Памятка о расчете заработной платы с 2025 года

Вы, конечно же, знаете, что с 2025 года меняются ставки по налогу на доходы физических лиц. Фиксированный НДФЛ становится налогом с плавающей ставкой: чем больше зарабатывает сотрудник, тем в большем объеме взимается с его дохода налог. В связи с этим важно заранее рассказать работникам, как именно будет меняться их доход в течение года.

Источник: Бухгалтерия.ру.

Для этого мы подготовили небольшую памятку, которую вы можете показать своим сотрудникам, чтобы они заранее знали, как будет облагаться НДФЛ их заработная плата.

Итак, что такое прогрессивная шкала налогообложения доходов?

Согласно нововведению все, у кого доходы превышают определенные Налоговым кодексом пороговые значения, будут платить больше налога.

Заметим, что подобный порядок уплаты НДФЛ уже существовал в России до начала нулевых годов, затем была введена единая ставка 13% для любых объемов заработка. Просуществовал этот подход довольно долго, пока не появилась еще одна ставка — 15%. А с нового года количество ставок вырастет до пяти.

Еще раз напомним о предельных суммах, после которых НДФЛ будет увеличиваться:

13% останется для россиян, которые зарабатывают не более 2,4 миллиона рублей в год;

15% будут платить специалисты, если их годовой доход варьируется от 2,4 миллиона до пяти миллионов рублей;

18% составит ставка для заработка от пяти миллионов до 20 миллионов рублей;

20% заплатят сотрудники, зарабатывающие от 20 миллионов до 50 миллионов рублей в год;

22% — максимальная ставка НДФЛ, которой будет облагаться доход свыше 50 миллионов рублей в год.

Исключения из общих правил

Тут нужно обратить ваше внимание, что НДФЛ уплачивается не только с доходов сотрудника, но и при продаже недвижимости или автомобиля либо в результате выигрыша в лотерею, то есть с большей части доходов. При этом не со всех — законодатель предусмотрел исключения, когда доход будет облагаться по привычной сейчас ставке 13%.

Еще одно важное уточнение: новый порядок расчета коснется всех налогоплательщиков, кроме участников СВО. Также изменения не затронут предпринимателей на УСН, ПСН и самозанятых. Они оплачивают налоги по выбранному ими спецрежиму. У некоторых семей будет возможность вернуть часть уплаченного налога. Эта компенсация поможет снизить налоговую нагрузку с 13% до 6%. Льготой смогут воспользоваться только те, чей заработок очень низкий.

Далее давайте перейдем к примеру расчета заработной платы сотрудников, которые не относятся к льготным категориям плательщиков.

Пример

Допустим, с начала 2025 года по июль сотрудник получал заработную плату в размере 275 000 рублей в месяц. Общий доход работника составил 1,93 миллиона рублей. С такого дохода бухгалтер удерживал 13% НДФЛ.

С августа зарплата специалиста выросла, поэтому общий доход с начала года увеличился до 2,6 миллиона рублей. В этом случае бухгалтер удерживает налог 13% с дохода, который входит в лимит 2,4 миллиона рублей, а с суммы превышения, в нашем примере она составляет 200 000 рублей, налог вырастет до 15%.

До конца года со всего дохода работника, который превышает 2,4 миллиона рублей, бухгалтер будет удерживать НДФЛ по ставке 15%. Но только до того момента, пока доход специалиста не превысит следующий порог.

Допустим, если в декабре, после выплаты годовой премии, общий доход работника составит девять миллионов рублей, с разницы, которая превышает лимит для ставки 15%, компания удержит НДФЛ по ставке 18%. Таким образом, расчет налога в цифрах будет выглядеть следующим образом:

удерживаем 13%: 2,4 млн × 13% = 312 000 рублей;

удерживаем 15%: (2,4 млн — 5 млн руб.) × 15%= 390 000 рублей;

удерживаем 18%: (5 млн — 10 млн руб.) × 18%= 900 000 рублей.

Итого НДФЛ к уплате: 312 000 + 390 000 + 900 000 = 1 602 000 рублей.