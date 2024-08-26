Льготные кредиты для предпринимателей в 2024 году

Власти заинтересованы в привлечении новых предпринимателей и поддержке тех, которые уже есть. Рассказываем, какие меры поддержки государство готово предоставить для малого и среднего бизнеса.

Меры поддержки предпринимателей в 2024 году

Владельцы бизнесов могут воспользоваться грантами, льготным кредитованием, субсидиями, налоговыми каникулами и другими бонусами. Разберем некоторые из них подробнее.

Льготные кредиты

Одна из популярных мер помощи от государства — кредит для бизнеса с господдержкой.

В этом случае сотрудничают три стороны: предприниматель, коммерческий банк и государство. Бизнесмен обращается за займом к кредитору, тот одобряет сделку и выдает деньги под небольшой процент. Государство компенсирует банку недополученную прибыль.

Но сделку могут и не одобрить, если компания заемщика не подходит под критерии конкретной программы.

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Льготное кредитование по программе 1764

За работу этой программы отвечает Минэкономразвития, а воспользоваться такой мерой поддержки бизнеса могут компании из 15 приоритетных отраслей экономики, среди которых есть внутренний туризм, торговля, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, наука, техника, здравоохранение, образование, бытовые услуги, ресторанный и гостиничный бизнес.

Льготное кредитование одобрят на покупку и обновление оборудования, ремонт производства, строительство новых зданий, рефинансирование старых кредитов.

По этим целям отдавать долг можно на протяжении десятилетия, но льготные условия будут действовать первые пять лет, после чего ставки вырастут до рыночных. Кроме того, эта программа позволяет взять кредит на покупку сырья, развитие бизнеса, оплату работы контрагентов, выплаты заработной платы, налогов, пошлин. Но в этих случаях деньги нужно будет вернуть не позже чем через три года.

Максимальный размер кредита по программе 1764 составляет 500 млн рублей. На эту же сумму могут рассчитывать представители малого и микробизнеса.

Промышленная ипотека по программе 1570

Для представителей малого бизнеса, которые хотят организовать промышленное производство, в Минпромторге есть промышленная ипотека.

По этой программе помощи от государства взять до 500 млн рублей на срок до семи лет со ставкой от 3 (для технологических инновационных компаний) до 5% (для промышленных предприятий).

Льготный кредит для малого бизнеса дают на цели:

покупка цехов;

строительство;

реконструкция;

модернизация.

Кроме целей есть и другие условия, которые должны быть соблюдены:

стоимость квадратного метра в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге при покупке готовых площадей не должна превышать 75 тысяч рублей, в других регионах — 50 тысяч рублей;

при строительстве или ремонте — до 90 тысяч рублей;

основной код ОКВЭД — из раздела «Обрабатывающие производства» классификатора.

Кредитная поддержка IT-компаний

Льготные кредиты с процентной ставкой от 1 до 5% могут получить предприниматели, которые развивают новое программное оборудование.

Ставка для аккредитованных IT-компаний не превышает 3%. Под эту ставку по программе на реализацию проектов можно взять от 5 млн до 5 млрд рублей, а на реализацию программ — от 500 млн до 10 млрд рублей.

Совмещенная инвестиционная программа (1764 + МСП)

В этой программе поддержки бизнеса от государства могут участвовать предприниматели, представляющие 4 вида деятельности и 74 ОКВЭД:

обрабатывающее производство (в том числе производство продуктов, переработка сельхозпродукции);

транспортировка и хранение;

гостиничный и ресторанный бизнес;

профессиональная научная и техническая деятельность.

Исчерпывающий список кодов опубликован на сайте Минэкономразвития.

Получить льготный кредит по данной программе можно только на капитальные затраты и текущие расходы, связанные с инвестиционными проектами, а ставка зависит от ключевой. Если она не превышает 10%, то ставка по кредиту составит 3,5%. При более высокой ключевой ставке — 9%. На первый вариант до конца 2024 года надеяться не приходится.

