Учет в торговле

Покупка товаров через посредника, действующего от имени и за счет принципала (позиция агента) в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Если в шапке договора с контрагентом вы видите, что стороны взаимоотношений названы не привычно «Продавец» и «Покупатель», а, например, «Агент» и «Принципал», «Комиссионер» и «Комитент», то это повод задуматься и не торопиться с отражением хозяйственных операций в учете.
Покупка товаров через посредника, действующего от имени и за счет принципала (позиция агента) в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Ведь наверняка это неспроста и там точно есть какой-то подвох. В этой публикации мы на двух практических примерах расскажем как отражать приобретение товаров через посредника, действующего от имени и за счет принципала в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0, если ваша компания является агентом. 

Но сначала немного углубимся в законодательство.

Что такое агентский договор

По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала (п. 1 ст. 1005 ГК).

Если агент совершает сделку с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, то приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки (абз. 2 п. 1 ст. 1005 ГК).

Если агент совершает сделку с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала (абз. 3 п. 1 ст. 1005 ГК).

Принципал обязан уплатить агенту вознаграждение в размере и в порядке, установленных в агентском договоре (ст.1006 ГК).

Если в агентском договоре размер агентского вознаграждения не предусмотрен и он не может быть определен исходя из условий договора, вознаграждение подлежит уплате в размере, определяемом в соответствии с пунктом 3 статьи 424 ГК.

При отсутствии в договоре условий о порядке уплаты агентского вознаграждения принципал обязан уплачивать вознаграждение в течение недели с момента представления ему агентом отчета за прошедший период, если из существа договора или обычаев делового оборота не вытекает иной порядок уплаты вознаграждения.

В зависимости от того, действует агент от своего имени или от имени принципала, к агентскому договору применяются правила соответственно о договоре комиссии (ст.990 ГК) или поручения (ст. 971 ГК), если эти правила не противоречат положениям главы ГК об агентировании или существу агентского договора (ст. 1011 ГК).

В статье мы рассмотрим два примера покупки товаров через агента, действующего от имени и за счет принципала, в учете агента. В первом примере товар передается принципалу без участия агента, во втором — через агента.

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Бухгалтерский учет

Денежные средства, полученные агентом от принципала на приобретение товаров (работ, услуг, имущественных прав), а также в качестве возмещения ему сумм понесенных расходов, связанных с исполнением поручения, не являются доходами агента (п. 2 ПБУ 9/99).

Суммы денежных средств, перечисленные продавцу в рамках исполнения поручения комитента в оплату товаров (работ, услуг, имущественных прав), не являются расходами агента (п.п. 2, 3 ПБУ 10/99).

В учете отражается только информация об указанных расчетах по счетам учета дебиторской и кредиторской задолженности с принципалом и с продавцом товаров (работ, услуг).

Для отражения операций в учете по посредническому договору используется счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Имущество, приобретенное для принципала, не является собственностью агента, соответственно, его стоимость к учету на балансовые счета не принимается, расходом не признается (п. 3 ПБУ 10/99).

Если по условиям договора агент обязан получить товар от продавца и передать его принципалу, такое имущество на дату его получения от продавца отражается на забалансовых счетах и списывается с них при передаче принципалу. Агентское вознаграждение признается в доходах по обычным видам деятельности на дату отчета принципалу (п. 5, 12 ПБУ 9/99).

Налоговый учет. Налог на прибыль

Сумма агентского вознаграждения, предусмотренная агентским договором (без НДС), признается доходом агента (пп. 1 и абз. 5 п. 1 ст. 248, п. 1, 2 ст. 249 НК).

Доход признается на дату отчета принципалу (п. 1 ст. 39, п. 3 ст. 271 НК).

Имущество (включая денежные средства), поступившее агенту в связи с исполнением обязательств по агентскому договору, а также в счет возмещения затрат на выполнение агентского договора, не учитываются в доходах агента (пп. 9 п. 1 ст. 251).

Имущество (включая денежные средства), переданное агентом в связи с исполнением обязательств по агентскому договору, а также в счет оплаты затрат, произведенных агентом, не учитываются в расходах агента (п. 9 ст. 270 НК).

НДС

Налоговой базой по НДС у агента является сумма дохода, полученная им в виде вознаграждения (любых иных доходов) при исполнении агентского договора (п. 1 ст. 156 НК).

Если в составе денежных средств, полученных от принципала, есть аванс за услуги агента, то с суммы аванса по агентскому вознаграждению также необходимо исчислить НДС (п. 1 ст. 154, пп. 2 п. 1 ст. 167, п. 3, 4 ст. 164 НК).

Если агент при покупке товаров действует от имени принципала, счета-фактуры и иные расчетные документы продавцом выставляются на имя принципала.

Прежде чем мы приступим к рассмотрению практического примера поговорим о настройках в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0, которые надо включить для отражения таких фактов хозяйственной жизни.

Настройки в программе

Для учета операций по посредническим договорам необходимо настроить функциональность программы.

Заходим в раздел «Главное» — подраздел «Настройки» — «Функциональность программы».

На закладке «Комиссионная торговля» устанавливаем флажок в поле «Приобретение товаров или услуг для комитентов (принципалов)».

Пример № 1 — товар передается без участия агента

Условия примера: Организация ООО «АГЕНТ» заключила агентский договор с ООО «ПРИНЦИПАЛ».

По условиям договора принципал поручает агенту приобрести товары в количестве 10 штук.

Агент выступает в отношениях с продавцом товара от имени и за счет принципала, участвует в расчетах, товар передается продавцом принципалу без участия агента. Вознаграждение агента за совершенную сделку составляет 10 % от суммы закупки. Услуга агента считается выполненной на дату получения товаров принципалом.

01.07.2024 принципал перечислил денежные средства агенту для исполнения поручения в сумме 500 000,00 руб. Этой же датой агент перечислил денежные средства продавцу товара ООО «Поставщик».

10.07.2024 на склад принципала от продавца поступил товар в количестве 10 штук на общую сумму 500 000,00 руб. (в т. ч. НДС 20 % — 83 333,33 руб.). Этой же датой агент предоставил принципалу отчет об исполнении поручения и расчетные документы на сумму своего вознаграждения (50 000,00 руб., в т. ч. НДС 20 % — 8 333,33 руб.).

12.07.2024 принципал перечислил вознаграждение агенту.

Шаг 1 — заключение договора с принципалом

Создаем договор с принципалом.

Вид договора указываем «С комитентом (принципалом) на закупку»:

Шаг 2 — поступление денежных средств от принципала

01.07.2024 поступили денежные средства от принципала.

Поступление денежных средств на расчетный счет оформим с помощью документа «Поступление на расчетный счет» в разделе «Банк и касса» — подраздел «Банк» — Банковские выписки.

Документ заполним следующим образом.

  • Вид операции укажем — прочее поступление.

  • В поле «Плательщик» укажем принципала.

  • Счет расчетов — 76.09.

  • В поле «Контрагенты» укажем контрагента — принципала.

  • В поле «Договоры» укажем договор с принципалом.

Статью доходов укажем статью движения денежных средств «Прочие поступления» с видом движения «Прочие поступления по текущим операциям».

В движениях документа видим следующую проводку:

  • ДТ 51–КТ 76.09 — поступили денежные средства от принципала.

Шаг 3 — оплата поставщику товаров

01.07.2024 перечислены денежные средства поставщику товара.

Документ «Списание с расчетного счета» заполним следующим образом.

  • Вид операции укажем «Прочее списание».

  • Счет дебета — 76.05.

  • В поле «Контрагенты» укажем контрагента — поставщика.

  • В поле «Договоры» укажем договор с поставщиком.

Статью расходов укажем статью движения денежных средств «Прочие расходы» с видом движения «Прочие платежи по текущим операциям».

