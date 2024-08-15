Можно ли оказаться в суде из-за долгов по кредитам

Разбираемся, в каких случаях банк может подать в суд на должника и придут ли приставы.

Что делать в случае просрочки

Заемщик при получении кредита подписывает с банком договор, по условиям которого обязуется вносить платежи по графику. Однако бывают ситуации, когда клиент больше не может выплачивать долг:

Заемщик потерял работу либо лишился части дохода — например, снизилась зарплата или съехали арендаторы, которые снимали у него квартиру.

Заемщик потратил деньги на непредвиденные срочные расходы, например, на лечение. Из-за этого у него нет денег для оплаты кредита.

Главное в такой ситуации — не игнорировать звонки и сообщения от банка. Когда не получается вносить платежи, нужно написать или позвонить в банк как можно быстрее, чтобы узнать, как действовать дальше и какие есть варианты решения ситуации.

Банк может оформить реструктуризацию или кредитные каникулы, если заемщик обратится с документами, подтверждающими свою ситуацию. Например, в случае потери работы понадобится копия трудовой книжки.

«Как правило, банки принимают решение о реструктуризации индивидуально: с учетом документов и ситуации заемщика. Некоторые могут пойти навстречу заемщику, если у него нет документов, которые подтверждают финансовые трудности, — говорит аналитик Банки.ру Инна Солдатенкова. — Иногда банки могут взимать комиссию за изменение условий договора».

Если банк отказывает в реструктуризации, аналитик рекомендует оформить рефинансирование кредита. Но для этого у заемщика не должно быть просрочек по действующему кредиту.

«При рефинансировании можно снизить размер ежемесячного платежа за счет подбора кредита с более низкой ставкой либо увеличения срока кредита, — уточняет Инна Солдатенкова. — Но эта мера поможет, только если доход уменьшился, а не пропал полностью, поскольку при рефинансировании придется так же регулярно вносить платежи по графику».

Если вместе с кредитом заемщик оформил страховку от потери трудоспособности, работы или других рисков, можно ею воспользоваться. Для этого нужно подать заявление в банк или страховую компанию.

«Если ситуация попадает под действие страховки, выплата от компании поможет закрыть кредит полностью либо частично», — говорит Инна Солдатенкова.

Какие меры предпринимает банк при просрочках

Обычно банк принимает меры с первого дня просрочки. Сначала он отправляет предупреждения о необходимости внести платеж, может звонить с напоминанием и начисляет штрафы — как правило, за каждый день просрочки.

Если просрочка больше 1–3 дней и доходит до месяца, банк продолжает напоминать о долге, начисляет штрафы.

Если просрочка больше одного месяца, но менее трех , сотрудники банка из отдела по работе с должниками продолжают попытки связаться с заемщиком. Они также имеют право позвонить родственникам и знакомым. В этот период банк еще не обращается в суд и пытается урегулировать вопрос напрямую с клиентом либо через его близких.

Когда просрочка более 90 дней, банк готовит обращение в суд, а также может передать долг коллекторам. В этом случае все еще растет задолженность за счет штрафов, которые продолжают начислять. После обращение банка в суд приставы могут заблокировать счета должника и списать с них деньги для погашения долга. Если кредит оформлен под залог имущества, банк может обратиться в суд с требованием реализации залога.

Когда банк обращается в суд

Банк подает в суд на должника в случае:

Долгосрочной просрочки без решения о дальнейшем погашении.

Когда не получилось договориться с должником о новом порядке погашения, либо если он не следует его условиям.

Если должник игнорирует звонки и сообщения из банка, а также не обращается самостоятельно.

Для подачи иска в суд банк предоставляет документы, подтверждающие просрочку со стороны заемщика.

Заемщик также имеет право сам или вместе с адвокатом защищать свои интересы и предоставлять доказательства в свою пользу — например, документы, которые подтверждают финансовые трудности.

Когда приходят приставы

Приставы могут прийти к должнику или списать деньги с его счетов в пользу банка только после суда, когда уже есть исполнительный документ: им может быть судебный приказ или исполнительная надпись нотариуса.

Как уточняет руководитель практики и сопровождения предпринимательства Константин Ткаченко, банк обращается в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) обычно в случае, когда должник не выплачивает долги даже после суда.

Сначала приставы накладывают арест на счета должника и списывают с них деньги для погашения кредита. Придут в квартиру к должнику они только в том случае, если не смогут добиться полного погашения задолженности за счет денег, списанных со счетов.

Сотрудники ФССП описывают все ценные вещи, которые можно взыскать по закону, а после продают и направляют деньги в пользу погашения кредита. Кстати, для таких визитов установлено время — с 06:00 до 22:00.

Взыскать с должника можно:

Деньги — наличные и безналичные, в любой валюте.

Ценные бумаги.

Обязательства третьих лиц перед должником — например, если кто-то должен вернуть деньги заемщику.

Движимое имущество — это могут быть машины, бытовая техника, мебель, другие ценные вещи.

Недвижимое имущество — квартиры, участки и т. д.

«Судебный пристав не вправе взыскивать более 50% от зарплаты должника и не может лишать его единственного жилья, личных вещей и имущества, необходимого для обеспечения достойного уровня жизни», — уточняет Константин Ткаченко.

Узнать о том, возбуждено ли исполнительное производство и могут ли приставы прийти для описи имущества, можно на сайте суда или на сайте ФССП.

Как избежать суда

Судебное разбирательство — крайняя мера, которая может нанести серьезный урон финансам заемщика. Поэтому нужно постараться избежать этого: