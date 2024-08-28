Как выплатить дивиденды одному участнику ООО

Возможно ли распределение прибыли за прошлые годы
Согласно п. 1 ст. 28 закона об ООО, общество принимает решение о распределение чистой прибыли между учредителями ежеквартально, раз в полгода или раз в год.
Если прибыль не была распределена участниками и осталась в распоряжении ООО, в учете она именуется «нераспределенная прибылью прошлых лет».
При этом в законодательстве нет ограничений по сроку давности принятия решения о разделении денег между учредителями. Иначе говоря, распределить дивиденды за прошлые периоды можно в любой удобный момент (даже через несколько лет).
Совет: в решении общего собрания четко укажите, за какой именно период распределяется и выплачивается участникам прибыль.
Вправе ли один из участников отказаться от получения дивидендов? Какие риски он несет
Решение о разделении и выплате дивидендов должно быть одобрено Общим собранием участников (ст. 28 закона об ООО). Прибыль распределяется пропорционально долям учредителей в уставном капитале.
Однако, собственники бизнеса вправе самостоятельно определить, кто и каким образом получит деньги. Так, в сложной финансовой ситуации, участники могут принять решение оставить средства в распоряжении общества, либо один из учредителей отказывается от своей части прибыли в пользу других лиц или ООО.
При этом в Уставе общества должно быть предусмотрено условие о непропорциональном распределении прибыли.
Есть и определенные нюансы по оформлению отказа от дивидендов.
Когда участник отказывается от получения своей доли прибыли, то мнению ФНС и Минфина нужно все равно платить НДФЛ, ведь распоряжаться можно только теми средствами, на которые у тебя есть права. А раз есть право распоряжаться деньгами, то нужно заплатить с них налог (включение таких сумм в налоговую базу указано в п. 1 ст. 210 НК). При этом сам налог удерживается при выплате дохода, а его здесь фактически не происходит.
Минфин считает, что если участник откажется от своих средств в пользу компании или третьего лица (участника или нет), то в качестве даты получения дохода можно считать день оформления заявления на отказ от получения дивидендов (письмо от 04.10.2010 г. № 03-04-06/2-233).
На практике компания сама выбирает придерживаться ли мнения ведомств или отстаивать право неуплату НДФЛ в суде.
Как вы поняли, от способа оформления отказа зависит налогообложение.
Варианты, как оформить отказ участника от дивидендов
Вариант первый: заявление об отказе от дивидендов.
На общем собрании учредителей после голосования по вопросу распределения прибыли один из участников может отказаться от своей доли средств. Для этого он пишет соответствующее заявление.
Сумма восстанавливается в составе нераспределенной прибыли, и налогом на прибыль для компании не облагается (письмо Минфина от 17.02.2012 г. № 03-03-06/1/91).
Как мы писали выше, при этом по мнению ФНС нужно заплатить НДФЛ.
Вариант второй: соглашение о прощении долга.
Отказ от части прибыли в пользу общества можно оформить с помощью договора о прощении кредиторской задолженности перед участником. В тексте следует указать, что денежные средства направлены на увеличение чистых активов организации.
Сумма поступлений не включается в облагаемую базу по налогу на прибыль или в доход на УСН, но НДФЛ по-прежнему придется удерживать и перечислять в бюджет, если компания не готова спорить с проверяющими.
Совет: можно попытать удачу в оспаривании позиции Минфина, апеллируя к п. 4 ст. 226, п. 1 ст. 223 НК и ст. 415 ГК.
Вариант третий: отказ от дивидендов в пользу другого учредителя.
Участник, который решил отказаться от своей доли, может передать деньги второму собственнику. Для этого он пишет заявление о перечислении средств на счет другого лица, а компания обязана выполнить это условие.
То есть процедура выглядит так:
дивиденды распределяются между всеми участниками общества пропорционально их долям;
один из участников пишет отказ от получения своей доли и перечисление дивидендов другому участнику.
При этом удержать НДФЛ нужно у обоих участников общества. Заметьте, что для второго участника часть выплат не будет дивидендами, ведь дивиденды — это часть чистой прибыли пропорциональная доле в уставном капитале. А в этом случае часть перечисляемых денег достается участнику сверх его доли.
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