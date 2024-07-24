Цифра дня. Про высшее образование

Для 85% работодателей важно наличие высшего образования у потенциального сотрудника, однако для 39% из них это некритичный параметр. Для 15% опрошенных совсем неважно, учился ли кандидат в вузе.

При этом 62% респондентов не берут на работу сотрудников без высшего образования, если в описании вакансии указано, что оно необходимо. 15% признались, что закрывают на это глаза и часто рассматривают кандидатов без дипломов. 23% тоже готовы дать шанс таким соискателям, но делают это редко.

На рынке труда много соискателей, которые работают не по специальности, полученной в вузе. Работодатели к этому привыкли и, в основном, относятся к таким кандидатам нейтрально (46%) или положительно (39%). О негативном отношении к потенциальным сотрудникам без профильного высшего образования заявили 15% опрошенных (результаты исследования, проведенного Русской Школой Управления, есть в распоряжении редакции «Клерка»).