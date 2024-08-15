Цифра дня. Про работу в удовольствие

Россияне рассказали, что работают в удовольствие, когда у них адекватная нагрузка и нет стрессов.

46% россиян получают удовольствие от работы, а 54%, наоборот, не испытывают положительных чувств. Интересно, что женщины чаще заявляли, что им нравится работа (49% против 41% среди мужчин).

Среди факторов, которые влияют на удовольствие от работы большинство опрошенных отметили адекватную нагрузку и отсутствие стресса от перегрузок, что подчеркивает важность сбалансированного рабочего графика.

Больше половины респондентов указали, что удовольствие от работы повышает адекватность руководства. На третьем месте в списке факторов — комфортное рабочее место и наличие необходимых ресурсов для выполнения задач (результаты опроса, проведенного сервисом Работа.ру, есть в распоряжении редакции «Клерка»).

А вы работаете в удовольствие?