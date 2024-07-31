Как торговой организации на УСН учесть операции от продаж на маркетплейсе

При сотрудничестве с маркетплейсом, организация заключает агентский договор. Согласно ему, маркетплейс удерживает комиссию, и перечисляет остаток суммы за продажу товара. Рассказываем, как организации на УСН учесть все поступления от продаж.

Ситуация: торговая организация на УСН осуществляет продажу через маркетплейс. Как необходимо учитывать поступления для исчисления налоговой базы и отражать в отчетности операции по агентскому договору?

В соответствии с п.1 ст. 346.17 НК дата получения доходов совпадает с днем поступления денежных средств на расчетный счет или поступления наличных в кассу. Однако, этот пункт не учитывает признание дохода от реализации при торговле через маркетплейс: на дату поступления денег на расчетный счет посредника или на дату поступления средств на расчетный счет продавца от посредника.

Любые виды агентских вознаграждений, которые удерживаются маркетплейсом, не могут вычитаться из дохода (об этом говорится в частности в письме ФНС от 04.08.2017 № СД-4-3/15363@).

Как при УСН «Доходы», так и при УСН «Доходы, минус на расходы», доходы учитываются как вся стоимость реализованного товара. Доход (и сразу расход, если речь об УСН Д-Р) в сумме удержанного маркетплейсом вознаграждения учитывается на дату отчета об исполнении поручения и о зачете взаимных требований, полученного от маркетплейса, а оставшуюся часть дохода возможно учесть в момент поступления денежных средств на расчетный счет селлера.

В Книге учета доходов и расходов поступления отражаются точно так же. На дату отчета об исполнении поручения и о зачете взаимных требований отражается доход в сумме комиссии маркетплейсу, в этот же момент на УСН Д-Р признаются в КУДиР расходы на комиссию (удержание этого вознаграждение в соответствии со смыслом п.1 ст. 346.17 НК является иной формой оплаты). Оставшиеся доходы учитываются в момент поступления денег на расчетный счет.

Соответственно разница возникает только в периоде признания дохода, а его сумма не изменяется.