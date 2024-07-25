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Учет в торговле

Товар просрочен и подлежит утилизации: как учитывать расходы

Продажа товаров с истекшим сроком годности запрещена. Она изымается из оборота и в дальнейшем подлежит утилизации или уничтожению. При каких условиях понесенные при этом расходы можно учесть при расчете налога на прибыль?
Товар просрочен и подлежит утилизации: как учитывать расходы
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Источник: Бухгалтерия.ру.

Срок годности

Одним из главных положений законодательства о качестве товаров является соблюдение продавцами срока годности продукции.

На продукты питания, парфюмерно-косметические товары, медикаменты, бытовую химию и иные подобные товары изготовитель обязан устанавливать срок годности (ст. 5 закона от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», далее — закон № 2300-1).

Период, по истечении которого товар становится непригодным для использования по назначению и опасным для здоровья человека, составляет срок его годности (п. 1 ст. 472 ГК, п. 4 ст. 5 закона № 2300-1).

Срок годности товара исчисляется со дня его изготовления. Это дата, до наступления которой товар пригоден к применению, или период времени, в течение которого товар пригоден для использования (ст. 473 ГК, п. 2 ст. 19 закона № 2300-1).

Продажа товаров с истекшим сроком годности запрещена. Она изымается из оборота и в дальнейшем подлежит утилизации или уничтожению (п. 2 ст. 3 закона от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», далее — Закон № 29-ФЗ).

Утилизация или уничтожение

Утилизация — это использование некачественных и опасных продуктов, материалов и изделий не по прямому назначению (ст. 1 закона № 29-ФЗ). Из данного определения следует, что просроченную продукцию можно реализовать. Распространенный способ — продать другим предприятиям, например, для переработки в корма для животных.

Если продукция с истекшим сроком годности не годится для утилизации и представляет опасность при дальнейшем использовании, то ее необходимо уничтожить (ст. 1, 3 закона № 29-ФЗ).

Расходы на экспертизу, хранение, перевозку, утилизацию или уничтожение некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и изделий оплачивает их владелец (п. 4 ст. 25 закона № 29-ФЗ).

Подтверждает некачественность товаров официальное заключение государственных органов (письмо УФНС по г. Москве от 18 апреля 2008 г. № 20-12/037680). Перед тем как решить, утилизировать или уничтожить негодный товар, нужно провести государственную экспертизу в Роспотребнадзоре (п. 2 ст. 3, ст. 25 закона № 29-ФЗ).

Несмотря на то, что продукция имеет явные признаки недоброкачественности и представляет в связи с этим непосредственную угрозу жизни и здоровью человека, для обоснования данных расходов в налоговом учете стоит заручиться экспертным заключением Роспотребнадзора.

Обоснованность расходов подтверждает тот факт, что выкуп просроченного товара необходим для поддержания долгосрочных бизнес-связей с покупателями и получения прибыли в дальнейшем.

Это соответствует «знаковому» определению КС от 4 июня 2007 г. № 320-О-П.

Суд определил, что обоснованность расходов, учитываемых при расчете налоговой базы, должна оцениваться с учетом обстоятельств, свидетельствующих о намерениях налогоплательщика получить экономический эффект в результате реальной предпринимательской или иной экономической деятельности. То есть расход не обязательно должен приводить к получению конкретного дохода от сделки, но должен быть необходим для дальнейшей деятельности, результатом которой будет полученный доход.

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Как учитывать расходы на утилизацию

НК разрешает учитывает в целях налога на прибыль обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Минфин в письме от 20 ноября 2023 г. № 03-03-06/1/110836 напомнил об условиях, когда организация может учесть в целях налога на прибыль расходы, связанные с утилизацией товаров и материалов.

Отнесение в расходы по налогу на прибыль стоимости утилизированных товаров с истекшим сроком годности, поступивших от покупателей, зависит от ряда условий.

Если законодательством предусмотрена обязанность организации по утилизации товаров и материалов, понесенные расходы уменьшают базу по налогу на прибыль (в частности, по причине истечения срока их годности).

К примеру, утилизировать продукты питания, срок годности которых истек, и употребление которых в пищу стало опасным, требуют статьи 24, 25 закона от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Также данные расходы должны быть:

Что делать с самим просроченным товаром

Для просроченных товаров установлен особый порядок списания. Расходы в виде стоимости уничтоженных или утилизированных товаров, поступивших от покупателей, срок годности по которым истек, могут быть учтены для целей налогообложения прибыли при условии, что обязанность налогоплательщика по уничтожению или утилизации конкретных категорий товаров предусмотрена законодательством.

Кроме того, данные расходы должны быть произведены в рамках предпринимательской деятельности и документально подтверждены надлежащим образом. Разъяснения на эту тему можно найти в письмах Минфина от 9 февраля 2018 года № 03-03-06/1/7862, от 26 мая 2016 года № 03-03-06/1/30409.

А в письме Минфина от 23 апреля 2019 г. № 07-01-09/29286 сказано, что, если товары утилизируются во исполнение требований законодательства (в частности, по причине истечения срока их годности), компания может списать в расходы и затраты на утилизацию, и стоимость испорченных продуктов.

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