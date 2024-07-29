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ЕСХН

Что такое ЕСХН: особенности учета, отличие от других систем налогообложения, отчетность

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) введен для тех, кто производит продукцию сельского хозяйства. Разбираем, кто имеет право им пользоваться, как его считают, как ведут учет и какую отчетность сдают компании и предприниматели, которые применяют этот налоговый режим
Что такое ЕСХН: особенности учета, отличие от других систем налогообложения, отчетность
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кто использует ЕСХН

Сельхозпродукция — это продукты растениеводства, животноводства, рыбоводства, лесного хозяйства. По п. 2.1 ст. 346.2 НК рыболовные хозяйства, которые добывают водные биологические ресурсы, тоже могут перейти на ЕСХН. Также у рыбных хозяйств должны быть собственные или зафрахтованные рыбопромысловые суда, а среднесписочное количество сотрудников — меньше 300.

С 2024 года ЕСХН могут пользоваться изготовители продуктов морского зверобойного промысла: шкур, мяса и субпродуктов, жира и масла и др.

При применении налога также есть ограничение: не меньше 70% от общего дохода компании или ИП должен быть доходом от реализации произведенной ими сельхозпродукции.

Юрлица и ИП, которые сами такую продукцию не изготавливают, а только перерабатывают ее, не могут перейти на ЕСХН. Также не могут использовать эту систему налогообложения:

  • производители подакцизных товаров (кроме подакцизного винограда, вина, шампанского, виноматериалов, которые произвели из винограда, выращенного самой компанией или самим ИП);

  • игорный бизнес;

  • казенные, бюджетные, автономные учреждения.

Как рассчитать ЕСХН

Сумма налога = разница между доходами и расходами х ставка налога (в общем случае6 %).

Из доходов вычитают убытки прошлых лет (п. 5 ст. 346.6 НК). В общем случае ставка составляет 6%, но она может отличаться в различных субъектах РФ. К примеру, в Свердловской области до 31.12.2024 действует ставка 5%, в Московской области до 31.12.2026 — 0%.

Пример расчета

ИП Иванов занимается выращиванием слив и делает сливовое варенье, которое продает местным магазинам. За I полугодие 2024 он реализовал варенья на 850 тысяч рублей и получил за товар оплату. Его затраты составили:

  • зарплата работников и взносы за них — 360 тысяч рублей;

  • удобрения, семена, сахар и другие компоненты — 150 тысяч рублей.

Таким образом, налогооблагаемая база за I полугодие 2024 года составит 850 – (360 + 150) = 340 тысяч рублей.

Аванс за I полугодие: 340 000 ₽ × 6% = 20 400 рублей.

Если налоговая база ИП за год — 800 000 рублей, тогда

ЕСХН за год: 800 000 ₽ × 6% = 48 000 рублей.

ЕСХН к уплате в бюджет по итогам года: 48 000 − 20 400 ₽ = 27 600 рублей.

В целом, ставки по налогу ЕСХН — выгодные, если сравнивать с другими налоговыми режимами. На УСН Доходы действует аналогичная ставка 6%, но налоговая база выше, так как в ней не учитываются расходы. 

Также нужно учесть, что сельхозпроизводители на ЕСХН платят НДС. Если доход меньше суммы, которая указана в абз. 2 п. 1 ст. 145 НК (в 2023 году предельная сумма составляет 60 млн рублей), то от налога освободят. Однако для этого нужно в письменном виде уведомить ИФНС, а также направить документы для подтверждения права на освобождение от НДС. Это необходимо сделать до 20 числа месяца, с которого предприниматель хочет прекратить уплачивать налог.

Какие налоги заменяет ЕСХН

ЕСХН освобождает юрлиц от (абз. 1 п. 3 ст. 346.1 НК):

  • налога на прибыль организаций (кроме налога с доходов по дивидендам и отдельным видам долговых обязательств);

  • налога на имущество юрлиц (если имущество используется в сельхоздеятельности).

Для ИП ЕСХН заменяет (абз. 4 п. 3 ст. 346.1 НК):

  • НДФЛ;

  • налог на имущество физлиц, которое используется в сельхоздеятельности;

  • НДС (кроме НДС при ввозе товаров).

В какие сроки платить

Перечислять налог необходимо в такие сроки:

  • до 28 июля включительно — аванс за I полугодие этого года;

  • до 28 марта следующего года включительно — за прошлый год.

Налог и авансы оплачивают в составе единого налогового платежа. Перечислить налог можно через клиент-банк или путем составления платежного поручения. Аванс засчитывается в счет налога за год — показали это на примере. Уведомить ФНС о размере аванса нужно до 25 июля.

Декларацию по налогу за предыдущий год нужно подать до 25 марта. Ее форму устанавливает приказ ФНС от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384@.

Если сельхозпроизводитель прекратил деятельность, то ему нужно подать декларацию до 25 числа месяца, который следует за месяцем прекращения деятельности.

Как вести учет на ЕСХН

Предприниматели ведут книгу учета доходов и расходов, или КУДиР, в бумажном или электронном виде. С 2024 года предпринимателям не нужно заверять КУДиР в налоговой инспекции.

Юрлица на ЕСХН не обязаны вести КУДиР. Налогооблагаемую базу и размер налога они считают на основе данных бухучета. 

С 1 января 2024 действует новая форма и порядок заполнения КУДиР из приказа ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816.

Также, если бизнес уплачивает НДС, то каждый квартал до 25-го числа месяца нужно сдавать декларацию по НДС. Если есть наемные сотрудники — необходимо сдавать отчетность по ним в установленном порядке.

Как перейти на ЕСХН и уйти с него

Для перехода на ЕСХН нужно подать в ФНС уведомление до конца этого года. Тогда в следующем году можно будет применять ЕСХН. Если только открыли ИП или юрлицо, то нужно подать уведомление о переходе на ЕСХН в течение 30 календарных дней с даты регистрации. В этом случае ЕСХН можно будет применять уже в этом году.

При переходе с ЕСХН нужно подать уведомление:

  • До 15 января, чтобы начать применять ОСНО в текущем году. При этом подается уведомление об отказе от ЕСХН по форме № 26.1-3

  • До 31 декабря, чтобы перейти на УСН со следующего года. Подаются два уведомления: об отказе от ЕСХН и о переходе на УСН. 

Если предприниматель потерял право на ЕСХН, например, доля выручки от сельхоздеятельности стала меньше 70%, то до 15 января следующего года он должен отправить в ФНС сообщение об утрате права на ЕСХН по форме № 26.1-2.

Можно ли совмещать налоговые режимы

Юрлица не совмещают ЕСХН с другими системами налогообложения. 

Для ИП правила другие: ЕСХН нельзя совмещать с ОСНО, УСН и АУСН и разрешено — с ПСН.

При этом учитывайте несколько особенностей:

  • Нужно вести раздельный учет доходов и расходов.

  • Общий доход для вычисления 70% доли от продажи сельхозпродукции нужно рассчитывать по обоим режимам.

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