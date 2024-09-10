Возврат аванса покупателю по договору в условных единицах в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Пару дней назад мы разбирались со следующей проблемой: почему при возврате аванса покупателю в условных единицах 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 выдает ошибку: «Рублевая сумма возврата по договору в условных единицах отличается от суммы по курсу остатка долга»? Как ее исправить? Если и вы столкнулись с таким нюансом в своей работе, то обязательно прочтите этот материал до конца, вы будете удивлены методике его устранения!

Давайте сразу на практическом примере посмотрим на эту ошибку.

Допустим, ООО «Газета» заключила договор в условных единицах c ООО «Пуговица» на рекламу их продукции в своих печатных изданиях. Расчеты по договору в китайских юанях, но оплата в рублях. Первый платеж от контрагента поступил 29.12.2023 г., но дальше в январе 2024 г. контракт был расторгнут и ООО «Газета» должно вернуть аванс 15.01.2024 г.

Так как расчеты по договору в китайских юанях, но оплата в рублях, важно верно ввести данные в договоре с контрагентом.

Благодаря этим настройкам в поступлении на расчетный счет добавляются дополнительные строки для значений: появляется курс и сумма расчетов в условных единицах, счета расчетов 62.31 и 62.32.

Подробнее о том, как работать с внешнеторговыми контрактами, расскажем на курсе повышения квалификации «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2024 году», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налогам. Сейчас курс стоит 9 900 рублей вместо 35 200 рублей.

Проводки документа следующие:

Теперь сформируем списание с расчетного счета с видом операции «Возврат покупателю». Программа не проводит его, выдает ошибку.

Оказывается, это давняя ошибка, тянется аж с 2019 г. Но она до сих пор не исправлена.

Рекомендации разработчиков, приведенные в качестве способа обхода, к сожалению, не совсем корректно работают сейчас.

Консультанты 1С методом проб и ошибок придумали новый рабочий способ исправления ошибки, которым мы хотим поделиться с вами.

Итак, если вы в списании с расчетного счета укажете вид операции «Возврат покупателю», то программа выдаст ошибку.

Чтобы ее обойти временно укажите вид операции «Прочее списание».

и тут же вновь верните вид операции «Возврат покупателю».

Автоматически курс расчетов в документе будет на дату 15.01. Исправляете курс вручную на курс на дату выдачи аванса. Сумму в рублях также поправляете на ту, в которой вам прислал аванс контрагент.

Благодаря такому лайфхаку документ проведется без проблем!