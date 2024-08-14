Новые правила смены руководителя с 1 сентября 2024 года: в чем суть

Закон от 08.08.2024 № 287-ФЗ внес изменения в закон об АО и законодательные акты о государственной регистрации организаций и ИП.

Источник: Бухгалтерия.ру.

Основная цель поправок, внесенных законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ, — борьба с фиктивными директорами, исключение возможности подделки протоколов общего собрания участников ООО и, как следствие, этого рейдерских захватов.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года, но новые правила смены руководителя общества с ограниченной ответственностью (ООО) — с 1 сентября 2024 года.

Нотариальное удостоверение решения ООО

Теперь для смены руководителя, который действует от имени компании без доверенности, требуется нотариальное удостоверение решения о смене гендиректора ООО.

Подавать заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ будет нотариус — в электронном виде не позднее следующего рабочего дня после предоставления ему протокола заседания.

Заверение подписей и направление заявления будут осуществляться в рамках одного нотариального действия.

Собрания можно проводить дистанционно

Теперь закон позволят проведения заседания органов управления организации с дистанционным участием.

Удостоверение решений собраний обществ возможно в дистанционном формате.

Выплачивать дивиденды акционерам, которые игнорируют свои права — необязательно

Если акционеры общества не осуществляют свои права на протяжении длительного времени новые правила, скорректированные законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ, позволяют: