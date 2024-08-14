Как ИП совмещать спецрежимы в 2024 году

Главное — подобрать комбинацию, при которой возникающие у предпринимателя налоги будут минимальны:

Предприниматель в одном регионе ведет деятельность по нескольким направлениям. Например, у него есть стационарный цветочный магазин в Московской области, в отношении которого ИП применяет патент, и параллельно он занимается продажей букетов через интернет-платформу. Эта часть бизнеса под патент не подпадает, так как онлайн-торговля патентной системой налогообложения не предусмотрена ( п. 2 ст. 346.43 НК ).

Предприниматель занимается одним и тем же бизнесом в разных регионах . Например, у него два фотосалона во Владимире и в районе Богородское города Москвы с двумя работниками в каждом. Стоимость годового патента на владимирский салон составляет 9 000 рублей. Патент на московский салон будет стоить 125 690 рублей. Предприниматель рассчитал, что эта точка не приносит дохода, который превышает ожидаемый в соответствии с законодательством Москвы о ПСН, поэтому в отношении московского фотосалона применяет УСН.

В общем случае совмещать патент и УСН по одному виду деятельности можно только в разных регионах, то есть перевести в одном субъекте одну торговую точку на упрощенку, а другую на патент, нельзя. Но есть исключения:

Одновременная продажа маркируемых и немаркируемых товаров. На патенте запрещено торговать товарами, подлежащими обязательной маркировке. Поэтому предприниматель праве в одном регионе или даже в одном магазине применять УСН и ПСН параллельно. Соответственно по упрощенке будет проходить часть бизнеса, связанная с закупкой и реализацией маркируемых товаров, например, обуви, шуб и шапок из натурального меха, а патент будет приобретен в отношении товаров, не подпадающих под обязательную маркировку, например, термобелье, чулочно-носочные изделия.

Сдача в аренду недвижимости . Это связано с тем, что при приобретении патента на сдачу объекта, в патенте указывают адрес помещения или земельного участка, поэтому предприниматель самостоятельно решает, на какую собственность он оформляет патент, а на какую будет действовать УСН. Переводить на ПСН или УСН всю имеющуюся недвижимость, занятую в бизнесе, ИП не обязан. В отношении сдаваемой в аренду недвижимости он вправе совмещать УСН и ПСН в одном регионе.

ИП на УСН и ПСН одновременно важно разделять учет доходов и расходов по каждому режиму, то есть вести отдельно книгу учета доходов по патенту, и отдельно КУДиР — по упрощенке. Если затраты относятся одновременно к деятельности на УСН, и на ПСН, то делить их необходимо пропорционально доле выручки от каждого режима налогообложения.

Предприниматели вправе не вести бухгалтерский учет, поэтому ведение журналов и сохранение документов, позволяющих отнести операцию к тому или иному режиму, обеспечит полноту информации для безопасного совмещения и общения с контролирующими органами.

Совмещение ПСН и ОСНО

Совмещение ПСН и ОСНО — редко встречающаяся комбинация, потому что большинство предпринимателей предпочитают работать на упрощенке, хотя главным преимуществом основной системы налогообложения является отсутствие каких-либо ограничений по доходам, численности работников, занимаемых площадей, стоимости основных средств и прочего. Также на ОСНО предприниматель при реализации начисляет НДС, за счет чего его товары или услуги привлекают крупных заказчиков-плательщиков НДС.

Правила совмещения ПСН и ОСНО:

Для определения права применять патент по критерию доходов, не превышающих 60 млн рублей, в зачет идут только доходы от патентной деятельности (письмо Минфина от 29.07.2020 № 03-11-11/66669). Доходы по ОСНО не важны, и не суммируются.

Численность работников ИП не может превышать 15 человек , даже если большинство заняты в части бизнеса на ОСНО.

Совмещение ПСН и ОСНО требует не только раздельного учета доходов, но и разделения расходов по каждой системе налогообложения. Если расход относится и к патентной части бизнеса, и к части на ОСНО, то делят его пропорционально доходу от соответствующего налогового режима в общем объеме доходов (ст. 272 НК).