Чтобы претендовать на этот кредит, заемщик должен находиться в реестре малого и среднего предпринимательства, иметь приоритетный код ОКВЭД в качестве основного и не иметь в числе участников ООО с долей более 25%. Кроме того, у претендента не должно быть доли больше 25% в другой компании, не принадлежащей малому и среднему предпринимательству.

Если вы соответствуете всем требованиям, займ одобрят на срок до 10 лет, а льготная ставка будет действовать первые три года.

Программа стимулирования кредитования

На льготный кредит по этой программе, которую финансирует Корпорация МСП, могут рассчитывать представители малого и среднего бизнеса независимо от сферы деятельности, за исключением подакцизной.

Деньги (до 2 млрд рублей) дадут под ставку до 19,5% на срок до трех лет. Потратить их можно на инвестиции, рефинансирование, пополнение оборотных фондов и развитие.

ПСК + 1764

Эта совмещенная программа льготного кредитования предназначена для приоритетных отраслей экономики и распространяется на предприятия малого и среднего предпринимательства, занятые в обрабатывающем производстве и переработке сельхозпродукции, гостиничном бизнесе и логистике. Кроме того, на помощь от государства могут рассчитывать предприниматели, занятые в науке, IT и профессиональной сфере.

Причем здесь важна также региональная привязка: предприятия должны вести свою деятельность на Дальнем Востоке, Кавказе, в Крыму и Севастополе.

Представители микропредприятий по этой программе могут получить до 200 млн рублей, малого бизнеса — до 500 млн. Ставка составляет 9% годовых. Максимальная сумма займа для средних предприятий составляет 2 млрд рублей, а ставка — 7,5%. Во всех трех случаях срок кредитования составляет до 10 лет, первые 5 из которых — льготный период.

Льготное кредитование сельхозпроизводителей

До 2024 года для сельхозпроизводителей существовало два вида субсидий — компенсирующая и стимулирующая.

Первая была создана для того, чтобы аграрии могли возместить выпадающие доходы в животноводстве, растениеводстве и при агростраховании. Вторая — для развития приоритетных в тех или иных регионах отраслей. С 1 января 2024 года эти субсидии объединили.

В общей сложности Минсельхоз определил 12 направлений. По пяти из них поддержка общая для всей страны:

агрострахование;

погектарная поддержка;

племенное животноводство;

элитное семеноводство;

развитие малых форм хозяйствования.

Из оставшихся семи регионов разрешили выбрать три наиболее приоритетных:

мясное скотоводство;

развитие овцеводства, козоводства и производства шерсти;

закладка плодово-ягодных насаждений;

глубокая переработка зерна и молока;

производство молока;

производство льна-долгунца и технической конопли;

традиционные отрасли, в том числе северное оленеводство.

Если раньше Минсельхоз компенсировал кредитные проценты на всю величину ставки ЦБ, то теперь — только на 50–70% в зависимости от приоритетности отрасли.

Гранты для молодых предпринимателей

Молодые предприниматели в возрасте от 14 до 25 лет на запуск и развитие собственного дела могут получить помощь от государства — грант до 1 млн рублей в Арктической зоне и от 100 до 500 тысяч рублей во всех остальных регионах. В Москве эта программа не действует.

Чтобы воспользоваться господдержкой малого бизнеса, компания должна состоять в реестре МСП. К самому предпринимателю, кроме возрастных, есть и другие требования:

Долги по налогам и взносам не превышают 1000 рублей.

В случае с ООО его представитель должен владеть долей больше 50%.

Согласие родителей, если предпринимателю не исполнилось 18 лет.

На счету предпринимателя должно быть минимум 25% от стоимости проекта — эти деньги он должен будет вложить в проект в случае одобрения гранта.

Сертификат о прохождении обучения по основам предпринимательской деятельности в центре «Мой бизнес» или Корпорации МСП. Обратите внимание: сертификат действителен год. Если вы учились больше года назад, придется снова проходить обучение.

Соискатели гранта должны подготовить бизнес-план с описанием проекта, его стоимостью, процессом реализации и ожидаемым результатом и подать заявку вместе с необходимыми документами в департамент экономики или министерство экономики региона, в котором организация или ИП зарегистрировано и ведет деятельность.

