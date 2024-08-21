Когда работодатель должен оплатить больничный внешнему совместителю

Ситуация: внешний совместитель открыл больничный и указал в ней работодателя по совместительству, у которого работал менее 2-х лет. Должен ли работодатель по совместительству оплатить ему больничный?

Начисление больничного пособия для совместителя работает так: если работник не работал в предыдущие два года в тех же организациях, где он работает сейчас, то пособие начисляет один из нынешних работодателей, которого выбрал сам работник.

Работник вправе выбрать либо основного работодателя, либо компанию, в которой работает по совместительству. Не имеет значения, где он работает дольше и где у него основное место работы.

Если сотрудник выбрал организацию, в которой он работает по совместительству, то компания должна начислять пособие в общем порядке с учетом всех доходов работника за 2022 и 2023 годы, то есть так же, как и с основным работником.



Для расчета больничного нужно учесть данные за предыдущие два года. СФР должен передавать данные о доходах с других мест, но на практике данные могут быть неверными.

Проверить это работодатель не может, но он вправе запросить у работника справку о доходах у других работодателей за два прошлых года, однако исполнять его просьбу работник не обязан. Рекомендуем также запросить справки с других мест работы о том, что там не начислялось и не выплачивалось пособие.

А вот если работник выберет основного работодателя, то вторая компания не назначает пособия. Тогда необходимо ответить на запрос СФР с пояснением, что пособие назначается по другому месту работы, а во второй организации он работает менее 2-х лет.