Отказное письмо на товар

Для создания и реализации товара, который по закону должен быть сертифицирован или декларирован, необходимо получать специальный документ — сертификат (или декларацию) соответствия. На продукцию, не подлежащую сертификации, нужно оформить письмо, в котором будет сказано, что сертификат не требуется.

Отказное письмо по сертификации

Любой товар должен быть сделан из материалов, не вредных для здоровья, и по всем параметрам соответствовать ГОСТам.

Доказать безопасность товара могут следующие документы:

сертификат соответствия на продукцию;

декларация соответствия (ст. 20 закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ).

Не все товары требуют, чтобы их безопасность была подтверждена. Если такое условие в законе не содержится, у продавца есть два возможных варианта действий:

приступать к продажам без дополнительных документов;

сначала озаботиться получением отказного письма, а потом уже начинать торговать.

Что это за письмо?

Это документ, в котором будет написано, что ни сертификат, ни декларация не нужны. Получать такие письма необязательно. Но рекомендуем все же озаботиться их оформлением еще до начала продаж.

В любой момент такое письмо могут истребовать:

контролеры Роспотребнадзора;

сотрудники маркетплейса (если продажи осуществляются через электронную торговую площадку);

покупатели.

Если продавец не сможет оперативно подтвердить соблюдение требований по сертификации и декларированию, ему могут запретить продажи до тех пор, пока соответствующий подтверждающий документ не будет получен и предоставлен.

Для маркетплейсов отказное письмо нужно иметь обязательно — это условие предусмотрено договором с продавцом. Реквизиты письма указывают при заполнении карточки товара. Наличие письма при этом не проверяется.

Теоретически можно написать любые выдуманные данные. Но потом маркетплейс может потребовать письмо, и продавцу придется его оформить. Это правило действует, к примеру, для «Вайлдберрис» и «Озона».

В правилах «Вайлдберрис», в частности, указано следующее. По отдельному запросу маркетплейса продавец должен предоставить один из трех документов — сертификат, декларацию или отказ в выдаче сертификата и декларации. Если он не сделает это в течение трех рабочих дней, карточка его товара будет заблокирована, а сотрудничество с ним приостановлено до получения подтверждающего документа.

Кроме того, маркетплейс может потребовать от продавца оплатить ему все убытки, понесенные в связи с отсутствием подтверждающего документа. Если нарушение повторится, продавца могут заблокировать на маркетплейсе навсегда.

Форма отказного письма законом не установлена. Однако в нем должно быть указано:

кому выдан документ (отличительные данные компании, ИП или самозанятого, их ИНН);

кем выдан документ (сертификационный центр, его ИНН, сведения об аккредитации);

когда составлено отказное письмо, под каким номером оно зарегистрировано;

для какой продукции требуется письмо, код ОКП или ТН ВЭД;

фраза о том, что данная продукция не подлежит обязательной сертификации и ссылки на конкретные нормы, в соответствии с которыми сертификационный центр сделал такой вывод;

срок, на который выдан документ. Письмо считается бессрочным, если о сроке в нем ничего не сказано. Однако перечень продукции, которая нуждается в сертификации и декларировании, постоянно меняется. Продавцу нужно периодически с ним сверяться. Если требования изменятся, придется получать сертификат или декларацию.

В одном письме можно упомянуть несколько видов продукции, что удобно для предпринимателя. Письмо стоит денег, и заказывать его на каждый товар в отдельности невыгодно. В выбранном центре подскажут, сколько наименований допустимо внести в одно письмо. Правила работы разных центров могут различаться.

Письмо адресуется персонально только одному юридическому лицу. Именно это лицо может им пользоваться.

Другой компании для торговли точно такими же товарами придется оформить свое письмо.

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На какие товары нужно отказное письмо

Отказное письмо надо оформлять, если планируется:

продажа товаров на территории РФ;

ввоз импортных товаров на территорию. При ввозе письмо может запросить таможня.

Чтобы узнать, достаточно ли для продажи конкретного товара отказного письма или необходимо получать сертификат соответствия (декларацию), нужно свериться с перечнями продукции, утвержденными постановлением Правительства от 23.12.2021 № 2425.

В одном из них перечислены товары, подлежащие обязательной сертификации, а в другом содержится список товаров, подлежащих декларированию. Товар можно не сертифицировать и не декларировать, если он не указан ни в одном из перечней. В этом случае хватит и отказного письма.

Как получить отказное письмо

Получить отказное письмо можно двумя способами:

запросить его у изготовителя продукции . Это возможно, если продавец реализует чужую продукцию. Иногда бывает так, что изготовитель по каким-либо причинам отказное письмо не представляет. Тогда продавец может получить его самостоятельно;

в сертификационном центре. Таких центров в России очень много. На что нужно обращать внимание при выборе? Главное, чтобы центр имел аккредитацию.

Аккредитация — это разрешение заниматься деятельностью по сертификации и декларированию товаров. Сертификационные центры без аккредитации работать не имеют права. Выданные ими отказные письма недействительны.

Проверить наличие аккредитации можно на сайте Росаккредитации.

Для получения письма об отказе в выдаче разрешительной документации нужно подать в сертификационный центр заявку (образец лучше попросить в центре). К заявке надо приложить следующие документы:

данные заказчика. Нужно указать название, юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, ИП или самозанятого, приложить учредительные документы (если заявку подает ИП или компания); сведения о товаре, для которого требуется отказное письмо — его название, техническое описание, а также код ОКП или ТН ВЭД (коды можно узнать онлайн через специальные сервисы). контракт или инвойс для импортируемого товара.

Собранные документы нужно отправить в выбранный сертификационный центр. Для этого можно воспользоваться почтовой пересылкой, курьерской доставкой или электронной почтой. Перед отправкой лучше уточнить в избранном сертификационном центре, достаточно ли указанных документов или нужно что-то еще дополнительно.