Как бухгалтеров видят блогеры

Исходя из чего
Немножко рабочих сплетен:
А вы на работе коллег обсуждаете?)))
Совет директоров
Иногда нужно подготовиться к тому, какие вопросы главбуху будут задавать на совете директоров. И порепетировать «легкий смех».
До свидания
Когда главбуха все достало, можно просто сказать — «вот мое заявление, а вы тут делайте, что хотите!»
Приоритеты
Когда у тебя много дел и нужно расставить приоритеты.
Насколько справедливо выглядит в этих видео бухгалтер? Узнали может кого-то из коллег? Или наоборот — совсем не похоже? Напишите в комментариях) Судя по просмотрам, видео этого блогера довольно популярны.
А мы будем искать для вас интересный контент и делать обзоры видео про бухгалтеров.
Комментарии1
Приоритеты - на репите )