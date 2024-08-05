Как учитывать выплаты учредителям из добавочного капитала и отражать в отчетности

Ситуация: организация уменьшила уставной капитал и выплатила учредителям часть добавочного капитала. Можно ли включить эти доходы в налоговую базу по дивидендам?

В соответствии с п. 1 ст. 43 НК дивиденд — это любой доход, полученный акционером от организации при распределении прибыли, которая остается после налогообложения, по принадлежащим участнику долям пропорционально долям участников в уставном капитале.

Так как выплата из добавочного капитала делается не из чистой прибыли, она не может считаться дивидендами. Этот доход не указан в перечне налоговых баз, исчисляемых по отдельности, которые перечислены в пп. 2 — 8.2 п. 2.1 ст. 210 НК. Соответственно выплата из добавочного капитала относится к основной налоговой базе (это указано в пп. 9 п. 2.1 аналогичной нормы).

Выплата из добавочного капитала входит в ту же базу, что и зарплата, доход от подарков, премии, и другие подобные доходы. А значит доход отражается в 6-НДФЛ там же, где и зарплата (указывается такой же КБК).

В годовой справке о доходах физлица выплата из добавочного капитала отражается с кодом 4800 «Иные доходы».