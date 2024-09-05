Перенос убытков при УСН

Налоговый убыток при УСН можно переносить на будущее, но только с учетом специфики «упрощенного» налогового режима.

Источник: Бухгалтерия.ру.

Налоговый убыток на упрощенке

Если при УСН налогоплательщик выбирает объект «доходы минус расходы», единый налог исчисляется с денежного выражения доходов, уменьшенных на величину расходов. Доходы при УСН определяются по статье 346.15 НК, расходы — на основании статьи 346.16 НК.

Разница между доходами и расходами может получиться отрицательной, то есть получен убыток. При УСН признается только убыток, который получен при применении объекта «доходы минус расходы».

Если разница между доходами и расходами, которые входят в список тех, которые учитываются при УСН, оказалась отрицательной (получен убыток), упрощенец может на ее сумму уменьшить налоговую базу, сформированную по итогам следующего налогового периода (года) (п. 7 ст. 346.18 НК). Это означает перенос убытка на будущее.

Основные правила переноса убытков при УСН

Согласно пункту 7 статьи 346.18 НК, при УСН в периоде применения объекта «доходы минус расходы», налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу, исчисленную по итогам налогового периода, на сумму убытка, полученного в предыдущем налоговом периоде.

Переносить убыток можно общей суммой или частями.

При этом перенос убытка на будущие налоговые периоды упрощенцу разрешен в течение 10 лет, следующих за тем годом, в котором этот убыток получен.

Например, убыток, сформировавшийся по итогам 2024 года, должен быть окончательно списан не позднее 31 декабря 2034 года. После истечения этого срока неиспользованный убыток «сгорает».

Убытки, полученные при применении другого, например, общего, режима налогообложениям, при УСН признавать нельзя. Права на признание убытков прошлых лет можно лишиться и при смене объекта налогообложения с «доходы минус расходы» на «доходы». Хотя, если потом вернуться доходно-расходную УСН, перенос можно возобновить, но при условии: отведенные 10 лет еще не прошли.

Десять лет, отведенные на перенос убытка, отсчитываются со следующего года после того периода, в котором получен убыток. Этот срок не продлевается на периоды, в которых налогоплательщик применял другой режим налогообложения или УСН с другим объектом налогообложения.

Убытки могут быть получены более чем в одном налоговом периоде. Переносить их нужно в той очередности, в которой они получены (абз. 5 п. 7 ст. 346.18 НК).

Например, убыток, полученный в 2024 году, нельзя признавать раньше убытка, полученного в 2021 году.

И еще важно помнить о том, что на сумму убытка уменьшить можно только налоговую базу, исчисленную по итогам года — налогового периода, но не отчетных периодов. Это значит, что при расчете сумм авансовых платежей за 1 квартал, полугодие, девять месяцев налоговую базу на суммы убытков уменьшать нельзя.

На сумму убытка можно уменьшать только налоговую базу за налоговый период — календарный год.

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Хранение документов

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка и сумму, на которую была уменьшена налоговая база по каждому налоговому периоду, в течение всего срока использования права на уменьшение налоговой базы (абз. 7 п. 7 ст. 346.18 НК).

Это накладные, акты выполненных работ, акты оказанных услуг, счета, ведомости, акты приема-передачи, кассовые и товарные чеки и др.

Есть и общее налоговое правило: налоговые документы хранят в течение 5 лет после того года, в котором документы в последний раз использовались для подтверждения расходов (п. 1 ст. 23 НК).

Таким образом, по совокупности двух норм упрощенец обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка и сумму, на которую была уменьшена налоговая база по каждому налоговому периоду, в течение срока уменьшения налоговой базы плюс пять лет после окончания года, в котором убыток был окончательно списан.

Хранить документы, подтверждающие убытки, упрощенец должен в течение всего срока использования права на уменьшение налоговой базы и еще в течение пяти лет после окончания года, в котором в составе расходов признана последняя часть убытка.

Хранить подтверждающие убытки документы нужно даже тогда, когда правильность расчета суммы убытка была подтверждена выездной налоговой проверкой (письмо Минфина от 25 марта 2024 г. № 03-03-06/2/26403).

Минимальный налог при УСН

Увеличить свои расходы настолько, чтобы свести доход к нулю и совсем не платить единый налог, упрощенцы не могут.

Если фирма на УСН получила убыток, налоговая база по налогу в таком случае равна нулю (п. 2 ст. 346.18 НК). Но это не значит, что налог тоже получился нулевой, и платить ничего не придется.

Сумма единого налога при УСН не может быть меньше 1% от полученных доходов (п. 6 ст. 346.18 НК). Это так называемый минимальный налог. Его рассчитывают не с разницы между доходами и расходами, а с суммы всех поступлений.

Пример. Минимальный налог при получении убытка при УСН. В отчетном году фирма работала по упрощенной системе налогообложения, выбрав базу по единому налогу «доходы минус расходы». За этот год облагаемые доходы фирмы составили 900 000 руб., а расходы — 1 500 000 руб. Таким образом, по итогам истекшего года предприятие получило убыток в размере 600 000 руб. (1 500 000 - 900 000). Минимальный налог, который фирма заплатила в бюджет, составит 9000 руб. (900 000 руб. х 1%).

С минимальным налогом сравнивают полученную сумму «реального» единого налога: если единый налог окажется меньше, чем минимальный, то в бюджет надо заплатить сумму минимального налога. Если же единый налог окажется больше минимального, то в бюджет надо заплатить сумму «реального» налога.

Это значит, что, даже если налоговая база за год получилась равной нулю (получен убыток), упрощенец должен заплатить в бюджет 1% с суммы всех поступлений, признаваемых доходами.

Согласно пункту 6 статьи 346.18, налогоплательщик имеет право в следующие налоговые периоды включить сумму разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой налога, исчисленной в общем порядке, в расходы при исчислении налоговой базы. Поэтому минимальный налог, уплаченный в том случае, когда фирма получила убытки (то есть «реальный» налог равен нулю) можно учесть в расходах при определении налоговой базы за следующий налоговый период полностью.