Когда нужно представить сведения о новом работнике в СФР и что будет, если этого не сделать

При приеме на работу работодатель должен передать сведения о застрахованном лице в СФР в течение трех рабочих дней после того, как сотрудник предоставил их. Если нарушить этот срок, работодателя могут привлечь к ответственности.
Однако в п. 13 ст. 13 ФЗ от 29.12.2006 № 255-ФЗ и в Постановлении Правительства от 23.11.2021 № 2010 не указано, что новый работник при трудоустройстве обязан предоставить работодателю сведения для СФР.
Рекомендуется предложить работнику при приеме на работу заполнить эти сведения. В таком случае работодатель сможет передать их в СФР в течение трех рабочих дней с даты приема на работу.
Если сведения будут предоставлены в более поздний срок — через неделю после приема на работу, то могут возникнуть риски претензий со стороны СФР. Работодателю в этом случае придется доказывать, что он не имел возможности передать сведения в течение трех рабочих дней после трудоустройства работника.
Если сведения у работника изменились, ему нужно снова заполнить бланк, а работодатель должен передать в СФР в течение трех рабочих дней. Для работодателя предусмотрено несколько штрафов:
за отказ в представлении или непредставление в установленный срок страхователем документов в СФР — 200 рублей за каждый непредставленный документ (п. 1 ст. 15.2 ФЗ от 29.12.2006 №255-ФЗ);
за представление страхователем недостоверных сведений и документов или их сокрытие, повлекшие излишне понесенные расходы — 20% от суммы таких расходов, но не более 5 тыс рублей и не менее 1 тыс рублей (п. 2 ст. 15.2 ФЗ от 29.12.2006 №255-ФЗ);
за нарушение срока представления сведений — 5 тыс рублей (п. 3 ст. 15.2 ФЗ от 29.12.2006 №255-ФЗ).
Начать дискуссию