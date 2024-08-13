Налоговики могут списать долг, а потом привлечь к уголовной ответственности за его неуплату

Почему списание безнадежной к взысканию задолженности не означает прекращение дела и может повлечь уголовную ответственность, рассказываем в статье.

ФНС выпустила письмо от 17.07.2024 № КЧ-4-18/8114, в котором сказано, что списание безнадежной к взысканию задолженности по решению ИФНС не означает прекращения дела.

Согласно ст. 198—199.1, 193.3, 199.4 УК основание для прекращения уголовного дела — полное возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе.

«Списание безнадежной к взысканию задолженности не тождественно возмещению причиненного преступлением ущерба», — сказано в письме.

Если предприниматель с согласия налоговых органов списал долги, то ИНФС все равно будет вправе подать иск по погашению этой же налоговой задолженности. Поскольку при техническом отсутствии недоимки фактического возмещения ущерба не произошло, а обязанность по уплате налогов не исполнена.

Техническая операция списания долга не препятствует уголовно-правовой оценке деяний конкретных лиц. Напротив, списание безнадежной налоговой задолженности подтверждает исчерпание возможностей взыскания долга с налогоплательщика.

Что это значит? В отношении лиц, которые виновны в задолженности и контролируют должника, могут вести уголовное преследование.