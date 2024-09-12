Нужно ли уплачивать НДФЛ с роялти гражданину Казахстана

Если ИП заключает лицензионный договор с нерезидентом РФ, который предполагает выплату роялти, то с него нужно уплатить НДФЛ. Однако и здесь есть исключения.

Ситуация: ИП заключил лицензионный договор с гражданином Казахстана, по условиям которого ему необходимо выплатить роялти. Нужно ли удерживать НДФЛ при осуществлении выплаты роялти на российскую карту в рублях и нужно ли указывать код валютной операции?

Согласно п. 1 и п. 2 ст. 226 НК организация, которая выплачивает роялти, выступает налоговым агентом. Соответственно она обязана исчислить, удержать и уплатить сумму НДФЛ. Ставки налогов такие: у резидентов РФ 13% или 15%, а у нерезидентов — 30%.

Однако здесь есть исключения. П. 1 ст. 7 НК предусматривает, что если международным договором установлены правила и нормы, которые отличаются от Кодекса и принятых нормативно правовых актов, то применяются нормы международного договора.

С Казахстаном РФ заключила Конвенцию об избежании двойного налогообложения. В соответствии с ней роялти, которые возникают в РФ и выплачиваются резиденту Казахстана, могут облагаться налогом в Казахстане.

Но такие роялти могут облагаться налогом и в РФ в соответствии с российским законодательством. Однако если получатель и фактический владелец роялти является резидентом Казахстана, то налог, взимаемый таким образом, не должен превышать 10% общей суммы роялти.

Российская организация или ИП при выплате доходов в виде роялти физлицу, которое не является налоговым резидентом РФ, вправе применить льготную ставку налога. Она предусматривается Конвенцией в случае предъявления лицом подтверждения налогового резидентства в Республике Казахстан согласно статье 232 НК.

То есть если получатель роялти предоставит справку о резидентстве Республики Казахстан, то НДФЛ следует удерживать по ставке 10%.

Также необходимо указать код валютной операции, так как платежи валютным нерезидентам подлежат валютному контролю.