В движениях документа видим следующую проводку:

  • ДТ 76.05–КТ 51 — перечислен аванс поставщику.

Шаг 4 — погашение задолженности перед принципалом

Так как товар поступает напрямую к принципалу, в учете агента зачесть задолженность контрагента — поставщика перед агентом и задолженность агента перед принципалом можно только с помощью корректировки долга.

Сформируем отчет «Анализ субконто» по субконто «Контрагенты» и посмотрим дебиторскую и кредиторскую задолженность на счетах 76.05 и 76.09.

Документ «Корректировка долга» оформим в разделе «Покупки» (или «Продажи») — подраздел «Расчеты с контрагентами» — Корректировка долга.

Заполним документ следующим образом.

  • Вид операции укажем «Прочие корректировки».

  • В поле «Дебитор» укажем контрагента — поставщика.

  • В поле «Кредитор» укажем контрагента — принципала.

На вкладке «Дебиторская задолженность» укажем договор с дебитором, сумму, сумму НУ и сумму расчетов, а также счет 76.05.

На вкладке «Кредиторская задолженность» укажем договор с кредитором, сумму, сумму НУ и сумму расчетов, а также счет 76.09.

В движениях документа видим следующую проводку.

  • ДТ 76.09–КТ 76.05 — зачтена задолженность агента перед принципалом в счет задолженности поставщика перед агентом.

Сформируем еще раз отчет «Анализ субконто». Мы видим, что все расчеты закрыты.

Шаг 5 — учет агентского вознаграждения

Вознаграждение по агентскому договору отразим с помощью документа «Реализация услуг» в разделе «Продажи» — подраздел «Продажи» — «Реализация (акты, накладные, УПД)».

Заполним документ следующим образом.

  • В поле «Контрагент» укажем контрагента — принципала.

  • В поле «Договор» — договор с принципалом (создадим новый договор с видом договора «С покупателем»).

  • В колонке «Номенклатура» укажем номенклатуру с видом «Услуги».

  • В колонках «Сумма» и «Всего» укажем сумму вознаграждения.

  • Также укажем ставку НДС и сумму НДС.

В колонке «Счета учета» укажем счет учета выручки 90.01, счет учета НДС 90.03 и номенклатурную группу.

В движениях документа видим следующие проводки:

  • ДТ 62.01–КТ 90.01 — отражена выручка по вознаграждению;

  • ДТ 90.03–КТ 68.02 — начислен НДС по вознаграждению.

Также создадим счет-фактуру выданный с кодом вида операции 01.

Шаг 6 — оплата агентского вознаграждения

12.07.2024 поступили денежные средства от принципала.

Документ заполним следующим образом.

  • Вид операции укажем — оплата от покупателя.

  • Счет расчетов 62.01, счет авансов 62.02.

  • В поле «Плательщик» укажем принципала.

  • В поле «Сумма» укажем сумму агентского вознаграждения.

  • В поле «Договор» укажем договор с принципалом с видом договора «С покупателем».

  • В поле «Статья доходов» укажем статью движения денежных средств «Оплата от покупателей» с видом движения «Поступления от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг».

В движениях документа видим следующую проводку:

  • ДТ 51–КТ 62.01 — поступила оплата от принципала.

Сформируем отчет «Анализ субконто» по субконто «Контрагенты» за июль.

Мы видим, что все расчеты закрыты:

Пример № 2 — товар передается при участии агента

Условия примера: организация ООО «АГЕНТ» заключила агентский договор с ООО «ПРИНЦИПАЛ». По условиям договора принципал поручает агенту приобрести товары в количестве 10 штук.

Агент выступает в отношениях с продавцом товара от имени принципала и за его счет, участвует в расчетах, товар передается принципалу при участии агента.

Вознаграждение агента за совершенную сделку составляет 10 % от суммы закупки. Услуга агента считается выполненной на дату получения товаров принципалом.

01.08.2024 принципал перечислил денежные средства агенту для исполнения поручения в сумме 500 000,00 руб. Этой же датой агент перечислил денежные средства продавцу товара ООО «Поставщик».

