Как исправить чужую ошибку в трудовой книжке

Как действовать, если в трудовой книжке неправильно проставлена дата увольнения
При обнаружении своей или чужой ошибки вы вправе внести исправления в любой раздел, но на основании соответствующих документов.
Сотрудник не обязан идти в компанию, где он раньше трудился, чтобы исправить некорректные данные.
Как исправить некорректные данные
Чтобы внести необходимые изменения в трудовую книжку, нужно признать ошибочную запись недействительной и далее внести верную запись. При этом зачеркивания недопустимы.
Для этого нужно указать:
порядковый номер;
поставить текущую дату (число, месяц, год);
в следующей графе написать, какая информация не соответствует действительности и на какую ее надо заменить;
в последней колонке указать реквизиты приказа или документа, на основании которого делается корректировка.
Что делать, если организация реорганизована или ликвидирована
Если компания, которая внесла запись в трудовую книжку сотрудника с ошибкой, реорганизована, то коррективы вносит ее правопреемник.
В случае если организация ликвидирована, новый работодатель вправе сделать исправления при трудоустройстве данного работника на основании верной информации.
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