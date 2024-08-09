Электронные подписи для работников не облагаются НДФЛ и взносами

При переходе на ЭДО электронные подписи могут понадобиться не только руководителю компании и главбуху, но и работникам, которые подписывают налоговые или кадровые документы. Расходы несет работодатель. Оплата ЭП не признается доходом работника и не облагается НДФЛ и страховыми взносами.

Источник: Бухгалтерия.ру.

Электронные подписи для работников бывают нескольких видов: простые электронные подписи, усиленные неквалифицированные подписи, усиленная квалифицированная подпись.

Для участия в подписании «первички» и кадровых документов работникам. ответственным за оформление этих документов, нужна усиленная квалифицированная электронная подпись (далее — УКЭП). Расходы на получение работником электронной подписи и ее использование несет работодатель (ст. 22.2 ТК).

НДФЛ

НДФЛ облагаются не только выплаты в денежной форме, произведенные в пользу работника. К облагаемым налогом относятся и доходы, полученные работником от компании в натуральной форме (подп. 1 п. 2 ст. 211 НК). Такие доходы нужно учитывать в налоговой базе по НДФЛ (п. 1 ст. 210 НК). Но, эта норма не применима к покупке УКЭП для работника, поскольку он не является инициатором подобной покупки и не получает никаких выгод.

Компания приобретает УКЭП для работника в связи с производственной необходимостью. Поэтому ее оплата не признается доходом работника и не облагается НДФЛ.

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Страховые взносы

Страховыми взносами облагаются все выплаты и иные вознаграждения в пользу работника, произведенные в рамках трудовых отношений (п. 1 ст. 420 НК).

Поскольку приобретение УКЭП для работника связано с производственной необходимостью, покупка совершается не на основании трудового договора, стоимость УКЭП не облагается страховыми взносами.

Списание расходов в налоговой базе по прибыли

Расходы на УКЭП для работников напрямую связаны с производственной необходимостью. Поэтому справедливо считать, что такие расходы направлены на получение дохода и их можно учесть в налоговой базе по прибыли в составе прочих расходов на основании пп. 25 п. 1 ст. 264 НК.