05.08.2024 на склад агента от продавца поступил товар в количестве 10 штук на общую сумму 500 000,00 руб. (в т. ч. НДС 20 % — 83 333,33 руб.).

06.08.2024 товары переданы агентом принципалу (вместе с пакетом документов по поставке — счет, накладная, счет-фактура).

Этой же датой агент предоставил принципалу отчет об исполнении поручения и расчетные документы на сумму своего вознаграждения 50 000,00 рублей (500 000,00 х 10%).

06.08.2024 принципал перечисляет вознаграждение агенту.

Шаг 1 — поступление денежных средств от принципала

01.08.2024 поступили денежные средства от принципала.

Документ заполним следующим образом.

  • Вид операции укажем — прочее поступление.

  • Счет расчетов — 76.09.

  • Статью доходов укажем статью движения денежных средств «Прочие поступления» с видом движения «Прочие поступления по текущим операциям».

В движениях документа видим следующую проводку:

  • ДТ 51–КТ 76.09 — поступили денежные средства от принципала.

Шаг 2 — оплата поставщику товаров

01.08.2024 перечислены денежные средства поставщику товара.

Документ «Списание с расчетного счета» заполним следующим образом.

  • Вид операции укажем — прочее списание.

  • Счет дебета — 76.05.

  • Статью расходов укажем статью движения денежных средств «Прочие расходы» с видом движения «Прочие платежи по текущим операциям».

В движениях документа видим следующую проводку:

  • ДТ 76.05–КТ 51 — перечислен аванс поставщику.

Шаг 3 — поступление товаров

Поступление товаров от поставщика оформим в разделе «Покупки» — подраздел «Покупки» — «Поступление (акты, накладные, УПД)».

Нажимаем на кнопку «Поступление» и выбираем вид операции «Товары, услуги, комиссия».

Заполняем документ следующим образом.

  • В полях «Накладная №» и «от» укажем данные накладной поставщика товара.

  • В поле «Склад» укажем склад, где будет храниться товар до передачи его принципалу.

  • В полях «Контрагент», «Договор» укажем контрагента — поставщика и договор с ним (который заключил агент от имени принципала).

  • Перейдем по синей гиперссылке «Расчеты» и укажем счет учета 76.05.

  • На закладке «Товары» заполним табличную часть документа.

  • В колонке «Номенклатура» укажем товары, приобретенные для принципала.

  • В колонках «Количество», «Цена» и «% НДС» укажем соответствующие данные о поступившем товаре и ставке НДС

  • В колонке «Счет учета» укажем счет 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение».

  • В колонке «Счет НДС» укажем счет учета НДС (по умолчанию — 19.03 «НДС по приобретенным материально-производственным запасам»).

Заполним остальные колонки (количество, цена, ставка НДС).

В колонках «Контрагент», «Договор комитента», «Счет расчетов» укажем принципала, договор с ним и счет учета расчетов по этому договору — 76.09.

В движениях документа видим следующие проводки:

  • ДТ 002 — отражено поступление товара на забалансовом счете;

  • ДТ 76.09–КТ 76.05 — отражена задолженность перед поставщиком за поставленный товар для принципала;

  • ДТ 76.05–КТ 76.05 — зачтен аванс поставщику;

  • ДТ 76.09–КТ 76.09 — зачтены средства, полученные от принципала на приобретение товаров.

Обратите внимание! При проведении документа в проводках 2–4 производится зачет средств, полученных от принципала на приобретение товаров и перечисленных продавцу товара. Поскольку агент действует от имени принципала, этот зачет должен проводиться на дату перечисления денежных средств продавцу товара.

Поэтому, если интервал времени между датой оплаты продавцу за товар и датой его поступления значителен или приходится на разные отчетные периоды, необходимо:

  • документом «Корректировка долга» выполнить взаимозачет кредиторской задолженности перед принципалом по полученным суммам на исполнение договора и дебиторской задолженности продавца товара по перечисленным ему суммам за товар (как мы это сделали в первом примере);

  • удалить проводки 2–4, полученные при проведении документа «Поступление (акт, накладная, УПД)»

Шаг 4 — учет агентского вознаграждения

Агентское вознаграждение оформим с помощью документа «Отчет комитенту» в разделе «Покупки» — подраздел «Покупки» — Отчеты комитентам.

Сформируем Отчет комитенту с видом операции «Отчет о закупках».

На закладке Главное укажем:

  • в поле «от» укажем дату отчета;

  • в полях «Контрагент» и «Договор» укажем контрагента — принципала и договор с ним.

Раздел «Комиссионное вознаграждение» заполним следующим образом.

  • В поле «Способ расчета» укажем «Процент от выручки». Если способ был указан при создании договора с принципалом, то значения заполняются автоматически.

  • В поле «Услуга по вознаграждению» укажем «Вознаграждение по агентским договорам и договорам комиссии».

  • В поле «Счет учета доходов» укажем счет 90.01.1 «Выручка по деятельности с основной системой налогообложения».

  • В поле «Номенклатурные группы» укажем номенклатурную группу для учета дохода по комиссионному вознаграждению.

На закладке «Товары и услуги» табличную часть можно заполнить двумя способами:

  • по кнопке «Добавить» — для заполнения вручную;

  • по кнопке «Заполнить» выбрать один из вариантов:

Флажок в колонке «СФ» должен быть снят.

На закладке «Расчеты» укажем счета учета расчетов с комитентом по комиссионному вознаграждению: 62.01 и 62.02.

В движениях документа видим следующие проводки:

  • ДТ 62.01–КТ 90.01 — отражена выручка в размере комиссионного вознаграждения;

  • ДТ 90.03–КТ 68.02 — начислен НДС.

Далее, выставляем счет-фактуру на агентское вознаграждение с кодом вида операции 01.

Шаг 5 — передача товара принципалу

06.08.2024 агент передает товары принципалу.

Передачу товару принципалу оформим документом «Передача товаров комитенту» в разделе «Покупки» — подраздел «Покупки».

Документ заполним следующим образом.

  • В полях «Контрагент» и «Договор» укажем контрагента — принципала и договор с ним.

  • В поле «Склад» укажем склад, на котором учитываются передаваемые товары.

Табличную часть документа можно заполнить тремя способами.

  • Способ 1. Вручную, по кнопке «Добавить».

Таким способом данные вносятся вручную в соответствующие колонки документа (Номенклатура, Количество, Счет учета).

  • Способ 2. Автоматически, на основании сформированного и проведенного отчета комитенту.

По кнопке «Заполнить» выбираем «Заполнить по отчету комитенту» или «Добавить из отчета комитенту».

  • Способ 3. Автоматически, на основании остатков на счете 002.

По кнопке «Заполнить» выберите «Заполнить по остаткам 002».

После заполнения табличной части данные нужно проверить и провести документ.

В движениях документа видим следующую проводку:

  • КТ 002 — передача товаров принципалу.

Шаг 6 — оплата агентского вознаграждения

06.08.2024 поступила оплата вознаграждения от принципала.

Документ заполним следующим образом.

  • Вид операции укажем «Оплата от покупателя».

  • В поле «Плательщик» укажем контрагента — принципала.

  • В поле «Сумма» укажем сумму агентского вознаграждения.

  • В поле «Договор» укажем договор с принципалом.

  • В поле «Статья доходов» укажем статью движения денежных средств «Оплата от покупателей» с видом движения «Поступления от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг».

  • В поле «Счет расчетов» укажем 62.01, в поле «Счет авансов» укажем 62.02.

В движениях документа видим следующую проводку:

  • ДТ 51–КТ 62.01 —поступила оплата агентского вознаграждения от принципала.

Посмотрим отчет «Анализ субконто» по субконто «Контрагенты» за август.

Мы видим, что все расчеты закрыты.

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