Полный список необходимых документов вы можете узнать в региональном центре «Мой бизнес», но в среднем он выглядит так:

заявление на участие по специальной форме, которая есть в приложении к Правилам предоставления субсидий (страница 393);

копия паспорта;

выписка из ЕГРЮЛ (для ООО) или ЕГРИП (для ИП);

справка из налоговой об отсутствии у компании долгов по налогам и взносам;

документ, подтверждающий, что у предпринимателя достаточно средств для софинансирования проекта (можно взять в банке, где у вас открыт расчетный счет);

сертификат о прохождении обучения.

Если с документами будет полный порядок, молодого предпринимателя пригласят на собеседование, где ему предстоит защитить бизнес-план и убедить комиссию в том, что он точно знает, как реализовать все задуманное.

При участии в конкурсе предприниматели набирают баллы, и тот, у кого их окажется больше, победит. Если у нескольких участников окажется одинаковое количество баллов, победителем признается тот, кто первым подал заявку. Иногда может быть больше одного победителя.

Следующим шагом того, кто получит наибольшее количество баллов, станет заключение договора (с министерством экономики региона или с департаментом экономики) — в нем среди прочего будут прописаны сроки и формы отчетов, которые необходимо будет отправить после получения гранта.

Если просрочить указанные дедлайны, грант могут отобрать. А в случае, когда выяснится, что победитель использовал грант не по назначению, еще и оштрафуют: индивидуальным предпринимателям придется выложить от 25 до 50 тысяч рублей, ООО — от 5 до 25% от суммы гранта.

Гарантийное обеспечение

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства готова также предоставить бизнесменам поручительство при льготном кредитовании.

Чтобы получить гарантийную поддержку, нужно:

Обратиться за кредитом в банк-партнер или в аккредитованную организацию, являющуюся партнером корпорации.

Получить предварительное одобрение кредита с условием предоставления гарантии корпорации.

Обратиться через партнерский банк или организацию за предоставлением гарантии в корпорацию.

Получить кредит.

Таким образом предприниматели получат кредит на более выгодных условиях — поручительство обеспечивает до 70% от кредита. Правда, за это придется заплатить — от 0,5 до 1,5% годовых от суммы поручительства.

Субсидии

Также государство готово предоставить предпринимателям субсидии. Это деньги, которые даются на определенные цели, и возвращать их не нужно.

Единственное, что необходимо, — это сначала доказать, что предпринимателю они действительно нужны, а потом — что они пошли именно на те цели, на какие и планировалось.

Такое соглашение соцзащита заключает с гражданами и семьями, чей доход по не зависящим от них причинам ниже регионального прожиточного минимума. Предприниматели, которые подпадают под эту категорию, могут заключить социальный контракт на открытие своего дела. Но для этого они должны быть зарегистрированы в качестве ИП или самозанятого. Если эти условия соблюдены, нуждающиеся могут рассчитывать на такую поддержку:

помощь в составлении бизнес-плана и смет;

помощь в поиске рынков сбыта продукции;

до 350 тысяч рублей, которые можно потратить на приобретение материалов для производства и аренду;

еще 30 тысяч рублей выделят на оплату обучения предпринимательским навыкам.

Также государство предлагает субсидии на ведение личного подсобного хозяйства. В этом случае получатель господдержки должен быть в статусе самозанятого, а размер единовременной выплаты не превышает 100 тысяч рублей. Потратить их можно на покупку товаров, необходимых для ведения хозяйства. Еще 30 тысяч рублей дадут на профессиональное обучение.

Заключить любой из видов соцконтракта можно в МФЦ или в соцзащите по месту жительства. Там же подробно расскажут об условиях и о документах, которые необходимо предоставить.

Обычно пакет документов выглядит так:

заявление на предоставление услуги, в котором необходимо указать сведения о составе семьи, доходе каждого члена семьи, имуществе семьи, которое имеется в собственности, о получении государственной соцпомощи в виде предоставления социальных услуг;

паспорт;

свидетельство о браке;

свидетельство о рождении детей;

свидетельство о праве собственности.