Учет НДС при совмещении режимов также необходимо вести раздельно. Если предприниматель не будет соблюдать это правило, принять к вычету НДС по деятельности на ОСНО он не сможет:

Входящий НДС в части операций по деятельности на патенте ИП включает в стоимость продукции (п. 2 ст. 170 НК), а в отношении части бизнеса на ОСНО — принимает к вычету как плательщик НДС (ст. 172 НК).

Если входящий НДС касается и патентной деятельности и «основной», то относить на увеличение стоимости по ПСН и принимать к вычету на ОСНО его необходимо пропорционально стоимости реализованных товаров, работ или услуг за квартал без НДС (письма Минфина от 18.08.2009 № 03-07-11/208, от 17.06.2009 № 03-07-11/162).

Совмещение ПСН и ЕСХН

Как и при других вариантах совмещения режимов, приобретение патента предпринимателем на ЕСХН, требует раздельного учета доходов и расходов. Кроме этого, существуют и другие нюансы:

Предприниматель вправе применять ЕСХН, если в ыручка от сельскохозяйственной деятельности составляет минимум 70% общего объема . При совмещении патента и единого сельхозналога доход для определения этого порога в расчет необходимо брать доход на обеих системах налогообложения (письмо Минфина от 17.10.2011 № 03-11-09/64).

Когда ИП совмещает ПСН и ЕСХН, для определения порога доходов в 60 млн рублей, учитываются только доходы по патентной деятельности (пп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК, письмо Минфина от 25.12.2020 № 03-11-11/114302). При превышении этого лимита предприниматель утрачивает право на патент и остается полностью на ЕСХН.

Раздельный учет доходов по ПСН и ЕСХН проявляется в том, что расходы по патентной деятельности нельзя учесть при расчете ЕСХН.

Если расходы относятся и к патентной части бизнеса, и к части на ПСН, то их делят пропорционально доходам от соответствующего налогового режима в общем объеме доходов.

Предприниматель на ЕСХН вправе добровольно отказаться от уплаты НДС, если и не превысил лимит по доходу за прошлый год. Лимит для освобождения от НДС по ЕСХН рассчитывают без учета доходов предпринимателя от патентных видов деятельности (письмо Минфина № 03-07-14/106955 от 08.12.2020).

Если ИП на ЕСХН не отказался от уплаты НДС, то при совмещении сельхозналога с патентом входящий НДС по бизнесу на ПСН принимать к вычету на ЕСХН запрещено.

Учет основных средств при совмещении режимов

На ОСНО, ПСН и ЕСХН ограничений по стоимости основных средств нет. А на УСН их остаточная стоимость не может превышать 150 млн рублей (пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК).

Поэтому при совмещении режимов отслеживать это значение с применением следующих правил необходимо только предпринимателям, которые работают с применением УСН и патента одновременно:

При расчете остаточной стоимости учитываются только основные средства, используемые в «упрощенной» деятельности.

Если основное средство применяется в УСН и ПСН, то остаточную стоимость необходимо распределять пропорционально доходам, длительности работы, площади помещения или земельного участка, которая приходится на каждый вид деятельности (письмо Минфина от 16.10.2014 № 03-11-06/3/52084) или иным способом в соответствии учетной политикой.

Страховые взносы

ИП платит страховые взносы за себя и за работников. Взносы за себя складываются из постоянной части, которая в 2024 году составляет 49 500 рублей, и переменной — 1% от дохода, превышающего 300 000 рублей. Взносы по за персонал в общем случае ИП исчисляет по ставке 30,2% от начисленной заработной платы.

В части уплаты страховых взносов, предпринимателю важно разделять взносы за работников, занятых в части бизнеса на одной системе налогообложения, от взносов персонала на другой. Если четко распределить взносы между налоговыми режимами невозможно, то необходимо рассчитать пропорционально доходам (письмо ФНС от 30.11.2021 № СД-4-3/16722@).