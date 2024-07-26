Сгорел на работе: причины эмоционального выгорания и способы преодоления

У Аркадия сегодня было много работы: отчет для руководства, бюджет на 2023 год, три совещания и неприятный разговор с подчиненным. Утро понедельника выдалось тяжелым.

Аркадий был немного всклокочен, под глазами виднелись мешки. Никак не получалось проснуться, поэтому он пил одну чашку кофе за другой. На попытки коллег завести разговор, он вяло откликался, предпочитая побыстрее забраться в свой уголок.

Он давно уже забыл, что это такое радость от работы и воспринимал ее как рутину и способ заработать денег. Да и вообще в последнее время его мало, что радовало. Мир стал как будто бы серым. Исчезла радость от встречи с сотрудниками, выполненной работы, новых задач.

Знакомо ли вам что-то из описанного? Можете ли вы сказать: «Да, у меня также»? Тогда, вероятно, вы уже не понаслышке знаете, что такое эмоциональное выгорание.

Сам термин появился в 1974 году благодаря работам американских психологов. Самый известный представитель — Кристина Маслак, которая предложила многофакторную модель.

Основные симптомы выгорания

Как узнать, есть ли выгорание у вас или ваших коллег? Первый и очень яркий симптом – это эмоциональное истощение. Как раз ощущение «серости мира», посетившее Аркадия.

Все вокруг теряет яркость, свежесть, искристость. Любимый фильм не веселит, любимое мороженое кажется пресным, любимые занятия не приносят удовлетворения. Человек становится похож на «ждуна» — сам серенький, и сидит в кресле, уставившись в монитор или телевизор.

Часто люди с эмоциональным истощением пытаются подстегнуть себя, чтобы ощутить яркость. Так появляются «адреналиновые зависимости» — любое острое ощущение, чтобы что-то почувствовать. Некоторые уходят в игры и ночами, когда семья легла спать, убивают монстров.

Истощение приводит к тому, что человеку становится сложно общаться с людьми – ведь в контакте принято делиться эмоциями, событиями, включаться в беседу. А ему неинтересно.

Причинами истощения в первую очередь являются рабочие перегрузки и конфликты на работе. Перерабатываете? Мало отдыхаете? Берете работу на дом? Постоянно работаете дома и путаете рабочее пространство с личным? Получите и распишитесь — эмоциональное истощение в серой коробочке с серой ленточкой и унылой рожицей на упаковке.

Второй компонент многофакторной теории — деперсонализация. Под этим термином Маслак понимает отчуждение от других людей. Сначала нейтральное: «Ой, у меня много работы, но я бы с удовольствием с вами поболтал». Затем все более и более негативное: «Вам заняться больше нечем? Идите, Шурочка, в бухгалтерию».

В своих крайних проявлениях деперсонализация может переходить в дегуманизацию — негативное отношение к людям в целом. Такие состояния нуждаются в подключении специалистов психотерапевтов.

Причиной деперсонализации является напряжение от контакта с другим человеком. Внутри накапливается столько раздражения и усталости от работы и людей, что все силы уходят только на то, чтобы удержать этот негатив внутри себя. Выпустить из себя какую-либо эмоцию становится опасным, поскольку первыми появятся не радушие и доброжелательность, а именно та злость, которая копилась.

Третий компонент: редукция профессиональных достижений. Этот компонент является естественным продолжением первых двух. У сотрудника нет сил, чтобы создавать что-то новое в своей деятельности. Он бредет по глубокой колее, вытоптанной за годы работы в профессии или одной должности. Его творческий потенциал иссяк, и он понимает это.

Его работа становится все более «плоской», шаблонной. Нет ощущения радости открытия или прорыва. Помощь от коллег получить невозможно, потому что он отстранился от людей. И по принципу положительной обратной связи ситуация становится все хуже и хуже.

Одно подпитывается другим: нет сил — отстранение от коллег — нет результата — «я непрофессионален» — усталость от самого себя.

