Когда наступит предел роста ставок по вкладам? Отвечают эксперты

Узнали у экспертов, продолжат ли ставки по вкладам расти дальше и когда наступит предел их роста.

В начале лета 2024 года российские банки начали заметно улучшать условия по сберегательным продуктам.

По данным ЦБ, с декабря прошлого года по конец мая 2024 максимальная процентная ставка по вкладам 10 крупнейших банков РФ держалась в диапазоне 14,5—14,9% годовых. Затем в июне показатель вырос до 16%, в июле — до 17,1%. В первой декаде августа максимальная ставка по вкладам поднялась незначительно — до 17,28% годовых.

Что сейчас происходит со ставками по вкладам

Сегодня доходность по вкладам в некоторых российских банках достигает 20% годовых. Ряд организаций по некоторым своим предложениям дает и более высокие ставки. У многих кредитных организаций можно найти доступные депозиты с доходностью 18,5—19% годовых.

Основная причина повышения ставок по вкладам в этом году — ожидание банками повышения ключевой ставки на июньском заседании ЦБ (однако тогда регулятор оставил «ключ» на уровне 16%) и ее фактическое повышение в июле (до 18%).

Как объясняет главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич, перед июньским заседанием ЦБ банки активно повышали доходность своих сберегательных продуктов (вплоть до 18% годовых), тенденция продолжилась и перед июльским заседанием.

После фактического повышения ключевой ставки рост доходности по вкладам замедлился. Так, после июльского повышения ключевой ставки максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков страны выросла чуть более чем на 0,5 процентного пункта. Для сравнения: с первой декады мая по третью декаду июля максимальная процентная ставка в этих же банках выросла на 2,2 п. п.

Сейчас банки ожидают, что ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки не ранее 2025 года, поэтому они сфокусировались на улучшении условий по годовым вкладам, уточняет Зварич.

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Вырастут ли еще ставки в 2024 году

Поскольку уровень ставок по депозитам сильно зависит от уровня ключевой ставки, большое значение имеет, поднимет ли ЦБ «ключ» на одном из ближайших заседаний — 13 сентября, 25 октября или 20 декабря.

В начале августа зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин заявил, что ключевую ставку могут поднять до 20%, если регулятор не зафиксирует замедления инфляции в России.

«В ближайшее время кредитные организации будут следить за макроэкономическими показателями и оценивать возможность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП). В случае роста рисков повышения ключевой ставки до 19–20% банки могут начать улучшать условия по депозитам», — говорит Зварич.

По мнению аналитика, в сентябре регулятор займет выжидательную позицию, чтобы оценить влияние уже принятых мер на инфляцию. Подъем ставки, если для этого сложатся условия, может произойти на заседании в октябре или декабре, не исключает он.

При этом существенного изменения ставок по вкладам вряд ли стоит ожидать: по словам Зварича, они могут измениться лишь на 0,5–0,8 п. п.

В ПСБ к концу августа ожидают роста ставок по вкладам в крупнейших банках еще на 0,2–0,3 п. п. (до 17,5–17,6%). Вероятно, на этом уровне они останутся до сентябрьского заседания ЦБ, отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

По его словам, риски повышения ключевой ставки до 20% до конца 2024 года по-прежнему сохраняются. Инфляция в августе (по недельным данным) остается на уровне 9% в годовом выражении, инфляционные ожидания населения также продолжают расти (в августе выросли до 12,9% с 12,4% в июле).

Грицкевич считает, что ключевая ставка на уровне 20% станет максимальной в данном цикле ужесточения ДКП, и средние ставки по вкладам в банковской системе могут достичь значений 19,2–19,5%. С 2025 года он ожидает затухания инфляционных процессов за счет роста сберегательной активности населения.

Руководитель продуктов и сервисов Банка ДОМ.РФ Никита Казанцев уточняет, что сейчас большинство банков не корректируют ставки и заняли выжидательную позицию до следующего заседания ЦБ по ключевой ставке. Хотя некоторые игроки на рынке точечно корректируют ставки в сторону повышения.

Если на заседании 13 сентября ключевая ставка будет повышена, то и ставки по вкладам снова пойдут вверх, говорит он.

Алексей Охорзин, заместитель президента — председателя правления Почта Банка, повышения ключевой ставки в 2024 году не ожидает и считает, что предпосылок для дальнейшего роста ставок по депозитам на данный момент нет. «Текущие значения доходности по вкладам демонстрируют пиковые ставки, и рынок по сути стагнирует», — говорит он.

Когда ожидать предела роста ставок по вкладам

Из слов экспертов, опрошенных Банки.ру, следует, что сейчас кредитные организации ожидают очередного решения ЦБ по ключевой ставке.

Есть вероятность, что на одном из трех оставшихся заседаний регулятора в этом году «ключ» будет повышен до 20%, однако для более точных прогнозов нужно больше информации.

Аналитики не исключают, что в случае повышения ключевой ставки доходность по вкладам снова подрастет. Вопрос — насколько

По мнению Зварича, существенного повышения ставок по вкладам ожидать не стоит — доходность по депозитам в ближайшие месяцы может вырасти максимум на 0,8 п. п.

Грицкевич допускает, что в случае роста «ключа» до 20% средние ставки по банковским депозитам могут вырасти до 19,5%.

Охорзин считает, что ставки по вкладам уже достигли пика и дальше расти не будут.

Из рассуждений аналитиков следует, что в настоящий момент доходность по вкладам близка к максимуму и грандиозного повышения доходности по депозитам до конца года вряд ли стоит ожидать.

Кроме того, вероятно, что в 2025 году ЦБ начнет снижать ключевую ставку, в связи с чем ставки по вкладам также могут начать снижаться.

Рекомендации для вкладчиков в текущей ситуации

Зварич, ожидая лишь несущественного роста ставок по вкладам в ближайшие месяцы, предлагает рассмотреть открытие вклада уже сейчас.

«Однако если потенциальный вкладчик все же надеется на возможность роста ставок по депозитам и хочет дождаться более благоприятных условий, сейчас можно рассмотреть открытие накопительного счета, по которым банки в первые месяцы готовы начислять проценты, сопоставимые со ставками по срочным депозитам», — отмечает аналитик.

Казанцев из ДОМ.РФ также рекомендует тем, что хочет подождать до сентябрьского решения ЦБ, разместить часть денег на накопительном счете, а по итогам заседания положить деньги на вклад. Но также можно прямо сейчас зафиксировать на вкладе сроком 1 год ставку выше ключевой.

Охорзин из Почта Банк также советует не тянуть с открытием вклада в текущей ситуации: «Банки уже предлагают максимум. Не исключено, что участники рынка будут запускать сезонные предложения в период высвобождения у них пассивов, но ставка будет примерно на уровне конкурентов».

По словам Охорзина, доходность по вкладам — важное конкурентное преимущество, но клиенты получают гораздо больше привилегий в рамках программ лояльности. Поэтому банки будут донастраивать свои продукты и предлагать дополнительные бонусы в виде бесплатной дебетовой карты с кэшбэком на актуальные категории и другие опции, говорит эксперт.