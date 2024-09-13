Как исправить чужую ошибку в трудовой книжке

Разбираемся, в каком порядке нужно исправить ошибочную запись в трудовой книжке сотрудника, если предыдущий работодатель неправильно проставил дату его увольнения.

Как действовать, если в трудовой книжке неправильно проставлена дата увольнения

При обнаружении своей или чужой ошибки вы вправе внести исправления в любой раздел, но на основании соответствующих документов.

Сотрудник не обязан идти в компанию, где он раньше трудился, чтобы исправить некорректные данные.

Как исправить некорректные данные

Чтобы внести необходимые изменения в трудовую книжку, нужно признать ошибочную запись недействительной и далее внести верную запись. При этом зачеркивания недопустимы.

Для этого нужно указать:

порядковый номер;

поставить текущую дату (число, месяц, год);

в следующей графе написать, какая информация не соответствует действительности и на какую ее надо заменить;

в последней колонке указать реквизиты приказа или документа, на основании которого делается корректировка.

Что делать, если организация реорганизована или ликвидирована

Если компания, которая внесла запись в трудовую книжку сотрудника с ошибкой, реорганизована, то коррективы вносит ее правопреемник.

В случае если организация ликвидирована, новый работодатель вправе сделать исправления при трудоустройстве данного работника на основании верной информации.