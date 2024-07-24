Как оформить возврат товара, если после его реализации поменялся налоговый режим

Если реализация товара произошла при одной системе налогообложения, а на момент возврата она поменялась, то возникает масса вопросов. Непонятно, как осуществить возврат на ККТ и как отразить в отчетности эту операцию. Рассказываем, как оформить возврат товара в такой ситуации.

Ситуация: у ИП, которое занимается торговлей товаров, был патент на пять месяцев. Товар был реализован в период действия патента, поэтому чеки на реализацию были пробиты в соответствии с этой системой. Клиент вернул товар в период действия другой системы налогообложения — упрощенки. По какой системе нужно пробивать чек на возврат денежных средств и товара?

При изменении системы налогообложения продавец должен изменить настройки ККТ и сделать отчет об изменении параметров регистрации (это установлено п. 5 ст. 4.3 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Отчет передается оператору фискальных данных. Однако в соответствии с п. 7 ст. 2 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ есть ряд исключений — отчет не передается, если ККТ расположена:

в местностях, которые отдалены от сетей связи и определены федеральным органом исполнительной власти;

указанных в перечне местностей, удаленных от сетей связи, который утвержден органом госвласти субъекта РФ;

на территориях военных объектов;

на территориях объектов органов ФСБ;

на территориях органов государственной охраны;

на территориях органов внешней разведки.

В соответствии с письмом ФНС от 28.11.2022 № ПА-4-20/15986 при изменении системы налогообложения нужно поступить так:

После изменения параметров в кассовых чеках нужно отражать реквизит «применяемая система налогообложения» с актуальным значением с момента применения иной системы налогообложения (то есть отражать чеки по УСН).

А вот при возврате покупателем товаров после изменения СН в кассовом чеке с признаком расчета «ВОЗВРАТ ПРИХОДА» можно отразить такие же реквизиты, как в чеке при продаже с признаком «ПРИХОД». Но система налогообложения при этом указывается актуальная — то есть та, которая применяется на момент возврата.

В КУДиР при возврате прописывается строка с отрицательной суммой (она проходит датой возврата). Соответственно возврат операции, совершенной при патенте, отражается в актуальной отчетности на УСН.