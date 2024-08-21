Как учесть в расходах страхование сотрудников

Источник: Бухгалтерия.ру.

К расходам на оплату труда относят затраты фирмы по договорам:

обязательного страхования сотрудников (например, страхование частных детективов и охранников, работников горно-спасательных служб и т. д.);

Расходы по добровольному страхованию сотрудников уменьшают прибыль при выполнении ряда условий:

если договор страхования заключен на условиях, предусмотренных пунктом 16 статьи 255 НК;

если расходы по страхованию сотрудников не превышают нормы, установленные пунктом 16 статьи 255 НК.

Срок договора страхования

Одним из условий, когда фирма вправе учитывать в составе расходов на оплату труда платежи (взносы) по договорам добровольного медицинского страхования (ДМС) работников, это заключение договора на срок не менее одного года (п. 16 ст. 255 НК). При заключении договоров на меньший срок расходы не учитываются. На это обратил внимание Минфин в письме от 3 апреля 2023 г. № 03-03-06/1/29258.

Также Минфин пояснил, что нужно делать в случае досрочного (до истечения одного года) расторжения договора ДМС, который заключен на срок не менее одного года. Ранее учтенные расходы по договору ДМС должны быть исключены из состава расходов, поскольку нарушены условия, необходимые для их признания.

В этом случае применяется общий порядок, изложенный в пункте 16 статьи 255 НК, для ДМС: в случае расторжения договора ДМС до истечения года взносы, ранее признанные в составе расходов, подлежат включению в доходы для целей налогообложения прибыли на дату расторжения договора.