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Кредитование

Можно ли оказаться в суде из-за долгов по кредитам

Разбираемся, в каких случаях банк может подать в суд на должника и придут ли приставы. 
Можно ли оказаться в суде из-за долгов по кредитам
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что делать в случае просрочки

Заемщик при получении кредита подписывает с банком договор, по условиям которого обязуется вносить платежи по графику. Однако бывают ситуации, когда клиент больше не может выплачивать долг:

Заемщик потерял работу либо лишился части дохода — например, снизилась зарплата или съехали арендаторы, которые снимали у него квартиру.
Заемщик потратил деньги на непредвиденные срочные расходы, например, на лечение. Из-за этого у него нет денег для оплаты кредита.

Главное в такой ситуации — не игнорировать звонки и сообщения от банка. Когда не получается  вносить платежи, нужно написать или позвонить в банк как можно быстрее, чтобы узнать, как действовать дальше и какие есть варианты решения ситуации.

Банк может оформить реструктуризацию или кредитные каникулы, если заемщик обратится с документами, подтверждающими свою ситуацию. Например, в случае потери работы понадобится копия трудовой книжки.

«Как правило, банки принимают решение о реструктуризации индивидуально: с учетом документов и ситуации заемщика. Некоторые могут пойти навстречу заемщику, если у него нет документов, которые подтверждают финансовые трудности, — говорит аналитик Банки.ру Инна Солдатенкова. — Иногда банки могут взимать комиссию за изменение условий договора».

Если банк отказывает в реструктуризации, аналитик рекомендует оформить рефинансирование кредита. Но для этого у заемщика не должно быть просрочек по действующему кредиту.

«При рефинансировании можно снизить размер ежемесячного платежа за счет подбора кредита с более низкой ставкой либо увеличения срока кредита, — уточняет Инна Солдатенкова. — Но эта мера поможет, только если доход уменьшился, а не пропал полностью, поскольку при рефинансировании придется так же регулярно вносить платежи по графику».

Если вместе с кредитом заемщик оформил страховку от потери трудоспособности, работы или других рисков, можно ею воспользоваться. Для этого нужно подать заявление в банк или страховую компанию.

«Если ситуация попадает под действие страховки, выплата от компании поможет закрыть кредит полностью либо частично», — говорит Инна Солдатенкова. 

Какие меры предпринимает банк при просрочках

Обычно банк принимает меры с первого дня просрочки. Сначала он отправляет предупреждения о необходимости внести платеж, может звонить с напоминанием и начисляет штрафы — как правило, за каждый день просрочки.

  • Если просрочка больше 1–3 дней и доходит до месяца, банк продолжает напоминать о долге, начисляет штрафы.

  • Если просрочка больше одного месяца, но менее трех, сотрудники банка из отдела по работе с должниками продолжают попытки связаться с заемщиком. Они также имеют право позвонить родственникам и знакомым. В этот период банк еще не обращается в суд и пытается урегулировать вопрос напрямую с клиентом либо через его близких.

  • Когда просрочка более 90 дней, банк готовит обращение в суд, а также может передать долг коллекторам. В этом случае все еще растет задолженность за счет штрафов, которые продолжают начислять. После обращение банка в суд приставы могут заблокировать счета должника и списать с них деньги для погашения долга. Если кредит оформлен под залог имущества, банк может обратиться в суд с требованием реализации залога.

Когда банк обращается в суд 

Банк подает в суд на должника в случае:

  • Долгосрочной просрочки без решения о дальнейшем погашении.

  • Когда не получилось договориться с должником о новом порядке погашения, либо если он не следует его условиям.

  • Если должник игнорирует звонки и сообщения из банка, а также не обращается самостоятельно.

Для подачи иска в суд банк предоставляет документы, подтверждающие просрочку со стороны заемщика.

Заемщик также имеет право сам или вместе с адвокатом защищать свои интересы и предоставлять доказательства в свою пользу — например, документы, которые подтверждают финансовые трудности.

Когда приходят приставы

Приставы могут прийти к должнику или списать деньги с его счетов в пользу банка только после суда, когда уже есть исполнительный документ: им может быть судебный приказ или исполнительная надпись нотариуса.

Как уточняет руководитель практики и сопровождения предпринимательства Константин Ткаченко, банк обращается в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) обычно в случае, когда должник не выплачивает долги даже после суда.

Сначала приставы накладывают арест на счета должника и списывают с них деньги для погашения кредита. Придут в квартиру к должнику они только в том случае, если не смогут добиться полного погашения задолженности за счет денег, списанных со счетов.

Сотрудники  ФССП описывают все ценные вещи, которые можно взыскать по закону, а после продают и направляют деньги в пользу погашения кредита. Кстати, для таких визитов установлено время — с 06:00 до 22:00.

Взыскать с должника можно:

  • Деньги — наличные и безналичные, в любой валюте.

  • Ценные бумаги.

  • Обязательства третьих лиц перед должником — например, если кто-то должен вернуть деньги заемщику.

  • Движимое имущество — это могут быть машины, бытовая техника, мебель, другие ценные вещи.

  • Недвижимое имущество — квартиры, участки и т. д.

«Судебный пристав не вправе взыскивать более 50% от зарплаты должника и не может лишать его единственного жилья, личных вещей и имущества, необходимого для обеспечения достойного уровня жизни», — уточняет Константин Ткаченко.

Узнать о том, возбуждено ли исполнительное производство и могут ли приставы прийти для описи имущества, можно на сайте суда или на сайте ФССП. 

Как избежать суда

Судебное разбирательствокрайняя мера, которая может нанести серьезный урон финансам заемщика. Поэтому нужно постараться избежать этого:

  • Вносить платежи в срок, когда есть возможность.

  • В случае, когда не получается вносить платежи, — обратиться  в банк самостоятельно, чтобы поскорее изменить порядок погашения с помощью кредитных каникул или реструктуризации. Также можно оформить кредит для рефинансирования. 

  • В крайнем случае, когда заемщик перепробовал все способы и не смог урегулировать ситуацию, можно прибегнуть к банкротству.  

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