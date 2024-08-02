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Бухгалтеры

Как бухгалтеров видят блогеры

В соцсетях и не только большую популярность имеют короткие юмористические ролики, скетчи, шортсы, снятые, как правило, непрофессионалами. Не обошли блогеры и профессию бухгалтера. Мы нашли любопытный аккаунт и решили поделиться с вами забавными видео.

Исходя из чего

Немножко рабочих сплетен:

А вы на работе коллег обсуждаете?)))

Совет директоров

Иногда нужно подготовиться к тому, какие вопросы главбуху будут задавать на совете директоров. И порепетировать «легкий смех».

До свидания

Когда главбуха все достало, можно просто сказать — «вот мое заявление, а вы тут делайте, что хотите!»

Приоритеты

Когда у тебя много дел и нужно расставить приоритеты.

Насколько справедливо выглядит в этих видео бухгалтер? Узнали может кого-то из коллег? Или наоборот — совсем не похоже? Напишите в комментариях) Судя по просмотрам, видео этого блогера довольно популярны.

А мы будем искать для вас интересный контент и делать обзоры видео про бухгалтеров.

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