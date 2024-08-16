Налоговая реформа-2025: как работать с НДС, что будет при переходе с ОСНО на УСН, что изменится в налоге на прибыль. Дайджест разборов

Сегодня в разборах:
налоговая реформа–2025: изменения в НДС и налоге на прибыль;
поправки в НК в рамках налоговой реформы-2025: обзор;
что будет с НДС при переходе с 2025 года с ОСНО на УСН.
Налоговая реформа–2025: изменения в НДС и налоге на прибыль. Конспект вебинара с видео и тестированием
В 2025 году в соответствии с законом № 176-ФЗ от 12.07.2024 претерпят изменения налоги на добавленную стоимость и на прибыль. Большие изменения коснутся организаций и ИП на УСН.
Поправки в НК в рамках налоговой реформы-2025: обзор
С 2025 года будут повышенные ставки НДФЛ и НДС при УСН.
Что будет с НДС при переходе с 2025 года с ОСНО на УСН: таблица
С 2025 года упрощенцы становятся плательщиками НДС. Поэтому меняются правила учета входящего НДС при переходе с ОСНО на УСН.
Трудовой договор со стажером: нужно ли заключать, как правильно оформить отношения, судебная практика
Договор нужен. Если его не заключить, то стажер может по суду потребовать заключения договора и взыскать зарплату за все время прогула. Разберем, как это сделать правильно, каких формулировок избегать и что говорят суды.
Как уменьшить налоговый штраф: аргументы для суда и налоговиков, которые работают
Рассказываем о том, как добиться от ИФНС (или в суде) уменьшения штрафа при наличии смягчающих обстоятельств, как указанных в п. 1 ст. 112 НК, так и не упомянутых в нем.
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