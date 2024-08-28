Как выплатить дивиденды одному участнику ООО

Согласно п. 1 ст. 28 закона об ООО, общество принимает решение о распределение чистой прибыли между учредителями ежеквартально, раз в полгода или раз в год.

Если прибыль не была распределена участниками и осталась в распоряжении ООО, в учете она именуется «нераспределенная прибылью прошлых лет».

При этом в законодательстве нет ограничений по сроку давности принятия решения о разделении денег между учредителями. Иначе говоря, распределить дивиденды за прошлые периоды можно в любой удобный момент (даже через несколько лет).

Совет: в решении общего собрания четко укажите, за какой именно период распределяется и выплачивается участникам прибыль.

Вправе ли один из участников отказаться от получения дивидендов? Какие риски он несет

Решение о разделении и выплате дивидендов должно быть одобрено Общим собранием участников (ст. 28 закона об ООО). Прибыль распределяется пропорционально долям учредителей в уставном капитале.

Однако, собственники бизнеса вправе самостоятельно определить, кто и каким образом получит деньги. Так, в сложной финансовой ситуации, участники могут принять решение оставить средства в распоряжении общества, либо один из учредителей отказывается от своей части прибыли в пользу других лиц или ООО.

При этом в Уставе общества должно быть предусмотрено условие о непропорциональном распределении прибыли.