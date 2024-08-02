Как самозанятому зарегистрировать товарный знак

Общие правила регистрации товарного знака

Товарным знаком может стать:

Название продукта;

Этикетка при условии, что дизайн будет необычным и оригинальным;

Имя и фамилия, т.е личный бренд

Доменное имя и название группы в соцсети.

Статья 1483 ГК содержит ряд оснований, по которым в регистрации откажут, например, если в названии бренда будут общепринятые слова или слова, которые указывают на:

вид товаров или услуг;

государственные символы,

объекты культурного наследия;

слова или изображения, которые противоречат морали;

слова или фразы с орфографическими ошибками.

Этапы регистрации товарного знака

Теперь перечислим этапы, которые потребуется пройти для регистрации собственной торговой марки.

Шаг 1. Придумать название или разработать логотип — слово, картинку или их сочетание.

Шаг 2. Подобрать классы МКТУ и проверить знак на возможность регистрации. Выбор класса зависит от вида деятельности, то есть важно, какие услуги вы оказываете или какие товары продаете.

Проверку соответствия лучше поручить эксперту в патентной области. Он проверяет:

зарегистрированы ли одинаковые или сходные знаки в этой сфере деятельности;

поданы ли заявки на такие же или схожие знаки;

есть ли причины для отказа в регистрации, согласно ст. 1483 ГК.

Шаг 3. Подать заявку в Роспатент и оплатить первую часть пошлин. Отправлять заявку можно не только почтой, но и через Госуслуги.

Чтобы ведомство начало рассматривать документы, нужно заплатить две пошлины.

за формальную экспертизу — 3 500 руб. за 1 класс МКТУ и 1 000 руб. за каждый класс больше 5;

за экспертизу знака по существу — 11 500 руб. за 1 класс МКТУ + 2 500 руб. за каждый класс больше 1.

За электронную отправку документов заявитель получает скидку 30% на оплату госпошлин

Шаг 4. Ответить на запросы экспертизы, которая осуществляет сначала формальную проверку, затем по существу. По результатам экспертизы специалист ведомства принимает решение, можно ли зарегистрировать знак.

Шаг 5. Роспатент вносит знак в реестр после оплаты второй части пошлин.

Пошлина за регистрацию знака и выдачу электронного свидетельства — 16 000 руб. за 1 класс МКТУ + 1 000 руб. за каждый класс больше 5;

Пошлина за выдачу бумажного свидетельства — 2 000 руб.

Это стоимость без учета скидки 30% за электронное оформление заявки.

Как долго действует свидетельство на товарный знак

Свидетельство на товарный знак действительно в течение 10 лет. В последний год действия документ нужно продлить, чтобы он продолжал охранять бренд еще 10 лет. Для этого нужно подать специальное заявление и заплатить пошлину.

Продлевать действие товарного знака можно неограниченное количество раз.