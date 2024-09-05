Новый способ передачи чека покупателю

Закон от 08.08.2024 № 274-ФЗ внес поправки в закон о применении контрольно-кассовой техники. В большинстве своем новые правила заработают с 1 марта 2025 года. О наиболее значимых изменениях расскажем в нашей статье.

Новый способ передачи чека

Компании и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют расчеты за товары, работы, услуги, должны выдавать покупателю бумажный кассовый чек и (или) направить его в электронном виде на предоставленный до момента расчета абонентский номер либо e-mail (п. 2 ст. 1.2 закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Вместо электронного кассового чека можно направить покупателю сведения, идентифицирующие кассовый чек (регистрационный номер ККТ, сумма, дата и время расчета, ФПД), и адрес сайта, где кассовый чек можно скачать бесплатно (п. 3 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ).

С 1 марта 2025 года передавать клиенту кассовый чек с его согласия можно также через информационный ресурс уполномоченного органа. Как следует из пояснительной записки к закону № 274-ФЗ, речь идет о сервисе ФНС «Мои чеки онлайн».

Данное нововведение позволит исключить затраты продавцов на печать бумажных кассовых чеков или их направление в электронной форме на электронную почту или абонентский номер покупателя.

А информационный ресурс даст покупателю возможность иметь полную информацию о своих совершенных покупках и предъявлять чеки для возврата товаров или их гарантийного обслуживания.

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Расчеты с участием комиссионера (агента)

Планировалось изменить правила применения ККТ при расчетах с участием посредников. Новые положения были в законопроекте, принятом Государственной Думой в первом чтении. Однако в окончательный вариант закона № 274-ФЗ они не вошли.

В частности, планировалось установить обязанность применения ККТ посредником, тогда как сам продавец мог бы обходиться без кассы. При этом предусматривался ряд условий. Так, продавец вправе не применять ККТ, если агент не является лицом, которое вправе не применять кассу, и если при этом агент по факту применил кассу, сформировал все фискальные документы, передал их в налоговую, выдал чек.

В связи с тем, что поправки не были приняты, при расчетах с участием комиссионера или агента необходимо руководствоваться прежними правилами. ККТ необходимо применять, в частности, следующим лицам:

ККТ не применяется при передаче комиссионером комитенту платы за проданный товар (письма Минфина от 29.06.2018 № 03-01-15/45091, от 26.09.2019 № 03-01-15/74190).

Если агент действует от своего имени, он обязан применять ККТ:

Минфин уточняет, что при расчетах в рамках агентских отношений может применяться ККТ, зарегистрированная агентом, если в кассовом чеке указаны реквизиты, установленные приказом ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ (письмо от 09.03.2022 № 30-01-15/16983).

О том, какие реквизиты должен содержать кассовый чек в случае реализации агентом товаров (работ, услуг) сторонних организаций (ИП), сказано в письме ФНС от 10.10.2022 № АБ-4-20/13456@. Особенности формирования кассовых чеков при продаже товаров через интернет-магазин приведены в письмах ФНС от 29.03.2024 № ЗГ-2-20/4958, от 06.09.2023 № АБ-4-20/11334@.

ККТ не надо применять, если агент передает принципалу или получает от него денежные средства (письма Минфина от 06.04.2020 № 03-01-15/27090, ФНС от 05.10.2020 № АБ-4-20/16229@).

Регистрация (перерегистрация), снятие с учета ККТ

С 1 марта 2025 года произойдет ряд изменений в правилах регистрации (перерегистрации) ККТ и снятии ее с учета. Предусмотрено, в частности, что, если ККТ применяется в режиме передачи фискальных данных в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных:

при регистрации ККТ можно не передавать сведения, содержащиеся в сформированном отчете о регистрации, если такой отчет будет направлен в налоговый орган в электронной форме через ОФД;

при перерегистрации ККТ можно не подавать заявление о регистрации (перерегистрации) ККТ при условии направления в налоговый орган через ОФД отчета об изменении параметров регистрации.

Также сократится срок выдачи карточки регистрации ККТ и карточки о снятии ККТ с учета. Ее должны выдать (направить) в течение 5 рабочих дней со дня подачи соответствующего заявления. В настоящее время этот срок составляет 10 рабочих дней со дня подачи заявления.

Если налоговым органам не предоставлен доступ к ККТ, в том числе для считывания фискальных данных, хранящихся в фискальном накопителе, то ККТ снимут с регистрационного учета в одностороннем порядке без заявления пользователя. В этом случае повторная регистрация ККТ возможна только после получения налоговыми органами доступа к такой кассе.

С 1 сентября 2025 года станет возможен новый способ подачи заявления о регистрации (перерегистрации) ККТ и заявления о ее снятии с регистрационного учета. Документ можно будет направить, в том числе через личный кабинет на Едином портале госуслуг. Датой подачи будет считать дата его получения налоговым органом. Через личный кабинет можно также получить карточку регистрации ККТ и карточку о снятии ККТ с учета.

Новые правила для общепита

С 1 марта 2025 года при расчетах за услуги общепита напечатать чек нужно после того, как клиент попросил счет, и до момента оплаты.

Документ подтверждает предстоящий прием денег за оказание услуг. Поправки потребовались в связи с большим количеством жалоб клиентов из-за отказа в выдаче бумажных кассовых чеков организациями общепита.

ККТ может находиться на месте размещения наличных денег, которые используют для выдачи (возврата) покупателям (клиентам)

Освобождение от ККТ репетиров и тренеров

С 1 марта 2025 года от применения ККТ будут освобождены не только физкультурно-спортивные и образовательные организации, но и индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность и деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности.

Расчеты через систему быстрых платежей

С 1 марта 2025 года при безналичных расчетах ККТ придется применять и в случае перевода денег с использованием сервиса быстрых платежей. То есть продавцы, которые принимают оплату через СБП, должны будут оформлять кассовые чеки.

Отметим, что Минфин и ранее требовал выдавать чеки в случае, если оплата проводится через сервис быстрых платежей (письмо Минфина от 02.12.2022 № 30-01-15/118261).

Требования к качеству печати чека

Первоначальный вариант законопроекта, подготовленного Минфином (ID проекта 02/04/01-23/00134976) содержал требования к высоте символов в чеке и контрастности. В частности, предусматривалось, что высота символов (строчные буквы) должна быть не менее 2 мм, интервал между строками символов — не менее 0,5 мм, а контрастность символов — не менее 40 процентов.

В законе № 274-ФЗ осталась лишь положение, что ФНС с 1 марта 2025 года сможет устанавливать требования:

к качеству печати и размеру символов фискальных документов, отпечатанных на бумажных носителях;

к качеству печати и размеру QR-кода на фискальных и иных документах, отпечатанных на бумажных носителях;

к качеству и времени отображения QR-кода на дисплее автоматического устройства для расчетов и иных компьютерных устройствах.

Другие поправки

Компании и предприниматели, которые принимают от населения стеклопосуду и утильсырье за исключением металлолома, драгоценных металлов и драгоценных камней, могут не применять ККТ (п. 2 ст. 2 закона № 54-ФЗ). Однако в законодательстве не раскрывается, что такое утильсырье, это создает неопределенность в правовом регулировании.

С 1 марта 2025 года этот пробел будет устранен. Теперь в п. 2 ст. 2 закона № 54-ФЗ термины «стеклопосуда» и «утильсырье» заменены на «вторичные ресурсы».

Это отходы, которые (или части которых) могут быть повторно использованы для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг или получения энергии. Они получены в результате раздельного накопления, сбора или обработки отходов либо образованы в процессе производства (п. 1 ст. 1 закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ).

Думаем, что, несмотря на отмену с 01.03.2025 льготы по применению ККТ для индивидуальных предпринимателей на ПСН, которые занимаются сбором тары и пригодных для вторичного использования материалов (п. 2.1 ст. 2 закона № 54-ФЗ в редакции закона № 274-ФЗ, пп. 17 п. 2 ст. 346.43 НК), они смогут использовать общую льготу по п. 2 ст. 2 закона № 54-ФЗ. Применять ККТ им не потребуется.