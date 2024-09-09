Амортизация легкового автомобиля в 2024 году

В налоговом и бухучете стоимость купленного легкового автомобиля списывается в расходы через амортизацию. Об имеющихся способах начисления амортизационных платежей пойдет речь в нашей статье. Приведем формулы и разберем их на конкретных примерах.

Амортизационная группа легкового автомобиля

Автотранспортные средства относят к различным амортизационным группам в зависимости от их класса, объема двигателя, назначения и ряда других параметров.

Выбор амортизационной группы влияет на определение в налоговом учете срока полезного использования вводимых в эксплуатацию автомобилей (п. 1 ст. 258 НК).

Для легковых автомобилей (код ОКОФ 310.29.10.2) предусмотрены следующие амортизационные группы:

V — автомобили легковые большого (с рабочим объемом двигателя свыше 3,5 л) и высшего классов;

IV — автомобили малого класса для инвалидов;

III — все остальные легковые автомобили.

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Срок полезного использования для начисления амортизации

В налоговом учете срок полезного использования (СПИ) легковушки необходимо определить по классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства от 01.01.2002 № 1. В бухучете обычно применяют тот же СПИ, хотя классификация для этих целей необязательна (ст. 258 НК, п. 9 ФСБУ 6/2020).

Срок полезного использования легкового авто в зависимости от его характеристик может составлять свыше 3 и до 10 лет включительно.

Вид автомобиля ОКОФ ОК 013-2014 Амортизационная группа Срок полезного использования Автомобили легковые большого (с рабочим объемом двигателя свыше 3,5 л) и высшего классов 310.29.10.24 V Свыше 7 лет до 10 лет включительно Автомобили малого класса для инвалидов 310.29.10.24 IV Свыше 5 лет до 7 лет включительно Прочие легковые автомобили 310.29.10.21 310.29.10.22 III Свыше 3 лет до 5 лет включительно

Норма амортизации легкового автомобиля

Норма амортизации для легкового транспорта в налоговом учете зависит от выбранного способа амортизации, который прописан в учетной политике фирмы. Применяют два варианта нормы амортизации.

При линейном методе ее определяют по формуле: (1 / срок полезного использования авто в месяцах) х 100 %.

Для нелинейного метода установлена конкретная норма для каждой амортизационной группы (п. 5 ст. 259.2 НК). Для легковушек применимы следующие нормы:

Амортизационная группа Норма амортизации III 5,6 IV 3,8 V 2,7

Амортизация легкового автомобиля в бухгалтерском учете

В бухучете используют следующие методы начисления амортизации (п.п. 35, 36 ФСБУ 6/2020):

линейный;

уменьшаемого остатка;

пропорционально количеству продукции (объему работ).

Способ списания стоимости по сумме чисел лет СПИ ФСБУ 6/2020 не предусмотрен.

Первый или второй способ применяют к легковушкам, для которых срок полезного использования определен периодом, третий — когда СПИ установлен в натуральных единицах.

По группе однородных объектов амортизация должна начисляться одним способом (п. 34 ФСБУ 6/2020). То есть если в компании есть два легковых автомобиля, то амортизироваться они должны одним способом. Нельзя, например, начислять амортизацию по одному автомобилю линейным способом, а по второму — способом уменьшаемого остатка.

Амортизацию начисляют с даты признания легковушки в составе основных средств или с первого числа месяца, следующего за месяцем признания. При этом допуск машины к участию в дорожном движении и выпуск его на линию возможны только после государственной регистрации. На нее дается 10 дней со дня приобретения транспортного средства.

Поэтому компания должна определить, с какого момента автомобиль становится пригодным к использованию в соответствии с намерениями руководства и с какого момента она начнет его эксплуатировать. Это решение будет определяющим для установления даты принятия автомобиля к учету в составе основных средств и даты начала начисления амортизации по нему.

Линейный способ. При нем подлежащая амортизации стоимость легковушки погашается равномерно в течение всего СПИ.

