НК.

Обучение работы в системе СБИС можно также включить в состав налоговых расходов единовременно и в полном объеме на момент получения услуги и её оплаты. Таким же образом учитываются расходы на покупку прав использования системы СБИС.

Расходы на создание сайта и рекламу

По закону организация вправе учесть расходы на создание сайта. Расходы, связанные с разработкой онлайн-магазина, можно списать единовременно сразу после оплаты, но только если эти расходы нельзя учесть в качестве нематериальных активов.

Нематериальные активы — приобретенные или созданные результаты интеллектуальной деятельности или другие объекты ИС (исключительные права на них), которые используют для реализации деятельности организации или для осуществления управленческих нужд организации более года.

Для признания нематериального актива согласно п. 3 ст. 257 НК нужно:

наличие у него способности приносить налогоплательщику доход;

наличие документов, подтверждающих существование нематериального актива или права на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе патенты, договоры на приобретение патента).

А вот если сайт попадает под признаки нематериального актива, то расходы учитываются с того момента, как сайт был отражен в качестве нематериального актива в бухучете.

В налоговом учете эти расходы списываются равными долями в течение года в соответствии с пп. 2 п. 3 ст. 346.16 НК. Расходы отражаются в последнем числе отчетного периода или года.

Здесь есть еще один нюанс. Расходы на покупку доменного имени учитываются как рекламные расходы в соответствии с пп. 20 п. 1 ст. 346.16 НК. Если созданием сайта занималась сторонняя фирма, то расходы учитываются в соответствии с той же нормой. Услуги стороннего исполнителя можно включить в расходы на оплату труда.

Оплату услуг по дизайну карточки или талона для сайта, можно учесть в качестве расходов на рекламу. Также их можно учесть как расходы, связанные с производством и реализацией в соответствии с пп. 49 п. 1 ст. 264 НК.

Затраты на обучение сотрудников

Организация на упрощенке может учесть расходы на подготовку и переподготовку кадров. При этом согласно п. 3 ст. 264 НК должны быть учтены несколько условий:

обучение по основным и дополнительным профессиональным образовательным программам, профессиональная подготовка и переподготовка работников налогоплательщика осуществляются на основании договора с российскими или иностранными образовательными учреждениями, у которых есть лицензия;

обучение проходят работники, которые заключили с организацией трудовой договор, либо физлица, заключившие с налогоплательщиком договор, который предусматривает обязанность физического лица не позднее трех месяцев после окончания указанного обучения, профессиональной подготовки и переподготовки, заключить с организацией трудовой договор и отработать не менее одного года.

Естественно, что все расходы, которые будут учитываться при исчислении налоговой базы, должны быть экономически обоснованы и документально подтверждены. Без этого они не могут быть признаны расходами.