Обратите внимание: полный список документов необходимо уточнять в органе соцзащиты населения по месту жительства.

Деньги за трудоустройство молодежи

Государство финансово поддерживает предпринимателей за трудоустройство новых работников. Изначально эта мера появилась в 2020 году, чтобы в разгар пандемии компании и индивидуальные предприниматели не стеснялись брать на работу молодых специалистов и выпускников вузов и колледжей.

В 2024 году формула расчета субсидии выглядит так: тройной МРОТ, увеличенный на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных сотрудников. С января 2024 года МРОТ составил 19 242 рубля. То есть в среднем получается 57 726 рублей на одного сотрудника.

Все деньги сразу работодатель не получит. Они разбиты на три доли. Первая часть придет через месяц после того, как молодой сотрудник устроится на работу, вторая — через три месяца, третья — через полгода.

Налоговые льготы и поддержка в условиях санкций

В марте 2022 года был принят закон о господдержке бизнеса в условиях санкций, которым правительство практически отменило на пять лет НДС для инфраструктуры в туриндустрии.

До 2027 года с 20% до 0% снизилась налоговая ставка для существующих гостиниц, инвесторов, которые строят, сдают в аренду и управляют гостиницами и другими средствами размещения.

Вместе с ними до конца 2024 года обнулилась ставка по налогу на прибыль для IT-компаний.

Налоговые каникулы для новых ИП

Новые индивидуальные предприниматели также могут рассчитывать на налоговые каникулы. Суть этой меры поддержки бизнеса заключается в том, что на первые два года деятельности ИП освобождается от обязанности уплаты основного налога. Но есть нюансы.

Например, у предпринимателя когда-то было оформлено ИП, он его закрыл, а потом решил открыть новое. В таком случае нужно разбираться в региональном законодательстве о налоговых каникулах — старый ИП должен быть закрыт до того, как документ был принят.

Освобождение от НДС ввозимого оборудования

Время от времени правительство дополняет список оборудования, ввоз которого не облагается НДС. В списке собрано оборудование, аналогов которого в России не производят:

комплекс для производства крупногабаритных железобетонных модулей для жилищного строительства;

оборудование, необходимое для изготовления плит МДФ;

прокатные станы для производства рельсов, балок и профилей;

газотурбинные генераторные установки;

мотальные автоматы;

фальцевальные и швейные машины;

принтеры;

автоматическая машина для шлифования вилки;

морская сейсмическая коса и другие изделия.

Льготный лизинг

Малые и средние предприниматели также могут получить от государства компенсацию части расходов по договору лизинга. В 2024 году на эти цели из федерального бюджета выделили 4,5 млрд рублей.

По задумке Корпорации МСП, это позволит открыть новые рабочие места, расширить линейку выпускаемой продукции, увеличить годовые обороты предприятий.

Размер финансирования при льготном лизинге — от 500 тысяч до 50 млн рублей для каждого предпринимателя. Эти деньги готовы предоставить на срок от 13 месяцев до 7 лет. Выплата осуществляется сразу после поставки оборудования.

Региональные меры поддержки МСП

Кроме федеральных программ поддержки бизнеса существуют еще и региональные. Где-то раздают места в коворкинге, где-то есть выгодные предложения по экспресс-займам, где-то — бесплатные курсы по востребованным в регионе специализациям.

Полную информацию о региональных мерах поддержки можно найти на сайтах мэрии или администрации конкретного региона.

Как получить льготный кредит для малого бизнеса

Несмотря на то, что поддержку предоставляет государство, льготный кредит предприниматели могут оформить в коммерческих банках. На данный момент в списке их 100.

Для получения кредита предприятие должно быть зарегистрировано и поставлено на учет в налоговой. Составьте грамотный бизнес-план, ознакомьтесь с условиями и подберите подходящую программу кредитования, подготовьте залог (он повысит шансы на одобрение заявки) и оформите заявку.

Следующий шаг — подготовьте документы. Этот пакет может отличаться от банка к банку, но чаще всего список обязательных бумаг выглядит так: