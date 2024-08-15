Обзор изменений в законодательстве о порядке налогообложения доходов физических лиц. Что нужно знать в 2024 году

- СкачатьОбзор изменений в законодательстве о порядке налогообложения доходов физических лиц.pdf1 загрузка
08 августа 2024 года президент подписал Федеральный закон от 08 августа 2024 года № 259 "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ о налогах и сборах".
Обзор налоговых изменений для физических лиц подготовлен компанией "Деловые Решения и Технологии" (бывший Делойт).
Доход в виде материальной выгоды от экономии на процентах
Дополнен перечень доходов в виде материальной выгоды от экономии на процентах.
До внесения поправок доходом в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах, признавался доход от использования заемных средств, полученных от организаций или индивидуальных предпринимателей, если удовлетворялось хотя бы одно из следующих условий:
заемные средства получены от организации или ИП, с которым имеются взаимозависимость или трудовые отношения;
такая экономия фактически является материальной помощью либо формой встречного исполнения организацией или индивидуальным предпринимателем обязательств перед налогоплательщиком.
Что изменилось?
Доход в виде материальной выгоды будет возникать, если заемные средства получены не только от непосредственного работодателя, но и от взаимозависимой с ним организации или ИП.
Исключается непризнание материальной выгодой дохода от экономии на процентах при финансировании нового строительства/приобретения жилой недвижимости, а также при рефинансировании соответствующих заимствований.
Изменение правил расчета суммы материальной выгоды
Ранее при расчете налоговой базы в отношении доходов физических лиц в виде материальной выгоды от экономии на процентах принималась во внимание ключевая ставка ЦБ РФ на дату получения дохода. В связи с существенным ростом ключевой ставки подход к расчету материальной выгоды был изменен.
Что изменилось? Поправки предусматривают использование для расчета меньшего из двух значений ключевой ставки ЦБ РФ: на дату заключения договора (если ставка менялась – на дату последнего из таких изменений) или на дату получения дохода.
Изменения в определении материальной выгоды при использовании программ господдержки
До принятия поправок доход в виде материальной выгоды за пользование кредитными средствами, предоставленными в рамках программ государственной поддержки, организациями и ИП, с которыми у налогоплательщика имелась взаимозависимость или трудовые отношения, возникал в части положительной разницы между суммой процентов по договору и суммой процентов, рассчитанных исходя из 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ на дату получения дохода.
Что изменилось? В соответствии с поправками доход будет возникать, только если сумма процентов за пользование заемными (кредитными) средствами, исчисленная по ставке, предусмотренной соответствующей государственной программой, превысит сумму процентов, исчисленную исходя из условий договора. В иных случаях материальной выгоды не возникает.
Изменения в отношении определения материальной выгоды вступили в силу и действуют ретроспективно – начиная с 1 января 2024 года.
Применительно к 2025 году налоговая ставка по доходам резидентов в виде материальной выгоды от экономии на процентах сохраняется прежней – 35%.
Доход в виде материальной выгоды от приобретения долей в уставном капитале общества по цене ниже рыночной стоимости
С 2025 года такой доход подлежит налогообложению.
Согласно действующей редакции НК РФ приобретение долей участия в уставном капитале общества по цене ниже рыночной стоимости не образует дохода в виде материальной выгоды. Она возникает только при приобретении по цене ниже рыночной ценных бумаг и производных финансовых инструментов (ПФИ).
Что изменилось? В соответствии с поправками приобретение долей в уставном капитале общества по цене ниже рыночной стоимости будет признаваться доходом в виде материальной выгоды. Рыночная стоимость доли участия в уставном капитале общества будет определяться исходя из стоимости чистых активов общества в соответствующей доле на последнюю отчетную дату.
Налогооблагаемый доход, полученный от приобретения долей участия в уставном капитале общества, будет представлять собой разницу между рыночной стоимостью доли и фактически понесенными расходами на ее приобретение.
Поправки вступят в силу 1 января 2025 года.
С 2025 года для налоговых резидентов РФ этот вид дохода будет облагаться по прогрессивной шкале НДФЛ по ставке от 13% до 22%.
Новый порядок учета расходов для определения налогооблагаемой базы при продаже недвижимости
Налоговые органы будут получать информацию о расходах, связанных с приобретением недвижимого имущества, непосредственно из Росреестра.
Ранее действовала норма, что при продаже недвижимого имущества налоговая база определяется как денежное выражение полученного дохода, уменьшенного на сумму налоговых вычетов или на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных налогоплательщиком расходов, связанных с приобретением этого имущества.
Что изменилось? С принятием поправок налоговая база также определяется как денежное выражение таких доходов, уменьшенных на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных налогоплательщиком расходов, связанных с приобретением этого имущества.
В случае отсутствия у налогового органа документально подтвержденных расходов, доход от продажи недвижимости уменьшается на сумму расходов, рассчитанных исходя из цены сделки, которая явилась основанием регистрации права собственности при приобретении этого имущества. Информация о сделке будет получена налоговыми органами из Росреестра.
В иных случаях доходы могут быть уменьшены на сумму налоговых вычетов в виде необлагаемой суммы в размере 1 млн рублей.
Новая редакция п. 3 ст. 214.10 НК РФ будет распространяться ретроспективно: применительно к доходам от реализации недвижимого имущества – с 1 января 2023 года.
К доходам налоговых резидентов РФ от реализации недвижимого имущества с 2025 года будет применяться прогрессивная ставка в размере 13% (15%).
Льгота для доходов в виде процентов по долгосрочным вкладам
Необлагаемые НДФЛ суммы вкладов в российских банках будут суммироваться. Такой подход будет применяться к вкладам, срок которых превышает 15 месяцев.
В предыдущей редакции НК РФ налогом облагался процентный доход по депозитам в российских банках, превышающий необлагаемую НДФЛ сумму, которая рассчитывается как произведение максимальной ключевой ставки ЦБ РФ на 1-е число каждого месяца налогового периода и 1 млн рублей.
Однако если срок вклада выходит за рамки налогового периода (календарного года), а проценты выплачиваются только по окончании вклада, необлагаемая сумма за первый год «сгорала».
Что изменилось? Согласно поправкам, если сумма выплаченных процентов за текущий налоговый период окажется ниже необлагаемой НДФЛ суммы, полученная разница может уменьшить налоговую базу следующих периодов, вплоть до нуля. Такая льгота будет применима в отношении вкладов, открытых на срок не менее 15 месяцев.
Таким образом, неиспользованная необлагаемая сумма за периоды, в которых процентного дохода не было, может быть использована в том периоде, в котором банк выплатит проценты по долгосрочным вкладам.
Поправки будут применяться к доходам по вкладам, полученным после 1 января 2023 года.
Доходы налоговых резидентов РФ по вкладам в российских банках, полученные начиная с 2025 года, будут облагаться по прогрессивной ставке в 13% (15%).
Новый порядок расчета срока владения недвижимостью
Срок давности владения недвижимым имуществом для применения освобождения от налогообложения теперь будет рассчитываться по-новому.
Ранее минимальный предельный срок владения недвижимым имуществом для освобождения от налогообложения исчислялся с даты государственной регистрации права собственности на него или совершения полной оплаты прав требования в соответствии с договором уступки прав требования. В НК РФ отсутствовало уточнение касательно правил расчета срока давности владения при проведении перепланировки или объединении жилого помещения.
Что изменилось? НК РФ был дополнен разъяснениями относительно исчисления срока владения недвижимостью, а именно:
при продаже жилых помещений или долей в них, образованных в результате их раздела, перепланировки, реконструкции или выдела доли, срок владения будет исчисляться со срока нахождения в собственности исходного помещения;
при объединении жилых помещений срок владения будет исчисляться с даты приобретения в собственность последнего из объединенных помещений.
Аналогичным образом были уточнены правила учета расходов на приобретение исходных помещений, если освобождение по сроку владения не используется: сумма полученного дохода уменьшается на затраты, связанные с приобретением исходных объектов недвижимости (в случае раздела – пропорционально доле в образованном объекте).
Поправки будут применяться ретроспективно – с 1 января 2024 года.
Социальный вычет по расходам на медицинское лечение и лекарства
Вычет по расходам на лечение недееспособных детей и подопечных будет предоставляться вне зависимости от их возраста.
Ранее налогоплательщики могли получить налоговый вычет за медицинские услуги в размере стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных им лечащим врачом и приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных средств только за детей (в т. ч. усыновленных) и подопечных в возрасте до 18 лет или до 24 лет, если дети (усыновленные) или подопечные являются обучающимися очной формы обучения в образовательных организациях.
Что изменилось? Согласно поправкам в НК РФ вводится дополнение применительно к возрасту недееспособных детей и подопечных. Так, социальный налоговый вычет по расходам на оплату медицинских услуг, оказанных недееспособным детям и подопечным, родители и опекуны будут получать вне зависимости от возраста таких лиц.
Поправки будут применяться ретроспективно – с 1 января 2024 года.
Продлевается мораторий на привлечение к ответственности за непредставление документов, подтверждающих финансовые результаты КИК, но при соблюдении определенных условий
Освобождение от ответственности будет действовать в отношении документов, подтверждающих прибыль КИК за финансовые годы, окончание которых приходится на 2022–2024 годы.
Предыдущей редакцией НК РФ был установлен мораторий на наложение штрафа за непредставление документов, подтверждающих размер прибыли (убытка) контролируемой иностранной компании за финансовые годы, даты окончания которых пришлись на 2020 и 2021 годы.
Что изменилось? Поправки предусматривают продление моратория на 2022–2024 годы. Мораторий применяется, если на 1-е число месяца, в котором истекает установленный НК РФ срок представления подтверждающих документов, одновременно выполняются следующие условия:
в отношении налогоплательщика — контролирующего лица действуют зарубежные санкции и иные ограничительные меры, заключающиеся в установлении запретов/ограничений на предоставление ему таких документов;
постоянным местом нахождения КИК является недружественное государство.
Разрешено использовать финансовую отчетность, составленную по международным стандартам, если в отношении КИК или его контролирующего лица введены санкции или КИК находится в недружественной стране.
В настоящее время финансовый результат КИК определяется на основании финансовой отчетности иностранной компании, составленной по стандарту, установленному личным законом такой компании. Если личным законом КИК не установлен стандарт составления финансовой отчетности, прибыль (убыток) определяется по данным финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО либо иными международными стандартами.
Поправками разрешено использовать финансовую отчетность, составленную по международным стандартам финансовой отчетности либо иным международно признанным стандартам применительно к КИК, отчетность которой должна составляться по стандарту, установленному личным законом КИК. Для применения такого подхода к составлению финансовой отчетности должно соблюдаться одно из условий: контролирующее лицо и/или КИК находятся под санкциями или КИК расположена в недружественной стране.
Положения вступили в силу с 8 августа 2024 года.
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