Ежемесячную сумму амортизации считают по формуле (п. 35 ФСБУ 6/2020): балансовая стоимость ОС на начало месяца – ликвидационная стоимость ОС / оставшийся СПИ на начало месяца.

Способ уменьшаемого остатка позволяет списать большую часть стоимости легковушки в начале ее эксплуатации, поскольку предполагает систематическое уменьшение суммы амортизации за одинаковые периоды по мере истечения СПИ (п. 35 ФСБУ 6/2020).

Формулу расчета суммы амортизации компания определяет так, чтобы:

Применение ускоренной амортизации в бухучете ФСБУ 6/2020 прямо не предусмотрено. Однако при определении формулы для расчета амортизации способом уменьшаемого остатка можно применять коэффициент ускорения.

Способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). Начисление амортизации данным способом осуществляют исходя из натурального показателя объема продукции (объемов перевезенных грузов, пробега) в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости объекта основных средств и предполагаемого объема продукции за весь его СПИ.

Сумма амортизации за месяц = (балансовая стоимость объекта ОС на начало месяца – ликвидационная стоимость объекта) х фактическое количество единиц товаров, работ, услуг за месяц / оставшееся ожидаемое количество единиц товаров, работ, услуг на начало месяца.

Применительно к автотранспортным средствам организации в качестве натурального показателя может быть установлен пробег данного ТС. Это позволит приблизить начисляемый износ к реальному износу легковушки, определяемому фактическим пробегом, и быстрее начислять сумму, необходимую для покупки нового транспортного средства.

Амортизация легкового автомобиля в налоговом учете

По легковому авто в налоговом учете начисляют амортизацию, если его приобрели за счет средств от приносящей доход деятельности и используют в такой деятельности (письма Минфина от 17.04.2014 № 03-03-06/4/17800, от 25.05.2011 № 03-03-06/4/52). Ее не начисляют по ТС, в отношении которых применен инвестиционный налоговый вычет (пп. 9 п. 2 ст. 256 НК).

Начислять амортизацию нужно тем методом, который установлен в учетной политике: линейным или нелинейным. Начинать нужно с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода машины в эксплуатацию (п. 4 ст. 259 НК).

Линейный метод. При расчете амортизации линейным способом ее сумма начисляется ежемесячно, отдельно по каждому автомобилю (п. 2 ст. 259 НК). Ежемесячная сумма амортизации рассчитывается по формуле (п. 2 ст. 259.1 НК): первоначальная (восстановительная) стоимость автомобиля х норму амортизации .

Нелинейный метод. Амортизацию нелинейным способом начисляют по каждой амортизационной группе в целом, а не по отдельной легковушке, как при линейном методе. Для этого используют следующую формулу: ежемесячная сумма амортизации = суммарный баланс амортизационной группы на начало месяца х норму амортизации / 100.

Расчет амортизации легкового автомобиля в 2024 году

Рассчитывать амортизацию легковушки нужно выбранным способом. Для наглядности приведем несколько примеров.

Пример 1. Компания использует нелинейный метод начисления амортизации в налоговом учете. В апреле она приобрела легковой автомобиль за 1 658 000 рублей и в том же месяце ввела его в эксплуатацию. Машина относится к III амортизационной группе. Начислять амортизацию фирма начала с 1 мая. У компании больше нет объектов, относящихся к III амортизационной группе.

Норма амортизации для III амортизационной группы – 5,6 процента.

Списание стоимости в первые три месяца будет осуществляться следующим образом.

Месяц начисления амортизации Сумма амортизации (руб.) Суммарный баланс амортизационной группы на первое число следующего месяца (руб.) Май 92 848 (1 658 000 х 5,6 / 100) 1 565 152 (1 658 000 — 92 848) Июнь 87 648,51 (1 565 152 х 5,6 / 100) 1 477 503, 49 (1 565 152 — 87 648,51) Июль 82 740, 20 (1 477 503, 49 х 5,6 / 100) 1 394 763, 29 (1 477 503, 49 — 82 740, 20)

В бухучете она амортизирует это авто способом уменьшаемого остатка, где:

первоначальная стоимость составляет 1 658 000 рублей;

СПИ — 40 месяцев;

ликвидационная стоимость — 100 000 рублей;

коэффициент ускорения — 3.

