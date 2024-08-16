Налоговая реформа-2025: как работать с НДС, что будет при переходе с ОСНО на УСН, что изменится в налоге на прибыль. Дайджест разборов

Постепенно готовимся к налоговой реформе и выпускаем разборы для вас.

Сегодня в разборах:

налоговая реформа–2025: изменения в НДС и налоге на прибыль;

поправки в НК в рамках налоговой реформы-2025: обзор;

что будет с НДС при переходе с 2025 года с ОСНО на УСН.

В 2025 году в соответствии с законом № 176-ФЗ от 12.07.2024 претерпят изменения налоги на добавленную стоимость и на прибыль. Большие изменения коснутся организаций и ИП на УСН.

С 2025 года будут повышенные ставки НДФЛ и НДС при УСН.

С 2025 года упрощенцы становятся плательщиками НДС. Поэтому меняются правила учета входящего НДС при переходе с ОСНО на УСН.

Договор нужен. Если его не заключить, то стажер может по суду потребовать заключения договора и взыскать зарплату за все время прогула. Разберем, как это сделать правильно, каких формулировок избегать и что говорят суды.

Рассказываем о том, как добиться от ИФНС (или в суде) уменьшения штрафа при наличии смягчающих обстоятельств, как указанных в п. 1 ст. 112 НК, так и не упомянутых в нем.

Больше полезных экспертных разборов вы найдете в подписке Клерк.Плюс.

Каждый день в подписке выходит новый материал: экспертная статья, мини-курс с короткими видео или развернутые конспекты вебинаров с видео и тестами для самопроверки.

Подписчик может заказать собственный разбор-статью главному редактору «Клерка» вот на этой cтранице. Просто нажмите кнопку Заказать «Разбор» и оставьте заявку).

Также в подписку входит отключение рекламы на «Клерке».

Подключить подписку на месяц

Подписка на месяц стоит всего 299 рублей. Вы получите доступ к базе из более чем 1 000 готовых разборов и всех новых, которые будут выходить в период подписки. А если вы хотите подписаться на целый год сразу, то стоимость подписки в пересчете на месяц будет еще ниже — 255 рублей.

Подписаться на год.