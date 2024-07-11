Сколько зарабатывает бухгалтер в 2024 году и как получать больше: реферальные программы

От чего зависит уровень заработной платы бухгалтера
Уровень зарплаты бухгалтера разный: от 35 до 150 тысяч рублей. Он зависит от образования, опыта работы специалиста. Помимо этого, на уровень зарплаты влияют:
Формат работы. У бухгалтера с частичной занятостью зарплата будет ниже, чем у специалиста на полный день.
Отрасль компании. В IT-компаниях и на производствах зарплата будет выше, чем у бухгалтеров, которые работают в сфере услуг.
Местоположение. В мегаполисах доход бухгалтеров выше, чем в регионах.
Должность. У начинающего специалиста заработная плата будет минимальной, так как у него еще недостаточно опыта.
Количество обязанностей. Некоторые бухгалтеры занимаются только отчетностью и бухучетом, а другие, помимо этого, еще и выступают делопроизводителями, руководят целым коллективом.
Масштаб компании. Чем больше организация — тем больше нагрузка, а соответственно и зарплата выше.
Направления и специализации
Специализации и направления профессии бухгалтера делятся по разным критериям. По участку работы они классифицируются так:
зарплата;
налоговый учет;
основные средства;
товарно-материальные ценности;
банк-клиент;
кассиры;
первичная документация.
Также бухгалтеры могут подразделяться в зависимости от вида организации, в которой они работают: бюджетные, коммерческие и некоммерческие.
Еще существует классификация по иерархии. Самая распространенная выглядит так:
помощник бухгалтера;
бухгалтер;
заместитель главного бухгалтера;
главный бухгалтер.
Какие навыки и знания необходимы бухгалтеру
Для упрощения все навыки мы соотнесли с иерархией бухгалтеров и собрали их в таблице.
Помощник
Бухгалтер
Зам. главного бухгалтера
Главный бухгалтер
Обработка и систематизация данных
Анализ документов, необходимых для расчета зарплаты
Проверка первичной документации
Контроль ведения всех участков бухучета
Подготовка платежных поручений
Работа с НДФЛ, страховыми взносами
Контроль проведения сверок
Сдача баланса, сверка по налогам и сборам
Контроль взаимодействия по ЭДО
Осуществление контроля за законностью операций
Управление финансовыми потоками
Контроль расчета зарплаты, налогов и сборов
Проведение выплат сотрудникам
Формирование бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности
Ведение налогового учета и составление отчетности
Организация работы по налоговой оптимизации
Выполнение поручений бухгалтера
Обработка авансовых отчетов
Согласование договоров с поставщиками
Взаимодействие с ФНС, проведение сверок с бюджетом и камеральными проверками
Средняя зарплата бухгалтера в России
По данным ГородРабот. ру, средняя зарплата бухгалтера в России за 2024 год составляет 59 594 рубля в месяц. Однако эти данные разнятся по регионам — в мегаполисах значение выше.
Средняя зарплата главного бухгалтера
В среднем зарплата по профессии главного бухгалтера варьируется от 120 до 180 тыс рублей в месяц.
А если главбух выполняет еще и обязанности финансового директора — планирование бюджета, составление годового плана, то уровень зарплаты может доходить до 200 тыс рублей в месяц.
Сколько в среднем зарабатывает бухгалтер в Москве
Средняя зарплата бухгалтера в Москве выше, чем в регионах. Это объясняется тем, что в столице расположено много головных офисов компаний, в которых довольно много работы.
На основе данных hh.ru можно сделать вывод, что средняя зарплата бухгалтера в Москве составляет 95 тыс рублей в месяц.
Сколько платят бухгалтерам в городах-миллионниках
Для статистики мы взяли три города-миллионника: Новосибирск, Екатеринбург и Уфу.
Средняя зарплата бухгалтера в городах миллионниках составляет около 70 тыс рублей в месяц. Она не сильно зависит от субъекта — в городах миллионниках она примерно одинаковая.
Сколько зарабатывают бухгалтеры в других регионах
Для сравнения мы взяли три города: Оренбург, Рязань и Саратов. Население в этих городах составляет более 500 тыс человек.
Получается, что средняя зарплата бухгалтера в регионах составляет 48 тыс рублей в месяц.
Как бухгалтеру зарабатывать больше
Бухгалтер может повысить свой доход на рынке труда разными способами: пройти курсы повышения квалификации или переподготовки — так можно освоить новую профессию, получить новые навыки и поделиться опытом с коллегами.
Или можно воспользоваться реферальной программой — привести друга в компанию и получить за это дополнительный заработок. Организациям это помогает приводить новых клиентов, а бухгалтеру — повышать свой доход.
Контур.Экстерн
О компании
Контур Экстерн — сервис, который помогает вести бухучет и отчетность, рассчитывать зарплату и пособия, а также работать с требованиями законодательства.
Схемы сотрудничества
Чтобы стать партнером компании нужно:
Зарегистрироваться в программе и сформировать ссылку для приглашения.
Порекомендовать друзьям или коллегам сервис с помощью ссылки.
После этого Контур сам продаст программу, а вы получите вознаграждение.
Кому подойдет программа
физлицам;
юридическим лицам;
контрагентам;
самозанятым.
Сколько платят
Вознаграждение для партнеров составляет от 10% до 25% от первой оплаты пользователя, который пришел по рекомендации. Вывод средств осуществляется раз в месяц за все продукты, которые купил клиент. Вознаграждение переводится на карту или расчетный счет.
АТОЛ
О компании
Партнерские программы АТОЛ Онлайн и АТОЛ Pay предлагают онлайн-кассы с интернет-эквайрингом. Компания упрощает прием интернет-платежей и переводов.
Схемы сотрудничества
У АТОЛ есть два варианта сотрудничества. Первый — по подключению онлайн-кассы в АТОЛ Онлайн:
Регистрируетесь в партнерской программе.
Передаете ссылку клиенту или регистрируете его сами.
Клиент арендует кассу, а вы получаете вознаграждение.
Второй вариант — привлечение клиента на интернет-эквайринг АТОЛ Pay:
Предложите клиенту интернет-эквайринг.
Зарегистрируйте друга в системе.
Убедитесь, что клиент проводит транзакции через АТОЛ Pay, и получайте свое вознаграждение.
Кому подойдет программа
бухгалтерам;
разработчикам интернет-магазинов;
платежным сервисам и интернет-банкам;
АСЦ и ИТ-интеграторам;
разработчикам отраслевых решений.
Сколько платят
За подключение онлайн-кассы от привлеченного друга вознаграждение составляет 5 тыс рублей, так же как и за подключение интернет-эквайринга. Выплаты производятся на следующий рабочий день на карту любого банка.
ITCOM
О компании
Компания предлагает цифровые решения для бизнеса: ЭДО, электронные подписи, электронную отчетность и МЧД. А еще, у ITcom есть учебный центр с курсами повышения квалификации и готовые решения по 1С.
Варианты сотрудничества
Компания предлагает два вида сотрудничества: в роли лидогенератора или партнера. Разбираемся в чем разница:
Лидогенератор. Этот человек рекомендует друзьям и коллегам продукты компании с помощью реферальной ссылки. Продажу и продление услуг осуществляет компания, задача лидогенератора состоит в привлечении клиентов.
Партнер. Этот человек не только рекомендует продукты компании, но еще и самостоятельно устанавливает конечную стоимость решений. Клиенты закрепляются за ним на весь срок договора.
Чтобы начать работать по любой программе, нужно оставить заявку, затем подписать договор. Лидогенератор начинает работать сразу после получения ссылки, а партнер — после обучения.
Кому подойдет программа
физлицам
ИП;
юрлицам;
самозанятым.
Сколько платят
Вознаграждение для лидогенераторов составляет до 50% от суммы оплаты клиентов, а для партнеров — до 90%. Оплата переводится как на личную карту, так и на расчетный счет организации.
Е-Офис 24
О компании
Е-Офис 24 предлагает компаниям и бухгалтерам аренду и сопровождение системы 1С — обновление, доработку конфигурации и настройку программы.
Схемы сотрудничества
Чтобы стать партнерам компании, нужно выполнить эти шаги:
Зарегистрироваться.
Перейти в раздел «Партнёрам» и дать свое согласие на участие в программе.
Получить партнерскую ссылку и разместить ее в своем блоге или переслать друзьям.
Получить вознаграждение после оплаты услуг клиентов.
Кому подойдет программа
бухгалтерам;
владельцам сайтов;
блогерам;
бухобслуживающим аутсорсинговым компаниям;
IT-специалистам;
программистам 1С.
Сколько платят
Вознаграждение составляет 10% при сумме оплат клиентов до 10 тыс рублей в месяц, а при сумме больше 10 тыс рублей оно возрастает до 20%. Получить средства можно сразу после того, как клиент совершит первую оплату. Для выплаты нужно заключить партнерское соглашение, а вывести деньги можно на карту или расчетный счет.
Аксиоматика
О компании
Аксиоматика оказывает услуги по автоматизации бизнеса: создание веб-сайтов, системная интеграция, разработка мобильных приложений.
Схемы сотрудничества
Сотрудничество с компанией происходит после регистрации и подписания агентского договора. Алгоритм действий прост:
Регистрируетесь в качестве партнеров.
Размещаете заявки с указанием идентифицирующей клиента информации в CRM-системе.
Отслеживаете статусы заявок и оформленных сделок.
Получаете вознаграждения.
Кому подойдет программа
бухгалтерам;
предпринимателям;
физическим лицам;
компаниям.
Сколько платят
Вознаграждение зависит от услуги и составляет комиссию в размере 7-15% от стоимости услуги. Услуги и вознаграждение соотносятся так:
Лицензии RPA (Робот, Оркестратор) — 7%.
Разработка веб-сервиса, системная интеграция, разработка мобильного приложения, аудит, описание и регламентация бизнес-процессов — 10%.
Разработка программного робота RPA — 15%.
Выплата вознаграждения происходит ежемесячно. С физлиц удерживается НДФЛ, а документация подписывается с помощью сервиса ЭДО.
Сравнительная таблица реферальных программ
Контур. Экстерн
АТОЛ
ITCOM
Е-Офис 24
Аксиоматика
Для физлиц
Да
Только АТОЛ Pay
Только лидогенератор
Да
Да
Для юрлиц и ИП
Да
Да
Да
Да
Да
Для самозанятых
Да
Да
Только лидогенератор
Да
Нет
Документ
Нет
Договор-оферта
Договор
Да
Агентский договор
Вознаграждение
От 10 до 25%
От 5 до 10 тыс.
От 50 до 90%
От 10 до 20%
От 7 до 15%
Вывод средств
Ежемесячно
На следующий день
Ежемесячно
Сразу после оплаты
Ежемесячно
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