Бухгалтерскую отчетность фирма составляет ежемесячно. Амортизация начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем признания ОС в бухгалтерском учете.

Расчет амортизации за первые три месяца будет следующим.

Месяц начисления амортизации Амортизация за месяц (руб.) Накопленная амортизация (руб.) Балансовая стоимость минус ликвидационная стоимость (руб.) Май 116 850 (1 658 000 – 100 000 / 40 х 3) 116 850 1 441 150 (1 658 000 — 116 850 – 100 000) Июнь 108 086, 25 (1 441 150/ 40 х 3) 224 936,25 (116 850 + 108 086,25) 1 333 063, 75 (1 658 000 — 224 936, 25 — 100 000) Июль 99 979, 78 (1 333 063,75/ 40 х 3) 324 916, 03 (224 936,25 + 99 979, 78) 1 233 083, 97 (1 658 000 — 324 916, 03 — 100 000)

Пример 2. Компания использует линейный способ как в налоговом, так и в бухгалтерском учете. Первоначальная стоимость купленного авто — 999 000 рублей, СПИ — 40 месяцев, амортизационной премии и ликвидационной стоимости нет. Транспортное средство принято к учету и введено в эксплуатацию в мае 2023 года. Амортизацию начисляем с месяца, следующего за месяцем принятия к учету.

Норма амортизации в налоговом учете составит 2,5 процента (1/40 х 100 %). Ежемесячная амортизация – 24 975 рублей (999 000 х 2,5 %). Ее нужно начислять с июня 2024 года по сентябрь 2027 года включительно.

Ежемесячную амортизацию в бухгалтерском учете считаем иначе, но получаем ту же сумму:

в июне 2024 года — 24 975 рублей (999 000 руб. / 40 мес.);

в июле 2024 года — 24 975 рублей (999 000 руб. — 24 975 руб.) / (40 мес. — 1 мес.);

в августе 2024 года — 24 975 рублей (999 000 руб. — 24 975 рублей x 2) / (40 мес. — 2 мес.);

…

в сентябре 2027 года — 24 975 рублей (999 000 руб. — 24 975 рублей x 39 мес.) / (40 мес. — 39 мес.).

Амортизация легкового автомобиля в лизинге

В бухгалтерском учете амортизацию легкового автомобиля начисляет лизингополучатель, но не по предмету лизинга. Амортизации подлежит право пользования активом. Для начисления амортизации нужно определить его фактическую стоимость и установить элементы амортизации:

срок полезного использования;

ликвидационную стоимость;

способ начисления амортизации.

Амортизацию рассчитывают в отчетном периоде способом, установленным в учетной политике для соответствующей группы объектов основных средств (п. 10 ФСБУ 25/2018, п. 34 ФСБУ 6/2020).

Сумму амортизации нужно рассчитать таким образом, чтобы к концу срока амортизации балансовая стоимость права пользования активом стала равна его ликвидационной стоимости (п. 32 ФСБУ 6/2020).

Амортизацию по праву пользования активом начисляют (пп. 10, 17 ФСБУ 25/2018, пп. «а» п. 33 ФСБУ 6/2020):

с даты поступления предмета лизинга (автомобиля) в компанию, если он пригоден для эксплуатации в запланированных целях;

с даты приведения автомобиля в состояние, пригодное для использования.

В налоговом учете амортизацию по лизинговому имуществу начисляет только лизингодатель.

Это правило применяется к договорам лизинга, заключенным с 01.01.2022. Если на 01.01.2022 договор лизинга продолжает действовать, то лизингодатель и лизингополучатель учитывают предмет лизинга по правилам, предусмотренным главой 25 НК до этой даты (ч. 1 ст. 2 закона от 29.11.2021 № 382-ФЗ).

Амортизацию нужно начислять ежемесячно, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода машины в эксплуатацию, методом, установленным в учетной политике (пп. 1, 2, 4 ст. 259 НК).