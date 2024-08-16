Когда нужно представить сведения о новом работнике в СФР и что будет, если этого не сделать

Оформление нового работника занимает много времени: нужно собрать персональные данные, составить договор, а еще ознакомить работника со внутренними актами организации. Поэтому неудивительно, что многие работодатели просто забывают представить в СФР сведения о новом работнике.

При приеме на работу работодатель должен передать сведения о застрахованном лице в СФР в течение трех рабочих дней после того, как сотрудник предоставил их. Если нарушить этот срок, работодателя могут привлечь к ответственности.

Рекомендуется предложить работнику при приеме на работу заполнить эти сведения. В таком случае работодатель сможет передать их в СФР в течение трех рабочих дней с даты приема на работу.

Если сведения будут предоставлены в более поздний срок — через неделю после приема на работу, то могут возникнуть риски претензий со стороны СФР. Работодателю в этом случае придется доказывать, что он не имел возможности передать сведения в течение трех рабочих дней после трудоустройства работника.

Если сведения у работника изменились, ему нужно снова заполнить бланк, а работодатель должен передать в СФР в течение трех рабочих дней. Для работодателя предусмотрено несколько штрафов: