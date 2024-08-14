Новые правила смены руководителя с 1 сентября 2024 года: в чем суть

Источник: Бухгалтерия.ру.
Основная цель поправок, внесенных законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ, — борьба с фиктивными директорами, исключение возможности подделки протоколов общего собрания участников ООО и, как следствие, этого рейдерских захватов.
Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года, но новые правила смены руководителя общества с ограниченной ответственностью (ООО) — с 1 сентября 2024 года.
Нотариальное удостоверение решения ООО
Теперь для смены руководителя, который действует от имени компании без доверенности, требуется нотариальное удостоверение решения о смене гендиректора ООО.
Подавать заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ будет нотариус — в электронном виде не позднее следующего рабочего дня после предоставления ему протокола заседания.
Заверение подписей и направление заявления будут осуществляться в рамках одного нотариального действия.
Собрания можно проводить дистанционно
Теперь закон позволят проведения заседания органов управления организации с дистанционным участием.
Удостоверение решений собраний обществ возможно в дистанционном формате.
Выплачивать дивиденды акционерам, которые игнорируют свои права — необязательно
Если акционеры общества не осуществляют свои права на протяжении длительного времени новые правила, скорректированные законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ, позволяют:
приостановить выплаты дивидендов в денежной форме;
приостановить направление акционерам сообщений о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием.
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