К сожалению, синдром эмоционального выгорания не так безобиден, как могло бы показаться на первый взгляд. Он ведет человека к хронической депрессии, эмоциональному истощению, нарушению сна, быстрому набору веса или сильному похудению. У таких людей снижается либидо и сексуальная жизнь становится неудовлетворительной.

Истощение распространяется на все сферы жизни, не ограничиваясь только профессиональной. В связи с этим считается некорректным говорить «профессиональное выгорание» — этот процесс распространяется во всех направлениях, возможно, начавшись на работе.

Предыдущее описание звучит несколько пугающе. И это сделано намеренно, чтобы вы ощутили все последствия отсутствия заботы о себе и своем эмоциональном комфорте на работе. Во второй части статьи давайте обсудим, что же можно сделать, если вы не хотите оказаться в болоте.

Как предотвратить выгорание

Чувствительность

Сейчас, читая эту статью, отвлекитесь на минутку и прислушайтесь к своему состоянию. Как себя чувствует ваше тело? Чего оно хочет? Попить воды, пройтись, размяться. Что сейчас у вас на эмоциональном фоне? Вы собраны, бодры, огорчены, разозлены. Третий фокус внимания: мысли. Вы думаете о чем-то одном и не можете остановиться? Беспокоитесь? Пугаете себя предстоящим совещанием или разговором?

Совершайте такие самооценки не менее 3-4 раз в день: утром за завтраком, в обед, вечером после работы.

Фиксируйте повторяющиеся ощущения, эмоции и мысли, вычленяя тяготящие вас.

Исследование

Задайте себе второй вопрос: о чем сигнализируют вам ваше тело, эмоциональная сфера, разум?

Например, вы раз за разом замечаете напряжение в плечах и задней поверхности шеи. В связи с работой за компьютером, ваше тело неестественно напряжено, мышцы и мозг не получают достаточного питания, поскольку кровоток сужен. Накапливается вялость и отупление. Раз за разом вы испытываете одну и ту же негативную эмоцию с конкретным человеком. Например, он вас бесит. Что он делает такого, чтобы вы злились? Он требует чего-то, чего вы не хотите ему дать? Ставит непосильную задачу?

Действие

После того, как вы осознали повторяющуюся проблему и предположили ее источник, совершите действие, направленное на исправление ситуации.

Встаньте и сделайте небольшую разминку, чтобы снять мышечные зажимы, запишитесь к остеопату или на массаж, пойдите на плавание.

Расставьте точки над «i» в отношениях с коллегой — обозначьте точно пределы ваших возможностей и объем помощи.

В случае навязчивых мыслей – обсудите их с коллегой, руководителем. Попробуйте увидеть выход из порочного круга с помощью других людей. Настройте себя на то, что эти выбранные вами люди на самом деле хотят вам помочь.

Аудит профессиональной нагрузки

Важным инструментом профилактики и выхода из небольших степеней эмоционального выгорания является аудит профессиональной нагрузки: сколько времени вы работаете, какова продуктивность; соответствует ли ваша нагрузка разумным нормам или компания хочет решить все проблемы быстро и силами минимума людей, умеете ли вы передавать нагрузку другим людям.

Мой опыт коуча и бизнес-тренера подсказывает, что частой причиной выгорания могут являться две вещи: неумение выстраивать рабочие отношения (что приводит к частым конфликтам) и неумение делегировать и воспитывать квалифицированных руководителей.

На протяжении четырех лет я участвую в процедуре внедрения практик регулярного менеджмента в одной крупной российской компании. И с каждым годом я вижу, как способность делегировать и развивать подчиненных приводит к повышению организованности труда, возможности перенаправить потоки задач, высвободить дорогое время руководителя на важные задачи, оставив менее важные, но срочные квалифицированным исполнителям.

В завершении хотелось бы отметить, что выраженные степени эмоционального выгорания, особенно, переходящие в истощение, нуждаются в подключении квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы с такими состояниями: психотерапевтов, неврологов, коучей.

Обратиться за помощью — не признак слабости. Уметь обратиться за помощью — признак здравомыслия.

Вы же не будете сами удалять себе зуб? Или делать операцию на желудке? Доверьте ваше психическое здоровье профессионалам.