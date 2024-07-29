Что такое ЕСХН: особенности учета, отличие от других систем налогообложения, отчетность

Кто использует ЕСХН
Сельхозпродукция — это продукты растениеводства, животноводства, рыбоводства, лесного хозяйства. По п. 2.1 ст. 346.2 НК рыболовные хозяйства, которые добывают водные биологические ресурсы, тоже могут перейти на ЕСХН. Также у рыбных хозяйств должны быть собственные или зафрахтованные рыбопромысловые суда, а среднесписочное количество сотрудников — меньше 300.
С 2024 года ЕСХН могут пользоваться изготовители продуктов морского зверобойного промысла: шкур, мяса и субпродуктов, жира и масла и др.
При применении налога также есть ограничение: не меньше 70% от общего дохода компании или ИП должен быть доходом от реализации произведенной ими сельхозпродукции.
Юрлица и ИП, которые сами такую продукцию не изготавливают, а только перерабатывают ее, не могут перейти на ЕСХН. Также не могут использовать эту систему налогообложения:
производители подакцизных товаров (кроме подакцизного винограда, вина, шампанского, виноматериалов, которые произвели из винограда, выращенного самой компанией или самим ИП);
игорный бизнес;
казенные, бюджетные, автономные учреждения.
Как рассчитать ЕСХН
Сумма налога = разница между доходами и расходами х ставка налога (в общем случае — 6 %).
Из доходов вычитают убытки прошлых лет (п. 5 ст. 346.6 НК). В общем случае ставка составляет 6%, но она может отличаться в различных субъектах РФ. К примеру, в Свердловской области до 31.12.2024 действует ставка 5%, в Московской области до 31.12.2026 — 0%.
Пример расчета
ИП Иванов занимается выращиванием слив и делает сливовое варенье, которое продает местным магазинам. За I полугодие 2024 он реализовал варенья на 850 тысяч рублей и получил за товар оплату. Его затраты составили:
зарплата работников и взносы за них — 360 тысяч рублей;
удобрения, семена, сахар и другие компоненты — 150 тысяч рублей.
Таким образом, налогооблагаемая база за I полугодие 2024 года составит 850 – (360 + 150) = 340 тысяч рублей.
Аванс за I полугодие: 340 000 ₽ × 6% = 20 400 рублей.
Если налоговая база ИП за год — 800 000 рублей, тогда
ЕСХН за год: 800 000 ₽ × 6% = 48 000 рублей.
ЕСХН к уплате в бюджет по итогам года: 48 000 − 20 400 ₽ = 27 600 рублей.
В целом, ставки по налогу ЕСХН — выгодные, если сравнивать с другими налоговыми режимами. На УСН Доходы действует аналогичная ставка 6%, но налоговая база выше, так как в ней не учитываются расходы.
Также нужно учесть, что сельхозпроизводители на ЕСХН платят НДС. Если доход меньше суммы, которая указана в абз. 2 п. 1 ст. 145 НК (в 2023 году предельная сумма составляет 60 млн рублей), то от налога освободят. Однако для этого нужно в письменном виде уведомить ИФНС, а также направить документы для подтверждения права на освобождение от НДС. Это необходимо сделать до 20 числа месяца, с которого предприниматель хочет прекратить уплачивать налог.
Какие налоги заменяет ЕСХН
ЕСХН освобождает юрлиц от (абз. 1 п. 3 ст. 346.1 НК):
налога на прибыль организаций (кроме налога с доходов по дивидендам и отдельным видам долговых обязательств);
налога на имущество юрлиц (если имущество используется в сельхоздеятельности).
Для ИП ЕСХН заменяет (абз. 4 п. 3 ст. 346.1 НК):
НДФЛ;
налог на имущество физлиц, которое используется в сельхоздеятельности;
НДС (кроме НДС при ввозе товаров).
В какие сроки платить
Перечислять налог необходимо в такие сроки:
до 28 июля включительно — аванс за I полугодие этого года;
до 28 марта следующего года включительно — за прошлый год.
Налог и авансы оплачивают в составе единого налогового платежа. Перечислить налог можно через клиент-банк или путем составления платежного поручения. Аванс засчитывается в счет налога за год — показали это на примере. Уведомить ФНС о размере аванса нужно до 25 июля.
Декларацию по налогу за предыдущий год нужно подать до 25 марта. Ее форму устанавливает приказ ФНС от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384@.
Если сельхозпроизводитель прекратил деятельность, то ему нужно подать декларацию до 25 числа месяца, который следует за месяцем прекращения деятельности.
Как вести учет на ЕСХН
Предприниматели ведут книгу учета доходов и расходов, или КУДиР, в бумажном или электронном виде. С 2024 года предпринимателям не нужно заверять КУДиР в налоговой инспекции.
Юрлица на ЕСХН не обязаны вести КУДиР. Налогооблагаемую базу и размер налога они считают на основе данных бухучета.
С 1 января 2024 действует новая форма и порядок заполнения КУДиР из приказа ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816.
Также, если бизнес уплачивает НДС, то каждый квартал до 25-го числа месяца нужно сдавать декларацию по НДС. Если есть наемные сотрудники — необходимо сдавать отчетность по ним в установленном порядке.
Как перейти на ЕСХН и уйти с него
Для перехода на ЕСХН нужно подать в ФНС уведомление до конца этого года. Тогда в следующем году можно будет применять ЕСХН. Если только открыли ИП или юрлицо, то нужно подать уведомление о переходе на ЕСХН в течение 30 календарных дней с даты регистрации. В этом случае ЕСХН можно будет применять уже в этом году.
При переходе с ЕСХН нужно подать уведомление:
До 15 января, чтобы начать применять ОСНО в текущем году. При этом подается уведомление об отказе от ЕСХН по форме № 26.1-3.
До 31 декабря, чтобы перейти на УСН со следующего года. Подаются два уведомления: об отказе от ЕСХН и о переходе на УСН.
Если предприниматель потерял право на ЕСХН, например, доля выручки от сельхоздеятельности стала меньше 70%, то до 15 января следующего года он должен отправить в ФНС сообщение об утрате права на ЕСХН по форме № 26.1-2.
Можно ли совмещать налоговые режимы
Юрлица не совмещают ЕСХН с другими системами налогообложения.
Для ИП правила другие: ЕСХН нельзя совмещать с ОСНО, УСН и АУСН и разрешено — с ПСН.
При этом учитывайте несколько особенностей:
Нужно вести раздельный учет доходов и расходов.
Общий доход для вычисления 70% доли от продажи сельхозпродукции нужно рассчитывать по обоим режимам.
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