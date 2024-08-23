Налоговые оговорки для упрощенцев в 2025 году, учет у агента, ФСБУ 25/2018. Дайджест разборов

Начинаем активную подготовку к осени и разбираем темы, с которыми многие столкнутся совсем скоро.

В сегодняшнем дайджесте:

Как зачесть переплату на ЕНС в счет уплаты налога за другое лицо;

Как главному бухгалтеру передать свои полномочия на время отпуска;

Учет операций по агентскому договору у агента на УСН.

На какие расходы вы не сможете уменьшить базу на УСН.​

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок.

Закон разрешает компаниям оплачивать налоги за третьих лиц — такое право появилось у бизнеса еще в 2016 году. Но с переходом на ЕНС этот механизм временно не работал. С 1 января 2024 года НК позволяет зачесть положительное сальдо ЕНС в счет уплаты налогов и взносов за другое лицо. Как это сделать, рассказываем в мини-курсе.

Главбух, как и любой другой сотрудник компании, должен отдыхать. В этом курсе объясним, как уйти в отпуск с чистой совестью и без переживаний о состоянии дел.

Рассказываем в мини-курсе, на какие расходы уменьшить базу УСН нельзя и какие условия для принятия расходов нужно обязательно выполнить.

Какие документы оформить для перевода сотрудника на дистанционную работу, какие виды удаленной работы бывают и что делать, в случае необходимости возврата сотрудника в офис — в сегодняшнем мини-курсе.

Работодатель возмещает работникам, труд которых носит разъездной характер, в т. ч. суточные. Суммы этих расходов относятся к расходам на оплату труда, которые можно учесть в составе расходов — при условии правильного оформления.

Учет доходов у агентов происходит по кассовому методу: деньги учитываются на момент перечисления в кассу или безналичного перевода на расчётный счет. Однако с агентским договором есть много нюансов: например, некоторые доходы нельзя учитывать. Рассказываем, как агенту на УСН учесть доходы, расходы и как быть с НДС.

С нового года многие плательщики УСН станут плательщиками НДС. Что, помимо прочего, означает, что у их деловых партнеров появятся новые риски: потерять право на вычет из-за неправомерных действий (бездействия) поставщика. Рассказываем об одном из способов снизить этот риск.

Рассмотрим введенный недавно в законную силу ФСБУ, кто обязан применять, что входит в арендные платежи, как вести учет аренды с разных позиций.

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