Обзор изменений в законодательстве о порядке налогообложения доходов физических лиц. Что нужно знать в 2024 году

До принятия поправок доход в виде материальной выгоды за пользование кредитными средствами, предоставленными в рамках программ государственной поддержки, организациями и ИП, с которыми у налогоплательщика имелась взаимозависимость или трудовые отношения, возникал в части положительной разницы между суммой процентов по договору и суммой процентов, рассчитанных исходя из 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ на дату получения дохода.

Что изменилось? В соответствии с поправками доход будет возникать, только если сумма процентов за пользование заемными (кредитными) средствами, исчисленная по ставке, предусмотренной соответствующей государственной программой, превысит сумму процентов, исчисленную исходя из условий договора. В иных случаях материальной выгоды не возникает.

Изменения в отношении определения материальной выгоды вступили в силу и действуют ретроспективно – начиная с 1 января 2024 года.

Применительно к 2025 году налоговая ставка по доходам резидентов в виде материальной выгоды от экономии на процентах сохраняется прежней – 35%.