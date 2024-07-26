Может ли ИП на УСН-15% уменьшить доходы на убыток прошлых лет при расчете взносов 1%

Разбираемся, можно ли учесть при расчете взноса в размере 1% с превышения дохода 300 тыс. рублей, убыток, понесенный ИП в прошлые года.

Ситуация: ИП на УСН 15% нужно рассчитать 1% страховых взносов с дохода, превышающего 300 тыс рублей. Можно ли включить в расходы сумму убытка, уменьшающую налоговую базу», за 2022 год?

Доход для расчета взносов для плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения определяется в соответствии ст. 346.15 НК (подп. 3 п. 9. ст. 430 НК). Сначала чиновники были против учета расходов при расчете взносов 1% для УСН-15%, но судебная практика заставила ФНС изменить свое мнение.

В соответствии с правовой позицией КС, которая была изложена в Постановлении от 30.11.2016 № 27-П, доход ИП, который уплачивает НДФЛ и не производит вознаграждения физлицам, для определения размера страховых взносов на пенсионное страхование, уменьшается на величину фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, которые экономически обоснованы (направлены на извлечение дохода).

Определение объекта налогообложения плательщиками НДФЛ (ИП , применяющими ОСНО) аналогично принципу определения объекта налогообложения для плательщиков, применяющих УСН с объектом налогообложения‎ — доходы, уменьшенные на величину расходов, поэтому указанную позицию можно применять и в этом вопросе.

Об этом же говорится и в Кассационном определении СК по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 17.06.2020 № 32-КА20-1-к1.

Убыток же сам по себе не является расходом, поэтому на него нельзя уменьшать сумму доходов для исчисления страховых взносов. Об этом говорится в письме ФНС от 01.09.2020 № БС-4-11/14090.