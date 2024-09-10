Возврат аванса покупателю по договору в условных единицах в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Давайте сразу на практическом примере посмотрим на эту ошибку.
Допустим, ООО «Газета» заключила договор в условных единицах c ООО «Пуговица» на рекламу их продукции в своих печатных изданиях. Расчеты по договору в китайских юанях, но оплата в рублях. Первый платеж от контрагента поступил 29.12.2023 г., но дальше в январе 2024 г. контракт был расторгнут и ООО «Газета» должно вернуть аванс 15.01.2024 г.
Так как расчеты по договору в китайских юанях, но оплата в рублях, важно верно ввести данные в договоре с контрагентом.
Благодаря этим настройкам в поступлении на расчетный счет добавляются дополнительные строки для значений: появляется курс и сумма расчетов в условных единицах, счета расчетов 62.31 и 62.32.
Подробнее о том, как работать с внешнеторговыми контрактами, расскажем на курсе повышения квалификации «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2024 году», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налогам. Сейчас курс стоит 9 900 рублей вместо
35 200 рублей.
Проводки документа следующие:
Теперь сформируем списание с расчетного счета с видом операции «Возврат покупателю». Программа не проводит его, выдает ошибку.
Оказывается, это давняя ошибка, тянется аж с 2019 г. Но она до сих пор не исправлена.
Рекомендации разработчиков, приведенные в качестве способа обхода, к сожалению, не совсем корректно работают сейчас.
Консультанты 1С методом проб и ошибок придумали новый рабочий способ исправления ошибки, которым мы хотим поделиться с вами.
Итак, если вы в списании с расчетного счета укажете вид операции «Возврат покупателю», то программа выдаст ошибку.
Чтобы ее обойти временно укажите вид операции «Прочее списание».
и тут же вновь верните вид операции «Возврат покупателю».
Автоматически курс расчетов в документе будет на дату 15.01. Исправляете курс вручную на курс на дату выдачи аванса. Сумму в рублях также поправляете на ту, в которой вам прислал аванс контрагент.
Благодаря такому лайфхаку документ проведется без проблем!
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