Путин подписал поправки в федеральный закон о банкротстве

Банкротство в этом году стоит на пороге значительных изменений в связи с поправками в законодательстве. Теперь благодаря нововведениям можно сохранить ипотечное жилье при списании долгов. Мы взяли комментарий у юристов «КредитаНет», чтобы выяснить, на что направлены эти поправки и как сохранить ипотечную квартиру, если ты банкрот.

Владимир Путин подписал поправки к закону № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Изменения затронут граждан с ипотечным жильем.

За 2024 год было внесено множество законодательных изменений, касающихся граждан, проходящих процедуру освобождения от непосильных долговых обязательств. Кому и когда выгодно списывать долги по новым правилам — мы обсудили с исполнительным директором компании по банкротству «КредитаНет» Дарьей Борцовой, а также ведущими юристами Иваном Болдыревым, Артемом Карапетяном и Екатериной Миллер.

До внесения поправок ипотечная квартира в процедуре банкротства «улетала с молотка», а деньги уходили банку, в котором была взята ипотека. Если же квартира продавалась дороже, чем остаток по ипотеке, разница шла на погашение остальных кредитов.

Владимир Путин 8 августа подписал документ, который вносит поправки к Федеральному закону № 127 «О несостоятельности (банкротстве)». Если ипотечная квартира — единственное жилье, ее можно сохранить. Остальные долги будут списаны.

«Хорошая новость — появилось три новых способа спасти ипотечное жилье при банкротстве», — подчеркивает юрист «КредитаНет».

По статистике, у троих из десяти должников, обращающихся за банкротством, есть ипотечные обязательства. Теперь у этих людей есть возможность списать долги по любым кредитам, но долг по ипотеке будет реструктурирован. Также можно заключить мировое соглашение с кредитором.

«Из-за того, что ипотечное жилье — залоговое, раньше проходить банкротство с ипотекой было сложно. Люди теряли свое имущество. С учетом текущих поправок, если у человека есть ипотечное жилье, и оно единственное, можно легко списать долги по кредитам и займам, не утратив жилья. Это хорошая тенденция для должников», — считает Артем Карапетян.

Переуступка долга

Если осталась малая часть долга по ипотеке, для ее выплаты можно обратиться к третьему лицу. Как показывает практика, в 90% случаев — это родственники или друзья. То есть другой человек — мама, сестра, супруг, друг — сразу выплачивает остаток по ипотеке за должника.

Получается, что третье лицо выкупает долг у банка, и теперь должник будет рассчитываться не с банком, а с близким человеком.

«По истечение трех лет третье лицо, оплатившее ипотеку, сможет истребовать долг перед первоначальным заемщиком, если должник не исполнил свои обязательства. Согласие других кредиторов не требуется», — поясняет юрист «КредитаНет».

Мировое соглашение при ипотеке — что это такое и как работает

Важный момент, на который стоит обратить внимание, — судебная практика. Она показывает прецеденты, когда ипотечное жилье оставалось у банкрота при выполнении определенных условий.

Если в одном банке у должника есть и ипотека, и какие-то другие кредиты, заключить мировое соглашение возможно только при погашении мелких займов.

«Если по ипотеке остался крупный платеж, существует вероятность, что должник вряд ли найдет третье лицо, которое согласится его выплатить. Тогда между кредитором и должником составляется новый график платежей. Это и называется мировым соглашением. Если по такому соглашению должник платит сам, он будет платить из прожиточного минимума», — объяснила Екатерина Миллер.

Закон не обязывает банки договариваться с должниками

И при реструктуризации, и при мировом соглашении заемщики не потеряют свою квартиру. Мировое соглашение, по словам Артема Карапетяна, рациональнее, чем реструктуризация.

Ипотеку по мировому соглашению должник продолжает платить, а остальные кредиты и займы, которые у него есть, списываются. Должник получает новый график платежей либо сохраняется старый — это зависит от того, как он договорился с банком.

«Если должник не внес платеж, а процедура банкротства не завершилась, кредитор может подать ходатайство о реализации имущества. Если процедура завершена, он может потребовать взыскать залоговое имущество», — добавил эксперт.

Кстати, в поправках в закон о банкротстве указано, что мнение арбитражного управляющего не влияет на мировое соглашение.

Реструктуризация ипотеки

«Реструктуризация кредитных платежей включает пересмотр графика платежей по всем задолженностям. Это значит, что через суд рассматривается новый график — план, по которому должник платит. В этой процедуре важно учесть доход человека, взявшего на себя кредитные обязательства. К сожалению, не каждый гражданин может соответствовать этому критерию», — отмечает Артем Карапетян.

Если у гражданина с задолженностью нет иждивенцев (нетрудоспособных родителей, несовершеннолетних детей), для одобрения реструктуризации ему потребуется не менее 75 тысяч рублей дохода. Если у него есть иждивенцы, к этой сумме еще прибавляется 10–20 тысяч рублей. Должники с таким доходом встречаются нечасто, поэтому доля реструктуризации, по нашей практике, обычно составляет не более 10% от общего числа дел.

В этом случае ипотека продолжает оплачиваться, банк не теряет свои проценты. Для должников — это спасение, поскольку жилье сохраняется, а остальные обязательства списываются.

Как изменятся цены на банкротство

По мнению юристов «КредитаНет», можно сделать лишь предварительный прогноз по росту цен на услуги юристов после внесенных изменений. «Сейчас сложно назвать новую стоимость юридических услуг, оказывающих помощь в освобождении от задолженности перед заемщиком. Нужно понимать, что она точно возрастет, поскольку поправки несут за собой весомые привилегии для физических лиц, которые больше не состоянии нести это финансовое бремя», — рассказал Артем Карапетян.

Проходить банкротство теперь рационально при сумме долга не менее 350 тысяч рублей, однако в некоторых случаях «порог входа» в процедуру снижается. Например, это происходит, когда:

есть исполнительные производства;

закрыт выезд за границу;

нет возможности устроиться на официальную работу.

Во всех перечисленных случаях при сумме долга в 250 тысяч рублей можно начинать процедуру.

Когда новое законодательство о банкротстве начнет действовать

Сейчас новая редакция в закон № 127 «О несостоятельности (банкротстве)», которая позволяет сохранить ипотечное жилье, уже подписана Президентом, а значит, через 30 дней закон вступит в силу.

Кстати, изменения касаются не только тех, кто собирается списать с себя долги, но и граждан, которые уже находятся в процедуре. Этот закон имеет обратную силу, что встречается крайне редко.

Перед банкротством важно оценить все риски, чтобы понять, выгодно ли списывать долги. Лучше всего проконсультироваться со специалистом, который разработает индивидуальную стратегию для минимизации потерь.