Почему в 2024 году ставки по кредитам выше, чем по вкладам

На условия по кредитам и вкладам влияет ключевая ставка ЦБ: чем она выше, тем выше процентные ставки, и наоборот. При этом ставки по вкладам обычно ниже, чем по кредитам. Разбираемся, почему.

Как ключевая ставка влияет на кредиты и депозиты

Центробанк проводит денежно-кредитную политику (ДКП), которая направлена на регулирование основных экономических показателей. Среди них, например, уровень инфляции, курс рубля, уровень безработицы, доступность и выгодность кредитов и вкладов.

В ДКП есть несколько инструментов. Основной из них — это ключевая ставка, которая и влияет на инфляцию, а также на ставки по кредитным и депозитным продуктам.

Денежно-кредитная политика бывает двух видов. Разберем каждый из них с учетом ключевой ставки.

Жесткая (сдерживающая)

При жесткой политике ЦБ повышает ключевую ставку, чтобы уменьшить денежную активность. Это помогает снизить инфляцию.



В такой ситуации кредиты становятся слишком дорогими и менее доступными для людей и компаний из-за высоких ставок, поэтому жесткую политику называют «политикой дорогих денег».



Зато вклады и накопительные счета становятся более привлекательными из-за высоких ставок и доходности.



Тогда люди реже берут кредиты и тратят, чаще пользуются депозитами, копят, соответственно, количество денег в обороте уменьшается. Мягкая (стимулирующая)

Мягкую политику применяют в период низкой инфляции, при кризисах или спаде производства для развития экономики и снижения безработицы.



При низкой ключевой ставке менее выгодно хранить деньги на вкладах. Зато ставки по кредитам тоже снижаются и становятся более доступными и выгодными для физических лиц и бизнеса. Поэтому стимулирующую политику также называют «политикой дешевых денег».



При мягкой ДКП количество денег в обороте увеличивается, благодаря этому бизнес развивается быстрее, появляются новые рабочие места, а также ускоряется рост цен.

Почему по кредитам ставки обычно выше, чем по вкладам

Когда клиент оформляет кредит, банк предоставляет ему или собственные деньги, или полученные от кого-либо, например:

Депозиты . Клиенты хранят деньги на вкладе, которые банк может использовать, в том числе для выдачи кредитов. За это вкладчик и получает проценты. При этом у банка должен быть достаточный резерв собственных средств, чтобы выдать деньги с депозита вкладчику в любой момент и вне зависимости от того, погашает какой-либо заемщик платежи по графику без просрочек или нет.

Кредиты от ЦБ . Коммерческие банки могут брать деньги в кредит у ЦБ и выдавать эти деньги заемщикам по более высокой ставке, чтобы заработать. ЦБ кредитует коммерческие банки как раз по ставке, равной ключевой на момент выдачи. В августе 2024 года она находится на уровне 18% годовых.

Доходы, полученные за счет инвестиций . Например, от продажи облигаций.

Комиссии и штрафы. Каждый банк получает от клиентов комиссии за операции, плату за обслуживание, а также штрафы. Например, за просрочки платежей по кредитным продуктам.

Основная цель банка при выдаче кредита — получить обратно выданную сумму и заработать деньги на этом. Поэтому ставки по кредитам выше, чем по депозитным продуктам.

Кроме того, при выдаче кредитов банк берет на себя дополнительные риски и может потерять деньги, например, если заемщик не будет платить какое-то время или пройдет через процедуру банкротства.

Банк не может платить по вкладу проценты по ставке выше, чем по кредитам, иначе будет работать в минус.

Таким образом, с помощью вкладов банк получает дополнительные ресурсы, которые может использовать: выдавать кредиты, зарабатывать на них деньги, часть из которых затем передавать вкладчикам в виде процентов.

При этом от непредвиденных ситуаций деньги на вкладе застрахованы системой страхования вкладов в АСВ: если банк вдруг лишится лицензии, вкладчик сможет получить сумму со вклада, но не более 1,4 млн рублей.

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Какие сейчас ставки по кредитам

Так как в августе 2024 года ключевая ставка находится на уровне 18% годовых, кредиты стали

. На их доступность, кроме ключевой ставки, влияют макропруденциальные надбавки и лимиты, а также отмена моратория на верхнюю границу ПСК, говорит аналитик Банки.ру

Эксперт советует оформлять кредиты, только если деньги нужны для каких-либо срочных расходов, например на лечение, так как при текущих ставках переплата по кредиту получается слишком высокой.

«В текущей ситуации ставки в разы превышают те, под которые выдавали кредиты и ипотеки ранее. Поэтому оформление нового кредита является крайне невыгодным вариантом», — говорит Инна Солдатенкова.

Рассмотрим предложения по кредитам некоторых банков, чтобы сравнить ставки. Условия актуальны на момент публикации материала.

Банк Тип кредитного продукта Ставки ПСК ВТБ Кредит наличными без залога 3,9–41,2% 13,900–41,200% Т-Банк Кредит под залог недвижимости 15,9–31% 18,816–30,785% Совкомбанк Кредит под залог автомобиля 14,9–34,9% 14,885–35,007%

Какие сейчас ставки по вкладам и накопительным счетам

Благодаря высокой ключевой ставке вклады стали выгодным способом приумножить свои накопления. Рассмотрим предложения некоторых банков. Условия актуальны на момент публикации материала.

Вклад «Надежный (на 6 месяцев)» от Росбанка — до 19%.

Вклад «ДОМа надежно на 181 день» от Банка ДОМ.РФ — до 19%.

Вклад «МКБ. Перспектива (в конце срока)» от Московского кредитного банка — до 21%.

Вклад «Доход» от банка «Уралсиб» — до 20,5%.

Аналитик Богдан Зварич рекомендует при наличии накоплений не держать их «под подушкой».

«Дело в том, что инфляция постепенно снижает покупательную способность денег: на ту же сумму завтра человек сможет приобрести меньше товаров и услуг, чем сегодня. Поэтому лучше использовать инструменты, позволяющие получить доход — это поможет снизить влияние инфляции на накопления, — говорит аналитик. — Вклады являются самым простым и понятным инструментом вложения денег, а также самым низкорисковым, так как деньги на них застрахованы».