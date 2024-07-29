Что такое ЕСХН: особенности учета, отличие от других систем налогообложения, отчетность

Сельхозпродукция — это продукты растениеводства, животноводства, рыбоводства, лесного хозяйства. По п. 2.1 ст. 346.2 НК рыболовные хозяйства, которые добывают водные биологические ресурсы, тоже могут перейти на ЕСХН. Также у рыбных хозяйств должны быть собственные или зафрахтованные рыбопромысловые суда, а среднесписочное количество сотрудников — меньше 300.

С 2024 года ЕСХН могут пользоваться изготовители продуктов морского зверобойного промысла: шкур, мяса и субпродуктов, жира и масла и др.

При применении налога также есть ограничение: не меньше 70% от общего дохода компании или ИП должен быть доходом от реализации произведенной ими сельхозпродукции.

Юрлица и ИП, которые сами такую продукцию не изготавливают, а только перерабатывают ее, не могут перейти на ЕСХН. Также не могут использовать эту систему налогообложения:

производители подакцизных товаров (кроме подакцизного винограда, вина, шампанского, виноматериалов, которые произвели из винограда, выращенного самой компанией или самим ИП);

игорный бизнес;

казенные, бюджетные, автономные учреждения.

Как рассчитать ЕСХН

Сумма налога = разница между доходами и расходами х ставка налога (в общем случае — 6 %).

Из доходов вычитают убытки прошлых лет (п. 5 ст. 346.6 НК). В общем случае ставка составляет 6%, но она может отличаться в различных субъектах РФ. К примеру, в Свердловской области до 31.12.2024 действует ставка 5%, в Московской области до 31.12.2026 — 0%.

Пример расчета

ИП Иванов занимается выращиванием слив и делает сливовое варенье, которое продает местным магазинам. За I полугодие 2024 он реализовал варенья на 850 тысяч рублей и получил за товар оплату. Его затраты составили:

зарплата работников и взносы за них — 360 тысяч рублей;

удобрения, семена, сахар и другие компоненты — 150 тысяч рублей.

Таким образом, налогооблагаемая база за I полугодие 2024 года составит 850 – (360 + 150) = 340 тысяч рублей.

Аванс за I полугодие: 340 000 ₽ × 6% = 20 400 рублей.

Если налоговая база ИП за год — 800 000 рублей, тогда

ЕСХН за год: 800 000 ₽ × 6% = 48 000 рублей.

ЕСХН к уплате в бюджет по итогам года: 48 000 − 20 400 ₽ = 27 600 рублей.

В целом, ставки по налогу ЕСХН — выгодные, если сравнивать с другими налоговыми режимами. На УСН Доходы действует аналогичная ставка 6%, но налоговая база выше, так как в ней не учитываются расходы.