Сколько зарабатывает бухгалтер в 2024 году и как получать больше: реферальные программы

От чего зависит уровень заработной платы бухгалтера

Уровень зарплаты бухгалтера разный: от 35 до 150 тысяч рублей. Он зависит от образования, опыта работы специалиста. Помимо этого, на уровень зарплаты влияют:

Формат работы. У бухгалтера с частичной занятостью зарплата будет ниже, чем у специалиста на полный день. Отрасль компании. В IT-компаниях и на производствах зарплата будет выше, чем у бухгалтеров, которые работают в сфере услуг. Местоположение. В мегаполисах доход бухгалтеров выше, чем в регионах. Должность. У начинающего специалиста заработная плата будет минимальной, так как у него еще недостаточно опыта. Количество обязанностей. Некоторые бухгалтеры занимаются только отчетностью и бухучетом, а другие, помимо этого, еще и выступают делопроизводителями, руководят целым коллективом. Масштаб компании. Чем больше организация — тем больше нагрузка, а соответственно и зарплата выше.

Направления и специализации

Специализации и направления профессии бухгалтера делятся по разным критериям. По участку работы они классифицируются так:

зарплата; налоговый учет; основные средства; товарно-материальные ценности; банк-клиент; кассиры; первичная документация.

Также бухгалтеры могут подразделяться в зависимости от вида организации, в которой они работают: бюджетные, коммерческие и некоммерческие.

Еще существует классификация по иерархии. Самая распространенная выглядит так:

помощник бухгалтера; бухгалтер; заместитель главного бухгалтера; главный бухгалтер.

Какие навыки и знания необходимы бухгалтеру

Для упрощения все навыки мы соотнесли с иерархией бухгалтеров и собрали их в таблице.

Помощник Бухгалтер Зам. главного бухгалтера Главный бухгалтер Обработка и систематизация данных Анализ документов, необходимых для расчета зарплаты Проверка первичной документации Контроль ведения всех участков бухучета Подготовка платежных поручений Работа с НДФЛ, страховыми взносами Контроль проведения сверок Сдача баланса, сверка по налогам и сборам Контроль взаимодействия по ЭДО Осуществление контроля за законностью операций Управление финансовыми потоками Контроль расчета зарплаты, налогов и сборов Проведение выплат сотрудникам Формирование бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности Ведение налогового учета и составление отчетности Организация работы по налоговой оптимизации Выполнение поручений бухгалтера Обработка авансовых отчетов Согласование договоров с поставщиками Взаимодействие с ФНС, проведение сверок с бюджетом и камеральными проверками

Средняя зарплата бухгалтера в России

По данным ГородРабот. ру, средняя зарплата бухгалтера в России за 2024 год составляет 59 594 рубля в месяц. Однако эти данные разнятся по регионам — в мегаполисах значение выше.

Средняя зарплата главного бухгалтера

В среднем зарплата по профессии главного бухгалтера варьируется от 120 до 180 тыс рублей в месяц.

А если главбух выполняет еще и обязанности финансового директора — планирование бюджета, составление годового плана, то уровень зарплаты может доходить до 200 тыс рублей в месяц.

Сколько в среднем зарабатывает бухгалтер в Москве

Средняя зарплата бухгалтера в Москве выше, чем в регионах. Это объясняется тем, что в столице расположено много головных офисов компаний, в которых довольно много работы.

На основе данных hh.ru можно сделать вывод, что средняя зарплата бухгалтера в Москве составляет 95 тыс рублей в месяц.

Сколько платят бухгалтерам в городах-миллионниках

Для статистики мы взяли три города-миллионника: Новосибирск, Екатеринбург и Уфу.

Средняя зарплата бухгалтера в городах миллионниках составляет около 70 тыс рублей в месяц. Она не сильно зависит от субъекта — в городах миллионниках она примерно одинаковая.

Сколько зарабатывают бухгалтеры в других регионах

Для сравнения мы взяли три города: Оренбург, Рязань и Саратов. Население в этих городах составляет более 500 тыс человек.

Получается, что средняя зарплата бухгалтера в регионах составляет 48 тыс рублей в месяц.

Как бухгалтеру зарабатывать больше

Бухгалтер может повысить свой доход на рынке труда разными способами: пройти курсы повышения квалификации или переподготовки — так можно освоить новую профессию, получить новые навыки и поделиться опытом с коллегами.

Или можно воспользоваться реферальной программой — привести друга в компанию и получить за это дополнительный заработок. Организациям это помогает приводить новых клиентов, а бухгалтеру — повышать свой доход.