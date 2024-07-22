Цифра дня. Про «отличников»

Россияне рассказали, в каком возрасте чувствуют себя эффективнее всего на работе.

29% опрошенных россиян оценивают свою текущую эффективность на работе на «отлично». Так чаще отвечали люди в возрасте от 55 лет и старше (38%), от 55 до 55 лет (32%) и от 45 до 49 лет (30%).

«Четверку» себе поставили 45% респондентов. Среди них россияне в возрастном диапазоне от 30 до 34 лет (55%), от 40 до 44 лет (47%) и от 25 до 29 лет (46%).

За «троечку» проголосовали 18% участников опроса, за 2 балла — 5%, за один балл — 4% (результаты опроса, проведенного сервисом Работа.ру, есть в распоряжении редакции «Клерка»).

А как вы оцениваете свою эффективность?