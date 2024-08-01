Каким бухгалтером можно работать без образования

Бухгалтер — одна из самых востребованных профессий: работодатели постоянно находятся в поиске грамотных специалистов.

Принято считать, что «пропуском» в профессию служит наличие профильного высшего или среднего специального образования. В действительности, это не так, и работать бухгалтером возможно даже если у вас нет диплома по профилю.

На какие должности претендуют те, кто решил начать карьеру в сфере бухгалтерии без образования? Сотрудники бухгалтерских служб выполняют невероятно широкий спектр задач, которые отличаются по степени сложности. Начинающие бухгалтеры чаще всего выбирают следующие вакансии:

Помощник бухгалтера. Самая распространенная позиция для тех, кто решил прийти в бухгалтерию с нуля — помощник бухгалтера. Такие специалисты работают под руководством более опытного бухгалтера (это может быть главбух или бухгалтер компании) и занимаются поддержкой его деятельности.

Оператор 1С. В обязанности оператора входит ввод первичных бухгалтерских документов в 1С, подготовка актов сверок и другие несложные действия. Работа оператором не идентична работе бухгалтера, но именно она позволяет хорошо изучить программу и разобраться в основах.

Бухгалтер в аутсорсинговую компанию. Работа бухгалтером на аутсорсинге — это отличная возможность познакомиться с профессией поближе. Попробовав себя на различных участках учета, вы сможете выбрать наиболее предпочтительное направление (например, бухгалтер по учету материалов или по заработной плате) и получить опыт работы.

Главный бухгалтер без образования

Главный бухгалтер — это не только престижная должность и более высокий по сравнению с рядовыми сотрудниками уровень дохода, но и огромная ответственность. Понятно, что к кандидату, который претендует на должность главбуха, предъявляются повышенные требования, а в случае ошибок отвечать придется не только перед собственниками бизнеса, но и перед законом.

Достаточно часто приходится сталкиваться с утверждением, что главным бухгалтером можно стать только при наличии профильного высшего образования. Но закон не столько категоричен. Как и в случае с рядовыми сотрудниками бухгалтерских служб, ни высшее, ни среднее специальное образование по профилю деятельности не является обязательным.

Ключевое значение для руководителя компании все же имеет уровень профессионализма, а он не всегда сопряжен с наличием высшего образования.

Но в некоторых ситуациях без высшего образования работать главным бухгалтером все же не получится. Чтобы выяснить, в каких организациях главбух должен иметь диплом, обратимся к закону № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В этом законодательном акте закреплен перечень организаций, главбухи которых обязаны иметь высшее образование:

ПАО (на кредитные организации требование не распространяется);

страховые организации и НПФ;

акционерные инвестфонды;

управляющие компании паевых инвестфондов;

бюджетные организации (если они составляют консолидированную отчетность).

В законе не закреплено, какое именно ВО должно быть у кандидата на должность главбуха. Вопреки распространенному мнению, работать главным бухгалтером в организациях из перечня допускается при наличии любого ВО, даже если оно не имеет ничего общего с экономической сферой.

Иллюстрация: freepik/freepik

Профстандарт для бухгалтера, заместителя и главбуха

Весна 2019 года ознаменовалась заметными изменениями в работе бухгалтерских служб: в начале апреля начал действовать обновленный профстандарт «Бухгалтер». Его внедрение вызвало немало волнений в профессиональном сообществе. Но, как оказалось, большинство опасений были напрасными. Требования профстандарта в обязательном порядке распространяются только на главных бухгалтеров организаций, указанных в п. 4 ст. 7 закона № 402-ФЗ.

Для остальных категорий бухгалтеров и для организаций, не входящих в перечень, требования профстандарта носят рекомендательный характер. Несмотря на это, профстандарт — это ориентир для каждого, кто планирует работать бухгалтером и развиваться в профессии. В стандарте содержатся требования к квалификации бухгалтеров и главных бухгалтеров: они ранжируются по уровню квалификации.

Обратите внимание: в профстандарте отсутствуют положения, которые посвящены должности заместителя главбуха. По сложившейся практике на заместителя распространяются требования к должности главного бухгалтера, а функционал определяется руководителем организации.

Для профстандартов применяются уровни, утвержденные приказом Минтруда от 12.04.2013 № 148н, всего их девять. Но для стандарта «Бухгалтер» используют только уровни от 5 и выше:

Как устроиться бухгалтером без диплома

К начинающим специалистам работодатели нередко предъявляют достаточно лояльные требования. Среди необходимых профессиональных навыков — знание основ бухучета и налогового учета, а также специализированных программ. Претендент должен уметь работать с большими объемами информации, быть внимательным и ответственным.

Тем, кто рассчитывает на более высокую позицию, нужно соответствовать требованиям, которые работодатель указывает для конкретной вакансии. Образование у бухгалтера в этом случае может иметь определяющее значение: многие компании на большинство позиций все же не готовы рассматривать сотрудников без соответствующей подготовки.

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Повысить шансы на трудоустройство поможет грамотно составленное резюме и сопроводительное письмо. Подробно распишите имеющийся опыт: должностные обязанности на прежних местах работы и достижения. Не забудьте рассказать о навыках — как о профессиональных (hard skills), так и о непрофессиональных компетенциях (soft skills).

Сопроводительное письмо повышает шансы на то, что ваша кандидатура заинтересует рекрутера. Даже если образование у бухгалтера отсутствует, в письме можно сделать акцент на том, какие навыки и какой опыт помогут успешно решать профессиональные задачи.

Важно! Если вы находитесь в процессе обучения на бухгалтерских курсах или получаете образование в вузе или учреждении СПО, обязательно отразите это в сопроводительном письме.

Где можно выучиться на бухгалтера

Классический вариант — обучение в высшем учебном заведении или учреждении среднего профессионального образования. Но это достаточно длительный путь: на то, чтобы получить диплом, потребуется несколько лет. Еще одним препятствием для многих становится очный формат: большинство таких образовательных организаций не работают дистанционно или же предлагают комбинированный формат.

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Востребованная профессия. Количество вакансий постоянно растет, и эта тенденция будет сохраняться. Как правило, бухгалтеры не испытывают сложностей с трудоустройством.

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Бухгалтерская профессия в 2024 году — это перспективы карьерного роста и стабильный доход, а отсутствие высшего образования не является препятствием. Но если вы хотите развиваться в профессии и построить успешную карьеру, обучение на бухгалтерских курсах поможет быстрее достичь своей цели и чувствовать себя уверенно даже при решении сложных задач.

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